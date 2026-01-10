Αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Ναι» σε συνάντηση και κλιμάκωση

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, όπου οι αγρότες αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Κεντρικός άξονας είναι η επιλογή των εκπροσώπων θα παραστούν την ερχόμενη Τρίτη (13/01) στην Αθήνα, ώστε να συναντήσουν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αγρότες εστιάζουν ήδη στον τρόπο με τον οποίον θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους αμέσως μετά, καθώς επικρατεί αναβρασμός από την ψήφιση της συμφωνίας Mercosur.

Τα περισσότερα μπλόκα, προσέρχονται με την πρόταση «ναι» στη συνάντηση, «ναι» και στην κλιμάκωση, σε περίπτωση που δεν αποχωρήσουν ικανοποιημένοι από το Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρει το thesspost.gr.

Από πληροφορίες αλλά και δηλώσεις είναι εμφανές ότι οι αγρότες πάνε στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό, κρατώντας μικρό καλάθι.

Ελπίζουν ωστόσο ότι έστω κι έτσι, θα υπάρξει ικανοποίηση, ώστε να επιστρέψουν στα μπλόκα και να πάρουν τις αποφάσεις. Μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, δίνουν ξανά ραντεβού στα μπλόκα.

Τι επικρατεί στα μπλόκα

Εν αναμονή της συνάντησης των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι αγρότες έχουν αποσύρει τα τρακτέρ από πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Έχουν ανοίξει Τέμπη – Μάλγαρα – Παλαιά Εθνική Θήβας-Λιβαδειάς, όμως παραμένουν τα μπλόκα σε Νίκαια – κόμβο Θήβας και Κάστρο Βοιωτίας.

Στα Μάλγαρα παραμένουν ανοιχτά δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα και τρία προς Θεσσαλονίκη.

Από το απόγευμα της Παρασκευής είναι ανοιχτή η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγάρων, καθώς και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, στη Χαλκηδόνα και στο Δερβένι. Ανοιχτοί είναι οι δρόμοι και στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Σιάτιστας, όπου είχε προηγουμένως διακοπεί η κυκλοφορία.

Στην Εγνατία Οδό, τα μπλόκα άνοιξαν σταδιακά από χθες το βράδυ, όπως και στον Προμαχώνα, με το τελωνείο να λειτουργεί κανονικά.

Το τελωνείο της Νίκης άνοιξε σήμερα στις 10:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου για φορτηγά, Ι.Χ. οχήματα και τουριστικά λεωφορεία από τις 11 το πρωί.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00 το πρωί, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, με το σημείο να αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00.

Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Στη Νίκαια στη Λάρισα, τα τρακτέρ έχουν αποχωρήσει από τις σήραγγες των Τεμπών και έχουν μετακινηθεί στην περιοχή.

Ωστόσο μεγάλος αριθμός των τρακτέρ -περίπου 1.500 με 2.000- που βρίσκονται στην Εθνική Οδό προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Λάρισας, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων.

Στο Κάστρο Βοιωτίας εξακολουθεί να υπάρχει αποκλεισμός.

