search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 14:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.01.2026 13:14

Φλώρινα: Κλειστά τα σχολεία αύριο λόγω χιονιά

11.01.2026 13:14
sxoleia_xioni

Κλειστά θα είναι τα σχολεία για αύριο Δευτέρα (12/01) στην Φλώρινα με εντολή του δήμου λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης στην περιοχή.

Η κίνηση των οχημάτων σε όλο το Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Φλώρινας γίνεται με τη χρήση χειμερινών ελαστικών.

Η έντονη χιονόπτωση και στα ορεινά κατά τη χτεσινή ημέρα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου ανοίγοντας τις πίστες για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Διαβάστε επίσης:

«Και τώρα αδερφέ μου σιωπή»: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 27χρονο κυνηγό που έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων

ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για τριήμερο κύμα ψύχους από το απόγευμα – Πού θα χιονίσει

Μαρία Καρυστιανού για νέο φορέα: «Το σύστημα με εξώθησε» – «Με προβληματίζει η αντίδραση ορισμένων συγγενών»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Συνελήφθη 40χρονος για διατάραξη κοινής ησυχίας – Κατασχέθηκαν 6 ηχεία υψηλής ισχύος

groilandia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Διαψεύδουν τον Τραμπ διπλωμάτες των βόρειων χωρών περί ρωσικών και κινεζικών πλοίων στη Γροιλανδία

famellos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος κατά Μητσοτάκη: Δεν είναι αλά καρτ η απαίτηση τήρησης του διεθνούς δικαίου

masoud_pezeshkian
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Ισραήλ και ΗΠΑ πίσω από τις διαδηλώσεις» – «Υποκινούν ταραχοποιούς για να φέρουν αστάθεια στο Ιράν»

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βενιζέλος βάζει δύσκολα στα κόμματα: Διεθνές δίκαιο σημαίνει και δικαιοδοτική διαδικασία που μπορεί να μην είναι πλήρως ικανοποιητική για τις ελληνικές θέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

santorini-ifaisteio
ΕΛΛΑΔΑ

Κολούμπο: Τι μας διδάσκει το τσουνάμι του 1650 και πόσο έτοιμη είναι σήμερα η Σαντορίνη

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 14:25
PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Συνελήφθη 40χρονος για διατάραξη κοινής ησυχίας – Κατασχέθηκαν 6 ηχεία υψηλής ισχύος

groilandia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Διαψεύδουν τον Τραμπ διπλωμάτες των βόρειων χωρών περί ρωσικών και κινεζικών πλοίων στη Γροιλανδία

famellos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος κατά Μητσοτάκη: Δεν είναι αλά καρτ η απαίτηση τήρησης του διεθνούς δικαίου

1 / 3