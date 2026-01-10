search
10.01.2026 14:46

Πυροσβεστικό Σώμα: Έξι υποχρεωτικές αποστρατείες ανωτάτων στελεχών λόγω 35ετίας

Υποχρεωτικές αλλαγές στο επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώματος, σηματοδοτεί η έναρξη των κρίσεων, μετά την ανανέωση για ένα χρόνο της θητείας του Αρχηγού, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, που αποφασίστηκε από το ΚΥΣΕΑ το οποίο συνεδρίασε σήμερα.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από το ΠΣ, εφέτος υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στις κρίσεις, καθώς αποστρατεύονται υποχρεωτικά έξι ανώτατοι αξιωματικοί στην κορυφή της ιεραρχίας του Σώματος. Πρόκειται για την σειρά του 1991,στην οποία ανήκει και ο αρχηγός, καθώς συμπληρώνουν 35 έτη υπηρεσίας και σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν μπορούν να συνεχίσουν.

Οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται υποχρεωτικά είναι ο Υπαρχηγός, αντιστράτηγος Γιώργος Μαρκουλάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Κοσμίδης, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγος Χρήστος Πλατάς, και οι υποστράτηγοι: Σίμος Αποστόλου, Κλαδάρχης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, Χριστόφορος Μπόκας, Συντονιστής Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων με έδρα τα Γιάννενα και Βασίλειος Σολδάτος, Συντονιστής Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα.

Αύριο πιθανόν, αναμένεται η ανακοίνωση της συμπλήρωσης των κενών που δημιουργούνται και από Δευτέρα οι τακτικές κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.

