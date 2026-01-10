Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 27χρονος κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων

Τραγωδία στο Βιάννο Ηρακλείου Κρήτης, με έναν νεαρό κυνηγό να σκοτώνεται πέφτοντας σε χαράδρα βάθους 30 μέτρων.

Νεκρός είναι 27χρονος ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί του Σαββάτου από την χαράδρα στην περιοχή Καστρί Βιάννου.

Σύμφωνα με το Cretalive στο σημείο, από την πρώτη στιγμή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, αλλά και της αστυνομίας, ενώ η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και από εθελοντές .

Όπως αναφέρουν πληροφορίες ο 27χρονος είχε πάει στην περιοχή για κυνήγι και, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, γλίστρησε κι έπεσε στην χαράδρα που φέρεται να έχει βάθος μεγαλύτερο των 30 μέτρων.

Όταν εντοπίστηκε, δεν είχε τις αισθήσεις του. Ανασύρθηκε από τη χαράδρα και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τις πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας συνοδευόταν στο κυνήγι από τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 35χρονου τον οποίο αναζητούσε η INTERPOL για ανθρωποκτονία

Το Ιράν βυθίζεται στη βία: Οι αιτίες της εξέγερσης, η αναμονή Τραμπ και το μέλλον (;) του καθεστώτος

Βενεζουέλα: Αμερικανοί διπλωμάτες στο Καράκας με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ