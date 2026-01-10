search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

10.01.2026

Τραγωδία στο Περιστέρι: 90χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

10.01.2026 10:15
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε, λίγο πριν τις 9 το πρωί του Σαββάτου, σε διαμέρισμα 2ου ορόφου επί της οδού Ταινάρου, στο Περιστέρι.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα και ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Όπως έγινε γνωστό, από το εσωτερικό της κατοικίας ανέσυραν χωρίς της αισθήσεις της μια ηλικιωμένη, περίπου 90 ετών.

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν βυθίζεται στη βία: Οι αιτίες της εξέγερσης, η αναμονή Τραμπ και το μέλλον (;) του καθεστώτος

ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρια: Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε οδικά δίκτυα της δυτικής Μακεδονίας λόγω παγετού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραυνοί Φαραντούρη για Φάμελλο – Αρβανίτη: Ψευτάμαγκες και σταλινικοί – Ο «έτερος Καππαδόκης, εμφανιζόταν πάτρωνας των Τεμπών»

LIFESTYLE

Βασάλος για «επίθεση» Κατσαρίδη σε Παπίλα: «Γλείφει τον Λιάγκα για να έχει δουλειά του χρόνου»

ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη για 13χρονη που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη – Διέμενε στο σπίτι 24χρονου που την βίαζε και της έδινε ναρκωτικά

ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

