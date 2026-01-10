Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος για το Flyover (Video)

Ξεκίνησε από τα ξημερώματα η «αποκαθήλωση» της γέφυρας Πανοράματος για τις ανάγκες του έργου του Flyover Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.

Τέσσερις τεράστιες μπουλντόζες γκρεμίζουν τη γέφυρα με τα μεταλλικά τους έμβολα.

Λόγω των εργασιών κατεδάφισης είναι σε ισχύ 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις, στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας).

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που έχουν καταγράψει drone.

