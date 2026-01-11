«Και τώρα αδερφέ μου σιωπή»: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 27χρονο κυνηγό που έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Κρήτης εξαιτίας του θανάτου του 27χρονου Στέλιου που άφησε την τελευταία του πνοή όταν κατά τη διάρκεια κυνηγιού έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε χαράδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου αναμένεται να αποχαιρετήσουν σήμερα τον 27χρονο μάγειρα στην Άνω Βιάννο. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου στις 3 το μεσημέρι ενώ η σορός του θα βρίσκεται νωρίτερα στην εκκλησία.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται από χθες όλη η οικογένεια του 27χρονου Στέλιου εξαιτίας του τραγικού θανάτου του. Ο αδερφός του, που ήταν μαζί του την ώρα του δυστυχήματος, λίγες ώρες μετά ανάρτησε ένα σπαρακτικό μήνυμα στα social media.

«Και τώρα αδερφέ μου… Σιωπή… Βιάστηκες να φύγεις και είχαμε αφήσει πολλά στη μέση… Δεν θα πω τίποτα παρά μόνο καλή αντάμωση στους κυνηγότοπους εκεί ψηλά…».

Πώς συνέβη η τραγωδία

Ο 27χρονος Στέλιος, ήταν μάγειρας στο επάγγελμα και είχε ως χόμπι το κυνήγι. Χθες Σάββατο πήγε μαζί με τον πατέρα και τον αδερφό του στις παρυφές της περιοχής μεταξύ Χόνδρου και Καστρίου.

Στην προσπάθειά του να σημαδέψει έναν στόχο, ο 27χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό – από ύψος μεγαλύτερο των 30 μέτρων – χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.

Σε κατάσταση σοκ ο πατέρας και ο αδερφός του ειδοποίησαν τις αρχές και στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΜΑΚ προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν. Όταν αυτό συνέβη, διαπίστωσαν πως είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ διατάχθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Παύλος Μπαριτάκης: «Ας είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έφυγε έτσι άδικα»

Ο δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης, με ανάρτησή του στα social media, δήλωσε συγκλονισμένος από το τραγικό αυτό γεγονός.

«Όσο και αν ψάξει κανείς δεν υπάρχουν λόγια για εκφράσεις τον πόνο την θλίψη το κενό που αφήνει πίσω του ένας νέος άνθρωπος που ξεκινούσε να δημιουργεί την ζωή και την οικογένεια του…

Στην οικογένεια του να ευχηθώ να βρουν το κουράγιο και τη δύναμη αντέξουν αυτό τον χωρισμό να θυμούνται τον Στέλιο με αγάπη όπως και όλοι μας! Ειλικρινή συλλυπητήρια… Ας είναι ο τελευταίος άνθρωπος που φεύγει έτσι τραγικά έτσι άδικα. Στέλιο καλό σου ταξίδι…», έγραψε.

