search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 17:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 15:40

Έκτακτα μέτρα για την ευλογία των αιγοπροβάτων: 153 κτηνίατροι μεταβαίνουν στη Λάρισα

19.09.2025 15:40
πρόβατα
πρόβατα/unsplah

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξάπλωση της ευλογιάς των των αιγοπροβάτων. Τις επόμενες μέρες 153 κτηνίατροι και κτηνιατρικό προσωπικό θα βρεθούν στη Λάρισα για τη αντιμετώπιση ζωονόσου, όπως γνωστοποίησαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας και ο γγ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Λαρίσης, στην οποία συμμετείχαν ο περιφερειάρχης, Δημήτρης Κουρέτας και εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για 81 κτηνιάτρους και 72 λοιπά επιστημονικά στελέχη της Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, ενώ παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, θα γίνονται απολυμάνσεις σε 17 σημεία ελέγχου σε όλη τη Θεσσαλία.

«Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά που πλήττει την αιγοπροβατοτροφία. Η ενίσχυση με περισσότερους από 150 κτηνιάτρους και στελέχη της Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και η δημιουργία 17 απολυμαντικών σταθμών θα συμβάλουν καθοριστικά στη σταθεροποίηση της κατάστασης, με την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και τη στήριξη της αστυνομίας στους ελέγχους», δήλωσε ο κ. Κέλλας.

Από την πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης σημείωσε: «Δίνουμε τη μάχη για να σταματήσουμε την ευλογιά εδώ και τώρα. Με ενισχυμένους ελέγχους, κινητοποίηση επιπλέον κτηνιάτρων και τη συνεργασία όλων των φορέων, θωρακίζουμε την κτηνοτροφία μας, προστατεύουμε το εισόδημα των παραγωγών». «Δεν θα αφήσουμε τη νόσο να απειλήσει την παραγωγή και την οικονομία της υπαίθρου μας», πρόσθεσε.

Για κρίσιμη κατάσταση έκανε λόγο ο κ. Κουρέτας τονίζοντας: «Είμαστε σε πόλεμο. Μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε απολυμαντικοί σταθμοί, από τη Δευτέρα θα φτάσουμε στους δέκα επτά, ώστε να θωρακίσουμε την κτηνοτροφία μας και να προστατεύσουμε το εισόδημα των παραγωγών».

«Σε πόλεμο με την ευλογιά»

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα έκτακτα μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν στη Θεσσαλία και στις πληγείσες περιοχές της χώρας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Όπως ανακοινώθηκε, 153 κτηνίατροι και κτηνιατρικό προσωπικό του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευομένων από αυτό Οργανισμούς θα κινητοποιηθούν άμεσα στις περιφέρειες που πλήττονται (υποστηρίζοντας το έργο των αρμόδιων ΔΑΟΚ), προκειμένου να συμβάλουν στους ελέγχους, στην επιτήρηση των ζώων και στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα τίθενται σε λειτουργία 17 απολυμαντικοί σταθμοί (μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε), σε κομβικά σημεία οδικών αξόνων της Θεσσαλίας, ενισχύοντας σημαντικά την άμυνα απέναντι στη διασπορά της νόσου.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε απολυμαντικό σταθμό στο Μακρυχώρι.

Διαβάστε επίσης

Μαρία Καρυστιανού: Η κατάσταση στην Ελλάδα έχει εκτραχυνθεί – Καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που ερευνούν τα εγκλήματα των Τεμπών να αντιδράσουν

Κοζάνη: Δύο τραυματίες από μεγάλη έκρηξη σε μάντρα – Ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι ο ένας

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τη διαφθορά σε όλες τις υπηρεσίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
israel-gaza-345345
ΚΟΣΜΟΣ

Σχεδόν μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα, εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς έξοδο διαφυγής – Το Ισραήλ σφάζει και ξεριζώνει τον λαό από τη γη του

iaponia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής απόφαση στην Ιαπωνία: Κόμμα ηττήθηκε στις εκλογές και ανακοίνωσε ηγέτη… AI – Θα έχει τη μορφή πιγκουίνου

knossos-palace_minoan-lines_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο πλοίο «Knossos Palace» με προορισμό την Κρήτη που δεν έδεσε στη Μήλο: «Ντροπή σας, τι θα κάνουμε;» – Τι απαντά η εταιρεία (video)

sakis-arnaoutoglou-436
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου: Από την ευκαιρία στην αδιαφορία – Η κυβέρνηση πνίγει την Καινοτομία

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μάντρας όπου έγινε η έκρηξη στην Κοζάνη: Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας τραυματίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 17:06
israel-gaza-345345
ΚΟΣΜΟΣ

Σχεδόν μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα, εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς έξοδο διαφυγής – Το Ισραήλ σφάζει και ξεριζώνει τον λαό από τη γη του

iaponia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής απόφαση στην Ιαπωνία: Κόμμα ηττήθηκε στις εκλογές και ανακοίνωσε ηγέτη… AI – Θα έχει τη μορφή πιγκουίνου

knossos-palace_minoan-lines_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο πλοίο «Knossos Palace» με προορισμό την Κρήτη που δεν έδεσε στη Μήλο: «Ντροπή σας, τι θα κάνουμε;» – Τι απαντά η εταιρεία (video)

1 / 3