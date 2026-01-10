Τραγωδία στο Περιστέρι: 90χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε, λίγο πριν τις 9 το πρωί του Σαββάτου, σε διαμέρισμα 2ου ορόφου επί της οδού Ταινάρου, στο Περιστέρι.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα και ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες.
Όπως έγινε γνωστό, από το εσωτερικό της κατοικίας ανέσυραν χωρίς της αισθήσεις της μια ηλικιωμένη, περίπου 90 ετών.
