10.01.2026 08:21

Μήλος: Ταλαιπωρία για 1.641 επιβάτες – Δύο πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι, λόγω αέρα

10.01.2026 08:21
knossos-palace_minoan-lines_1909_1920-1080_new
credit: Minoan Lines

Ταλαιπωρία περίμενε τους συνολικά 1.641 επιβάτες δύο πλοίων που δεν κατάφεραν να «δέσουν» στο λιμάνι της Μήλου, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Πρόκειται για τα πλοία Knossos Palace με 639 επιβάτες και Festos Palace με 1.002 ταξιδιώτες αντίστοιχα, οι οποίοι και αναμένουν άλλο δρομολόγιο για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Το Knossos Palace εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και το Festos Palace είχε αποπλεύσει από το Ηράκλειο κατευθυνόμενο προς Μήλο και Πειραιά.

