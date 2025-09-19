Ένταση στο πλοίο «Knossos Palace» με προορισμό την Κρήτη που δεν έδεσε στη Μήλο: «Ντροπή σας, τι θα κάνουμε;» – Τι απαντά η εταιρεία (video)

Ένταση επικράτησε χθες βράδυ στο πλοίο «Knossos Palace» της MINOAN LINES, όταν δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ενδιάμεση στάση στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, λόγω έκτακτου απαγορευτικού.

Το πλοίο απέπλευσε στις 21:00 από τον Πειραιά με προορισμό το Ηράκλειο Κρήτης και ενδιάμεση στάση στη Μήλο. Όμως, γύρω στις 23:30, ενώ βρισκόταν εν πλω, εκδόθηκε από την ΕΜΥ Έκτακτη Αναγγελία Θυελλωδών Ανέμων με αποτέλεσμα ο κατάπλους στη Μήλο να θεωρηθεί επικίνδυνος για την ασφάλεια των 900 επιβατών. Έτσι, το πλοίο συνέχισε απευθείας για Ηράκλειο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, δεν υπήρξαν ποτέ επίσημες ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα του πλοίου για το ότι δεν θα γίνει στάση στη Μήλο και το κατάλαβαν όταν το πλοίο προσπέρασε το νησί.

Τότε, οι επιβάτες έχασαν την ψυχραιμία τους και άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα στο πλήρωμα του πλοίου για ποιο λόγο δεν έγινε η προκαθορισμένη στάση στο λιμάνι της Μήλου.

Στα πλάνα του βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Live You», φαίνεται ένας επιβάτης να φωνάζει: «Ντροπή σας… το λιμάνι της Μήλου τώρα! Να γυρίσετε το πλοίο πίσω. Τι θα κάνουμε; Ποιο είναι το πλάνο καπετάνιε; Θα πληρώσετε καταλύματα στο Ηράκλειο της Κρήτης για έναν-έναν τους επιβάτες; Θα κάτσουμε 5 μέρες στην Κρήτη;». Στη συνέχεια, ένας άλλος επιβάτης φωνάζει: «Έχει πέσει γυναίκα…! Έχει πέσει γυναίκα κάτω… Έχει πέσει η γυναίκα κάτω».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες έμειναν στις καμπίνες του πλοίου, αφού πρώτα αποβιβάστηκαν αυτοί που ήθελαν να πάνε στην Κρήτη και ελευθέρωσαν τις καμπίνες. Τους έχουν παραχωρηθεί καμπίνες στο πλοίο μέχρι τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9), ενώ το απαγορευτικό θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι σήμερα το απόγευμα.

Τι απαντά η εταιρεία

Στη συνέχεια, αναφέρει πως προχώρησε σε ενέργειες υποστήριξης για τους 175 επιβάτες, οι οποίοι είχαν προορισμό τη Μήλο, τους πρόσφεραν καμπίνες του πλοίου μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι να αναχωρήσουν για το νησί με επόμενο δρομολόγιο. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ένας ανήλικος επιβάτης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Με την παρούσα ανακοίνωση, η MINOAN LINES επιθυμεί να ενημερώσει το επιβατικό κοινό για το δρομολόγιο της 18ης Σεπτεμβρίου με αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά στις 21:00, ενδιάμεση προσέγγιση στο λιμάνι του Αδάμαντα της Μήλου και τελικό προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης με άφιξη στις 06:30 π.μ.

Στις 00:00 τα μεσάνυχτα της 19ης Σεπτεμβρίου και ενώ το πλοίο KNOSSOS PALACE βρισκόταν εν πλω, εκδόθηκε Έκτακτη Αναγγελία Θυελλωδών Ανέμων αρ.308 από την Ε.Μ.Υ. Κατά συνέπεια η προσέγγιση στο Λιμάνι της Μήλου κρίθηκε πως παρουσίαζε κινδύνους για την ασφάλεια των 900 επιβατών, και το πλοίο συνέχισε απευθείας προς τον τελικό του προορισμό, το Ηράκλειο, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια επιβατών και πληρώματος.

Η εταιρεία ενημέρωσε το επιβατικό κοινό στις 00:48 με εσωτερική ανακοίνωση αλλά και αποστολή Δελτίου Τύπου προς: το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, τον ΑΡΧΗΓΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, τη Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, το Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ.

Επιπλέον, το κεντρικό πρακτορείο της εταιρίας στη Μήλο, συνέδραμε στην ενημέρωση των επιβατών που θα ταξίδευαν από τη Μήλο.

Ανακοίνωση εντός του πλοίου ώρα 00:48 της 19ης Σεπτεμβρίου 2025: «Αγαπητοί επιβάτες, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της έκτακτης αναγγελίας θυελλωδών ανέμων αρ.308 της Ε.Μ.Υ. και για λόγους ασφαλείας, το πλοίο δε θα προσεγγίσει το λιμάνι της Μήλου. Παρακαλούνται οι κ.κ επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να επικοινωνήσουν με τη reception για τις σχετικές οδηγίες».

Η ευθύνη για την έκδοση δελτίων καιρού, ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες Αρχές και δεν σχετίζεται με την επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας. Ωστόσο, κατανοώντας πλήρως την καταπόνηση των 175 επιβατών που είχαν προορισμό τη Μήλο, η MINOAN LINES προχώρησε άμεσα σε ενέργειες υποστήριξης: προσφέρθηκαν σνακ, χυμοί, αναψυκτικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και πρωινό μετά την άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η εταιρεία μετά την αποβίβαση των υπολοίπων επιβατών στο Ηράκλειο, μερίμνησε ώστε στους επιβάτες που επρόκειτο να αποβιβαστούν στη Μήλο, να παρασχεθεί διαμονή σε καμπίνες έως τις 16.00 το απόγευμα, ως μία ακόμη πρωτοβουλία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στο λιμάνι της Μήλου με το επόμενο δρομολόγιο.

Παράλληλα, κατά την διάρκεια του ταξιδιού ανήλικος επιβάτης παρουσίασε πρόβλημα υγείας. Στο πλοίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οξυγόνο, ωστόσο η Διοίκηση της MINOAN LINES και ο Πλοίαρχος, με μέγιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή, σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, έθεσαν τις μηχανές του πλοίου σε “πάσα δύναμη”, με αποτέλεσμα να προσεγγίσει το λιμάνι του Ηρακλείου στις 04:45 (μία ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα από την προβλεπόμενη), όπου ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο».

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου από τον Πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού “KNOSSOS PALACE” Ν. Ηρακλείου 46, ότι ένας ανήλικος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Αλβανίας), έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου».

