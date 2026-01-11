search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

11.01.2026 20:20

Ιράν: Ξεπέρασαν τους 500 οι νεκροί στις διαδηλώσεις

11.01.2026 20:20
Οι νεκροί, στις δύο εβδομάδες διαδηλώσεων στο Ιράν, έχουν ξεπεράσει τους 500, ανακοίνωσε η ομάδα ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Ο τελευταίος απολογισμός αναφορικά με τους νεκρούς, που βασίζεται σε μαρτυρίες ακτιβιστών εντός και εκτός του Ιράν, κάνει λόγο για 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας νεκρούς, καθώς και για 10.000 συλλήψεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τα στοιχεία αυτά και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει στοιχεία για νεκρούς από τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε «ταραξίες» που ενθαρρύνονται από ξένες δυνάμεις.

Πεζεσκιάν: «Ισραήλ και ΗΠΑ πίσω από τις διαδηλώσεις» – «Υποκινούν ταραχοποιούς για να φέρουν αστάθεια στο Ιράν»

Ευθύνες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τις ογκώδεις διαδηλώσεις που συγκλονίζουν εδώ και δύο εβδομάδες το Ιράν επέρριψε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, λέγοντας ότι οι δύο αυτές χώρες δίνουν εντολές σε «ταραχοποιούς» για να δημιουργήσουν αστάθεια.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποστασιοποιηθούν από τους «ταραχοποιούς και τους τρομοκράτες», προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του έιναι έτοιμη να ακούσει τον λαό και είναι αποφασισμένη να επιλύσει τα οικονομικά του προβλήματα.

Ο Ιρανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι «τρομοκράτες» που συνδέονται με ξένες δυνάμεις σκοτώνουν αθώους ανθρώπους, καίνε τα τζαμιά και επιτίθενται σε δημόσια περιουσία.

«Οι εχθροί του λαού του Ιράν θέλουν να σπείρουν χάος και αταξία μετά τον πόλεμο των 12 ημερών» σημείωσε επίσης ο Ιρανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ πως οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα οδηγήσει την Τεχεράνη σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή, τις οποίες χαρακτήρισε «νόμιμους στόχους».

Εξάλλου,πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω του ενδεχομένου αμερικανικής επέμβασης για την υποστήριξη του κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν.

Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

110 νεκροί σε ένα νοσοκομείο

Το BBC, μέσω του BBC Persian, κάνει λόγο για περισσότερους από 110 νεκρούς μόνο σε ένα από τα νοσοκομεία της Τεχεράνης.

Ιρανοί που μίλησαν στο CNNi κάνουν λόγο για τεράστια πλήθη στους δρόμους, αλλά και με βίαιη καταστολή από τις Αρχές με μια γυναίκα να λέει ότι είδε «πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο» σε ένα νοσοκομείο.

Ακυρώθηκαν οι πτήσεις προς Τεχεράνη

Λόγω των εκρηκτικού τμήματος που επικρατεί στην περιοχή, αεροπορικές εταιρείες όπως η Qatar Airways, η Emirates, η Turkish Airlines, η Austrian Airlines, η Pegasus και η FlyDubai ακύρωσαν πτήσεις προς την Τεχεράνη.

