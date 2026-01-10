search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 15:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.01.2026 13:37

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 35χρονου τον οποίο αναζητούσε η INTERPOL για ανθρωποκτονία

10.01.2026 13:37
astynomia new

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Αναζητήσεων της INTERPOL για αδικήματα που περιλαμβάνουν πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά και ανθρωποκτονία, προχώρησαν σήμερα το πρωί αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Μετανάστευσης Μυγδονίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 35χρονο αλλοδαπό, ο οποίος δεν διέθετε έγγραφα παραμονής στη χώρα, και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου.

Κατά την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Αναζητήσεων από τις τουρκικές Αρχές, με στόχο τη σύλληψή του για σοβαρά ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων η πρόκληση σωματικής βλάβης που οδηγεί στο θάνατο και η ανθρωποκτονία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Το Ιράν βυθίζεται στη βία: Οι αιτίες της εξέγερσης, η αναμονή Τραμπ και το μέλλον (;) του καθεστώτος

Βενεζουέλα: Αμερικανοί διπλωμάτες στο Καράκας με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα: Ο προεκλογικός όρκος και το δικαίωμα χρήσης μετρητών… εις το διηνεκές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
survivor_paiktes
MEDIA

Survivor: Τα νεύρα και οι αντοχές δοκιμάζονται από την πρεμιέρα – Οι 24 παίκτες και οι αλλαγές

trump rubio (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη γκάφα Τραμπ: Διάβασε μπροστά σε όλους το σημείωμά που του έδωσε ο Ρούμπιο (Video)

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστικό Σώμα: Έξι υποχρεωτικές αποστρατείες ανωτάτων στελεχών λόγω 35ετίας

maria-karystianou
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση Καρυστιανού στην κυβέρνηση για mercosur, νομοσχέδιο Δένδια – Η αιχμή στην αντιπολίτευση για το άρθρο 86

kinigos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 27χρονος κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα 20 μέτρων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

laiki-agora
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 15:18
survivor_paiktes
MEDIA

Survivor: Τα νεύρα και οι αντοχές δοκιμάζονται από την πρεμιέρα – Οι 24 παίκτες και οι αλλαγές

trump rubio (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη γκάφα Τραμπ: Διάβασε μπροστά σε όλους το σημείωμά που του έδωσε ο Ρούμπιο (Video)

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστικό Σώμα: Έξι υποχρεωτικές αποστρατείες ανωτάτων στελεχών λόγω 35ετίας

1 / 3