Κύπρος: Παραιτήθηκε η σύζυγος Χριστοδουλίδη από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, στη σκιά του videogate

Την απόφασή της να αποχωρήσει από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, στη «σκιά» του βίντεο που φέρεται να αποκαλύπτει σχέσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη με επιχειρηματικά συμφέροντα, γνωστοποίησε η σύζυγος του κύπριου Προέδρου, Φιλίππα Καρσερά.

Στη μακροσκελή της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνει πως αποχωρεί «από τον Φορέα για να πάψει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για ανυπόστατες επιθέσεις και συκοφαντία».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Με λύπη και ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθώ τα τελευταία εικοσιτετράωρα και εγώ και τα παιδιά μου μία ανελέητη επίθεση στα ΜΚΔ με διασπορά ψευδών ειδήσεων, δυσφημιστικών σχολίων, ισχυρισμών αδικημάτων από προσωπικούς λογαριασμούς, επώνυμους και ανώνυμους.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος περαιτέρω διάχυσης και αβασάνιστης μαζικής αναπαραγωγής των κακοηθειών και ανυπόστατων ισχυρισμών κάτι που θα αποτελεί δυσφήμιση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικών μου και της οικογένειας μου. Το γεγονός ότι είμαι σύζυγος του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποτελεί δικαιολογία ή ελαφρυντικό για αυτές τις ανυπόστατες επιθέσεις και κατηγορίες.

Επειδή ως άτομο πιστεύω βαθιά ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων μας δεν είναι απλώς δικαίωμα αλλά υποχρέωση και ότι οφείλουμε να παλεύουμε και να μην επιδεικνύουμε ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, έχω ήδη ζητήσει νομική συμβουλή.

Για άλλη μία φορά, επαναλαμβάνω, ότι από την στιγμή που ανέλαβα, τηρώντας πιστά τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε το 2015 από την Βουλή των Αντιπροσώπων, ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Μάρτιος 2023) και ειδικότερα μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού του και την παροχή υποτροφιών σε πολύ περισσότερα παιδιά από άπορες οικογένειες το 2024 και το 2025, ο πόλεμος έγινε ανελέητος.

Αύριο, θα συνέλθει εκτάκτως η Διαχειριστική Επιτροπή του ΑΦΚΣ την οποία θα ενημερώσω αναφορικά με την απόφαση για αποχώρηση από την Επιτροπή. Όχι γιατί δεν θέλω να συνεχίσω να βοηθώ τα παιδιά, αυτός ήταν εξαρχής ο μόνος κινητήριος λόγος δράσης μου, αλλά επειδή δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να συνεχίσει να διαβάλλει το ήθος και την ακεραιότητα, τη δική μου, του συζύγου μου και της οικογένειας μου με πρόσχημα την λειτουργία του ΑΦΚΣ από τον οποίον κανένα μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν έχει το παραμικρό προσωπικό όφελος.

Την ίδια στάση έχω αποφασίσει να τηρήσω και ως προς τους υπόλοιπους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στους οποίους αποδέχθηκα με χαρά να είμαι εκτελεστική πρόεδρος για να βοηθήσω στη δράση τους όπως έπρατταν και οι προηγούμενες Πρώτες Κυρίες.

Οφείλουμε όλοι να μην επιτρέπουμε να διαβάλλονται πρόσωπα με ανυπόστατους ισχυρισμούς για σκοπούς πολιτικούς, κομματικούς, ψηφοθηρικούς. Αυτό δεν είναι πολιτισμός ή πολιτικό ήθος, ούτε τρόπος να κερδίσουμε την συμπάθεια του λαού. Τουναντίον.

Ξέρω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει την αλήθεια και ότι το δίκαιο πάντα επικρατεί. Δεν χρειάζονται επίσημες ιδιότητες και τίτλοι για να βοηθάμε, ούτε να είμαστε κομματικά στελέχη.

Αρκεί να παραμένουμε Άνθρωποι που έχουν τον Θεό μέσα τους και στη ζωή τους πορεύονται για το σωστό και το δίκαιο. Ως μητέρα, θα υπερασπίζομαι πάντα την οικογένεια μου, ως ενεργός πολίτης θα συνεχίσω να στέκομαι δίπλα σε όλα τα παιδιά και τους ευάλωτους που με έχουν ανάγκη, αθόρυβα, διακριτικά και με ανιδιοτέλεια, τηρώντας πιστά το δίκαιο και προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων».

Η χρονική συγκυρία της ανάρτησης, πάντως, έρχεται ενώ ο ΑΦΚΣ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά τον σάλο που προκάλεσε το βίντεο που κυκλοφόρησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το οποίο περιλαμβάνει αναφορές σε «εισφορές» και «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», με την αντιπολίτευση να ζητά απαντήσεις και το ΑΚΕΛ να δηλώνει ότι κινεί διαδικασίες για πρόταση νόμου κατάργησης του Φορέα.

