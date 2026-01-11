Financial Times: Διαψεύδουν τον Τραμπ διπλωμάτες των βόρειων χωρών περί ρωσικών και κινεζικών πλοίων στη Γροιλανδία

Διπλωμάτες των βόρειων χωρών απορρίπτουν τους ισχυρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ρωσικά και κινεζικά πλοία πλέουν κοντά στη Γροιλανδία, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία ή υποβρύχια τα τελευταία χρόνια πλέουν γύρω από τη Γροιλανδία, ανέφερε το ίδιο δημοσίευμα, με την εφημερίδα να επικαλείται υψηλόβαθμους διπλωμάτες, από τις βόρειες χώρες που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες ενημερώσεις ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Διαβάστε επίσης:

Πεζεσκιάν: «Ισραήλ και ΗΠΑ πίσω από τις διαδηλώσεις» – «Υποκινούν ταραχοποιούς για να φέρουν αστάθεια στο Ιράν»

Διεθνή ΜΜΕ: Ο Τραμπ έδωσε εντολή για κατάρτιση σχεδίου εισβολής στη Γροιλανδία – Αντιστέκονται ανώτατοι στρατιωτικοί

ΗΠΑ: Χιλιάδες στους δρόμους της Μινεάπολης κατά της ICE μετά την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ