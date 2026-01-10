search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 13:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.01.2026 11:24

Δημογλίδου για μπλόκα αγροτών: «Δεκάδες δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών» (Video)

10.01.2026 11:24
agrotes-bloka

«Έχουν σχηματιστεί δεκάδες δικογραφίες και έχει προχωρήσει η ταυτοποίηση πολλών ανθρώπων που προκάλεσαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των αγροτικών μπλόκων», αποκάλυψε το πρωί του Σαββάτου η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Όπου υπήρξε παρακώλυση συγκοινωνίας, κανονικά σχηματίστηκε δικογραφία και είναι αρκετές αυτές», τόνισε η Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως πρόσθεσε, η αστυνομία ειδοποιεί πάντοτε τον αρμόδιο εισαγγελέα όταν εντοπίζονται αδικήματα κατά τη διάρκεια των μπλόκων, και αυτό έγινε σε κάθε τέτοια περίπτωση. «Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και αυτό πράξαμε», εξήγησε.

«Η πιο επικίνδυνη ενέργεια στην εθνική οδό στη Νεμέα»

Η εκπρόσωπος Τύπου χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ενέργεια στο ύψος της Νεμέας ως «την πιο ακραία και επικίνδυνη από όλες όσες έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα». Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες αφενός έκλεισαν αιφνιδιαστικά την εθνική οδό με τα τρακτέρ τους, κυρίως όμως και κινούνταν πεζοί ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τους ίδιους και για τους διερχόμενους οδηγούς.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί, οι διαδηλωτές έσπασαν τα διαχωριστικά για να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να έχουν ενημερώσει την Αστυνομία, παρά τις ήδη υπάρχουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

«Από θαύμα δεν είχαμε κάποιο ατύχημα», τόνισε η κυρία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι η ενέργεια ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, ειδικά σε σημείο όπου διέρχονται αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία. «Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια», είπε σχετικά.

Διαβάστε επίσης:

Η επόμενη μέρα του ελληνικού yachting: Συνάντηση Κικίλια – Βάλλη με επίκεντρο τους ανθρώπους που εργάζονται στη  θάλασσας

Τραγωδία στο Περιστέρι: 90χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό ΔΕΔΔΗΕ στo Αλιβέρι προκάλεσε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lazaridis tzakri (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαμός στο OPEN ανάμεσα σε Λαζαρίδη και Τζάκρη για Καρυστιανού – Αποχώρησε ο γαλάζιος βουλευτής (Video)

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν βυθίζεται στη βία: Οι αιτίες της εξέγερσης, η αναμονή Τραμπ και το μέλλον (;) του καθεστώτος

alysides new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρια: Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε οδικά δίκτυα της δυτικής Μακεδονίας λόγω παγετού

farantouris_famellos_arvanitis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραυνοί Φαραντούρη για Φάμελλο – Αρβανίτη: Ψευτάμαγκες και σταλινικοί – Ο «έτερος Καππαδόκης, εμφανιζόταν πάτρωνας των Τεμπών»

vasalos_papila_katsaridis
LIFESTYLE

Βασάλος για «επίθεση» Κατσαρίδη σε Παπίλα: «Γλείφει τον Λιάγκα για να έχει δουλειά του χρόνου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

laiki-agora
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 13:19
lazaridis tzakri (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαμός στο OPEN ανάμεσα σε Λαζαρίδη και Τζάκρη για Καρυστιανού – Αποχώρησε ο γαλάζιος βουλευτής (Video)

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν βυθίζεται στη βία: Οι αιτίες της εξέγερσης, η αναμονή Τραμπ και το μέλλον (;) του καθεστώτος

alysides new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρια: Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε οδικά δίκτυα της δυτικής Μακεδονίας λόγω παγετού

1 / 3