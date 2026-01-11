Φλώρινα: Κλειστά τα σχολεία αύριο λόγω χιονιά

Κλειστά θα είναι τα σχολεία για αύριο Δευτέρα (12/01) στην Φλώρινα με εντολή του δήμου λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης στην περιοχή.

Η κίνηση των οχημάτων σε όλο το Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Φλώρινας γίνεται με τη χρήση χειμερινών ελαστικών.

Η έντονη χιονόπτωση και στα ορεινά κατά τη χτεσινή ημέρα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου ανοίγοντας τις πίστες για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

