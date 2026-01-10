Όλα τα «βλέμματα» στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια – Mε πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με Μητσοτάκη κατεβαίνουν οι αγρότες

Τον τρόπο εκπροσώπησης και τα θέματα του διαλόγου με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη στο μέγαρο Μαξίμου συζήτησαν οι αγρότες στις γενικές τους συνελεύσεις την Παρασκευή, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται σήμερα Σάββατο στη Νίκαια της Λάρισας.

Με τον αγώνα στα μπλόκα να συνεχίζεται για πέμπτη συνεχή εβδομάδα, οι αγρότες κατεβαίνουν, όπως αποφάσισαν στη συνέλευση του πανίσχυρου μπλόκου της Νίκαιας Λάρισας, με πρόταση για διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα την Τρίτη, την ώρα της συνάντηση αντιπροσωπείας τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η πρόταση της Νίκαιας είναι η κάθοδος των αγροτών στην πρωτεύουσα να γίνει τελικά με λεωφορεία, αν και υπήρχε σκέψη να συμμετέχουν και με τρακτέρ και αυτοκίνητα, ενώ, όπως επισημαίνουν, η κινητοποίηση έχει αποφασιστεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των επαφών. Η τελική απόφαση της Νίκαιας είναι να μην εγκαταλείψουν τις κινητοποιήσεις.

Άλλωστε δεν αναμένουν θεαματικά αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και ξεκαθαρίζουν ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί.

Η 4η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας σήμερα Σάββατο, την οποία καλεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στο πολιτιστικό κέντρο Νίκαιας, όπου θα βρεθούν οι εκπρόσωποι των δεκάδων μπλόκων, προκειμένου να συζητήσουν την πορεία του αγώνα τους καθώς και τα ζητήματα που αφορούν την συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Αναγκαίες προϋποθέσεις είναι οι ανοιχτοί δρόμοι, αλλά και να εκπροσωπηθούν όλα τα μπλόκα. Ωστόσο, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν είναι πως θα προσέλθουν στη συνάντηση με τους δικούς τους όρους, με τα τρακτέρ στα μπλόκα, απαιτώντας συγκεκριμένες λύσεις στα τεράστια προβλήματα επιβίωσης. Απαιτώντας και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό τα μέτρα εκείνα που θα ικανοποιούν τα αιτήματά τους. Πάντως, σταδιακά χαλάρωσαν τους αποκλεισμούς και τράβηξαν στη άκρη τα τρακτέρ.

Η επιτροπή που θα αποφασιστεί για τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλους τους κλάδους, γεωργούς και κτηνοτρόφους, χωρίς συμμετοχή μπλόκων-σφραγίδων, που είχαν ταχθεί εξαρχής υπέρ άμεσου διαλόγου.

Κόντρα στις απειλές της κυβέρνησης και της πολιτικής των «δημοσιονομικών αντοχών», οι αγροτοκτηνοτρόφοι, ξεκαθαρίζουν ότι, απαιτείται η άμεση ικανοποίηση των βασικών τους αιτημάτων προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν εξασφαλίζοντας αξιοπρεπές εισόδημα για εκείνους και τις οικογένειές τους.

Η κυβέρνηση επιμένει στην σκληρή γραμμή

O Κώστας Τζέλλας, Πρ. Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, ανέφερε χθες στο ΕΡΤnews ότι «δηλώσεις του τύπου αυτά είναι, αυτά δίνουμε, δεν οδηγούν πουθενά. Είμαστε ψύχραιμοι, είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που θα δώσει λύσεις στα προβλήματα».

Από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «ο κ. Μητσοτάκης τους περιμένει την Τρίτη, να υπάρξει μια αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και να δούμε την επόμενη μέρα μέσα στο νέο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί από την κλιματική αλλαγή και τις διεθνείς συνθήκες ανταγωνισμού».

Ο υπουργός αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ξεκαθάρισε ότι δεν θα ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα. «Προφανώς υπάρχουν και άλλα επιμέρους ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. Δεν θα έλεγα ότι τα ζητήματα αυτά είναι οικονομικά».

Στα μέτρα που εξειδίκευσε η κυβέρνηση περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας στα 8,5 λεπτά για όσους αγρότες δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θα γίνεται στην αντλία.

Άνοιξαν οι αγρότες την παλιά εθνική οδό στη Θήβα – Κλειστό παραμένει το Κάστρο Βοιωτίας

Μια προσωρινή ανάσα στην κυκλοφορία, κυρίως των βαρέων οχημάτων από βορρά προς νότο, δόθηκε χθες στη Βοιωτία, μετά την απόφαση των αγροτών να άρουν τον αποκλεισμό στο παλαιό εθνικό δίκτυο.

Ειδικότερα, οι αγρότες που είχαν κλείσει τον δρόμο στο 5ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής οδού Θήβας-Λιβαδειάς, στο Κανάβαρι Βοιωτία, αποφάσισαν να σταματήσουν τον αποκλεισμό, αποσύροντας τα τρακτέρ από το σημείο και επιστρέφοντας στο μπλόκο που έχουν στήσει στην εθνική οδό στον κόμβο της Θήβας.

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι, η απόφαση αυτή αποτελεί «κίνηση καλής θέλησης» και εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόθεσής τους να συμμετάσχουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες στο Κάστρο Βοιωτίας διατηρούν κλειστό τόσο τον κεντρικό οδικό άξονα όσο και τους παραδρόμους. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με πληροφορίες, έως το μεσημέρι να αποφασιστεί η άρση των αποκλεισμών τουλάχιστον στο παράπλευρο οδικό δίκτυο. Να θυμίσουμε πως αρχικά είχαν αποφασίσει αποκλεισμό 96 ωρών.

Μάλγαρα

Οι αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων αποφάσισαν να ανοίξουν χθες στις 19:00 και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ως ένδειξη καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη.

Οι αγρότες θα βρεθούν κανονικά στη πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας το Σάββατο και θα ορίσουν εκπρόσωπο για τη συνάντηση με την κυβέρνηση.

Τονίζουν ότι ο διάλογος θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτούς δρόμους, ωστόσο προειδοποιούν ότι η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και την Mercosur θα είναι καταστροφική για αυτούς, χαρακτηρίζοντάς την «ταφόπλακα».

Στη Χαλκηδόνα, έχουν ανοίξει από προχθες το βράδυ την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Πέλλας, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στον κόμβο της Τρίγλιας, περίπου στις 12.00 αναμένεται να ανοίξουν το δρόμο οι αγρότες που συμμετείχαν στον 48ωρο αποκλεισμό.

Στα Πράσινα Φανάρια έχουν διαφοροποιήσει τη θέση τους και δεν θα συμμετάσχουν στη σύσκεψη του Σαββάτου, αλλά ούτε και στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη.

Λήξη αποκλεισμών από παραγωγούς σε Δυτική Μακεδονία

Στις 17:30 χθες έληξε και η κινητοποίηση των παραγωγών της Δυτικής Μακεδονίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, παρά την αρχική πρόθεση για 48ωρο αποκλεισμό. Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση ξεκίνησε προχθες στις 11 το πρωί και περιλάμβανε και τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων για κάποιες ώρες.

Αντίστοιχα, στις 17:30 έληξε και ο αποκλεισμός στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού. Ειδικότερα, είχαν κλείσει οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας Οδού από Φλώρινα προς Κοζάνη και από Έδεσσα προς Κοζάνη, καθώς και τα αντίστροφα ρεύματα. Οι παραγωγοί προχώρησαν στον αποκλεισμό στο συγκεκριμένο σημείο προχθες από τις 10 το πρωί.

Στο μπλόκο συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Τελωνεία

Έληξε αργά χθες το μεσημέρι και ο αποκλεισμός στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει προχθες στις 12:00 το μεσημέρι και αφορούσε τον αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου όλων των φορτηγών οχημάτων. Η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων πραγματοποιούνταν περιοδικά, ανάλογα με την κυκλοφορία.

Στα υπόλοιπα τελωνεία, της Εξοχής στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, των Ευζώνων και της Νίκης στα σύνορα της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία διατηρείται το πρόγραμμα του 48ωρου αποκλεισμού.

Συγκριμένα, στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από προχθες στις 8:00 το πρωί. Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το μπλόκο, που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, θα ανοίξει στις 18:00 του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου. Τα ΙΧ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς.

Στο τελωνείο της Νίκης συνεχίζεται η 48ωρη κινητοποίηση που ξεκίνησε προχθες στις 11:00, με αποκλεισμό για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε προχθες στις 18:00 και διήρκησε περίπου έξι ώρες, με αποκλεισμό για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Για σήμερα και τις επόμενες ημέρες έως τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο αποκλεισμός θα ξεκινά στις 16:00 και θα διαρκεί έως αργά το βράδυ.

