ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 18:54
ΕΛΛΑΔΑ

10.01.2026 16:06

Κρήτη: Πώς συνέβη η τραγωδία με τον 27χρονο κυνηγό που έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 27χρονος κυνηγός στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος είχε ανασυρθεί νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις του από τη χαράδρα στην οποία έπεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος 27χρονος είχε ξεκινήσει για το αγαπημένο του κυνήγι στην περιοχή, παρέα με τον πατέρα του και τον αδερφό του. Ωστόσο στην προσπάθειά του ίσως να σημαδέψει έναν στόχο, – σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες – έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό.

Για την ανάσυρσή του επιχείρησε ομάδα της ΕΜΑΚ, ενώ συνέδραμαν εθελοντές από τις γύρω περιοχές και η αστυνομία. Ο πατέρας και ο αδερφός του ήταν σε κατάσταση σοκ καθώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε.

Να σημειωθεί ότι το σημείο στο οποίο επιχείρησαν οι άνδρες της ΕΜΑΚ είναι δύσβατο, ωστόσο δεν απαιτήθηκε να ρίξουν σχοινιά για την ανάσυρσή του 27χρονου διότι κατέστη εφικτό η επιχείρηση ανάσυρσης να γίνει μέσω ενός μονοπατιού.

Όπως έγινε γνωστό, ο 27χρονος εργαζόταν ως μάγειρας στο Ηράκλειο και ήταν κάτοικος Άνω Βιάννου. Η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο προκειμένου να γίνει νεκροψία-νεκροτομή.

