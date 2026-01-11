search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 17:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.01.2026 14:15

Financial Times: Διαψεύδουν τον Τραμπ διπλωμάτες των βόρειων χωρών περί ρωσικών και κινεζικών πλοίων στη Γροιλανδία

11.01.2026 14:15
groilandia 88- new

Διπλωμάτες των βόρειων χωρών απορρίπτουν τους ισχυρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ρωσικά και κινεζικά πλοία πλέουν κοντά στη Γροιλανδία, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία ή υποβρύχια τα τελευταία χρόνια πλέουν γύρω από τη Γροιλανδία, ανέφερε το ίδιο δημοσίευμα, με την εφημερίδα να επικαλείται υψηλόβαθμους διπλωμάτες, από τις βόρειες χώρες που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες ενημερώσεις ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Διαβάστε επίσης:

Πεζεσκιάν: «Ισραήλ και ΗΠΑ πίσω από τις διαδηλώσεις» – «Υποκινούν ταραχοποιούς για να φέρουν αστάθεια στο Ιράν»

Διεθνή ΜΜΕ: Ο Τραμπ έδωσε εντολή για κατάρτιση σχεδίου εισβολής στη Γροιλανδία – Αντιστέκονται ανώτατοι στρατιωτικοί

ΗΠΑ: Χιλιάδες στους δρόμους της Μινεάπολης κατά της ICE μετά την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
souzes
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν νεαροί που έκαναν σούζες και δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης – Πώς τους «έκαψε» το Instagram

aftokinito_hioni
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΥ: Στον «πάγο» μέχρι την Τετάρτη η χώρα – Ποιοι μετεωρολόγοι «βλέπουν» χιόνια στην Αττική

xristodoulidis sizigos 78- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Παραιτήθηκε η σύζυγος Χριστοδουλίδη από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, στη σκιά του videogate

doukas (2)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δούκας, το πλιάτσικο και η αξιακή δέσμευση στην κοινωνία

germanou fredy germanos (1)
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού για Φρέντυ Γερμανό: «Δεν είναι από τις εμφανίσεις του που είπα μπράβο» – «Να είμαστε αντικειμενικοί με τους γονείς μας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

santorini-ifaisteio
ΕΛΛΑΔΑ

Κολούμπο: Τι μας διδάσκει το τσουνάμι του 1650 και πόσο έτοιμη είναι σήμερα η Σαντορίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 17:42
souzes
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν νεαροί που έκαναν σούζες και δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης – Πώς τους «έκαψε» το Instagram

aftokinito_hioni
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΥ: Στον «πάγο» μέχρι την Τετάρτη η χώρα – Ποιοι μετεωρολόγοι «βλέπουν» χιόνια στην Αττική

xristodoulidis sizigos 78- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Παραιτήθηκε η σύζυγος Χριστοδουλίδη από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, στη σκιά του videogate

1 / 3