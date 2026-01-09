Ρωσική «Kompromat» με «επιλεκτικό μοντάζ» βλέπει το γραφείο του Χριστοδουλίδη πίσω από το βίντεο με τις μίζες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των κυπριακών αρχών για βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield να συνομιλούν για μίζες με δήθεν επενδυτές.

Σύμφωνα με διαρροές από την κυπριακή προεδρία οι εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών ασφαλείας, εκτιμουν ότι το οπτικοακουστικό υλικό φέρει σαφή στοιχεία οργανωμένης υβριδικής επιχείρησης, με άμεσο στόχο την υπονόμευση της κυπριακής δημοκρατίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η δραστηριότητα παραπέμπει σε συντονισμένες εκστρατείες ρωσικής παραπληροφόρησης, οι οποίες στο παρελθόν έχουν επανειλημμένα στραφεί εναντίον κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων κέντρων εκτός Ρωσίας που εφαρμόζουν παρόμοιες πρακτικές.

Σύμφωνα με διαρροές από την κυπριακή προεδρία το βίντεο δείχνει να συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά της ρωσικής καμπάνιας Doppelganger, με τους εμπειρογνώμονες να σημειώνουν πως πρόκειται για κεντρική διαδικτυακή επιχείρηση υβριδικής παραπληροφόρησης που εντοπίζεται από το 2021 και στοχεύει χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη εκστρατεία έχει, μεταξύ άλλων, στραφεί κατά της Γαλλίας κατά τη διάρκεια προεδρικών εκλογώ), των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας και του Ισραήλ, μέσω συστηματικής αναπαραγωγής στοχευμένης παραπληροφόρησης ρωσικής προέλευσης.

«Κompromat»

Σύμφωνα με διαρροές από την κυπριακή προεδρία από την αξιολόγηση του υλικού προκύπτει ότι το τελικό προϊόν του βίντεο —τόσο στο μοντάζ όσο και στην αφήγηση— αποτελεί αποτέλεσμα επιλεκτικής επεξεργασίας. Οι εμπειρογνώμονες εντάσσουν τέτοιου είδους ανώνυμα βίντεο στη γνωστή πρακτική των λεγόμενων «kompromat» και έχει τις ρίζες του στη Σοβιετική Ένωση.

Κάνουν λόγο δε για τακτική «δολοφονίας χαρακτήρων», ευρέως διαδεδομένη στη Ρωσία, με στόχο τον εκβιασμό ή την πολιτική εξουδετέρωση αντιπάλων.

Εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών ασφαλείας εκτιμούν πως από την ανάλυση του σχετικού λογαριασμού προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για οντότητα που αξιοποιείται στο πλαίσιο υβριδικής δράσης και στοχευμένης κακόβουλης ενέργειας εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν ακόμη και σε αυτοματοποιημένο λογαριασμό τύπου «bot», δηλαδή εικονικούς χρήστες που λειτουργούν μέσω οργανωμένων δικτύων υπολογιστών.

Χριστοδουλίδης: «Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές»

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε «οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο η έμμεσο χρηματισμό κατά τη διάρκειά της προεκλογικής μου εκστρατείας να τα καταθέσει στις Αρχές»,

Κατά την άφιξή του στην τελετή εγκαινίων του Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας στη Λάρνακα, ο κ. Χριστοδουλίδης υπέδειξε εμφαντικά ότι δεν πρόκειται να δώσει το δικαίωμα να κατηγορηθεί για θέματα διαφθοράς, σχολιάζοντας το επίμαχο βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα “Χ”, αφήνοντας βαριές «σκιές» στο Προεδρικό Μέγαρο για διαφθορά και διαπλοκή και προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις. «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς» υπογράμμισε.

Διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πρόσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων στην Κύπρο, την οποία άρχισε από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του και επικαλέστηκε τα θετικά αποτελέσματα των ταξιδιών του στις ΗΠΑ, που παρουσιάστηκαν σήμερα, Παρασκευή (9/1) σε δημοσιογραφική διάσκεψη από την υφυπουργό Παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική.

Παραδέχθηκε δε, ότι η κυβέρνηση επιδιώκει και θα συνεχίσει να επιδιώκει την στήριξη των επενδυτών στο κράτος, μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. «Και το κάνουν στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της άμυνας και σε άλλους τομείς».

Την ίδια ώρα, σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται από χθες η κυπριακή κυβέρνηση μετά την δημοσιοποίηση βίντεο σε λογαριασμό στο Χ, σύμφωνα με το οποίο στενοί συνεργάτες του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, εμφανίζονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διαφθοράς.

Το επίμαχο βίντεο δημοσιεύτηκε χθες το απόγευμα από την Emily Thompson στο Χ. Με τον τρόπο που παρατίθενται οι τοποθετήσεις (το υλικό είναι μονταρισμένο) παρουσιάζεται η εικόνα ότι το επιτελείο του Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά για την προεκλογική του εκστρατεία υπερβαίνοντας το καθορισμένο από το Νόμο όριο του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Επιπλέον, οι δημιουργοί του σχετικού βίντεο παρουσιάζουν την εικόνα ενός μηχανισμού ώστε εταιρείες να εισφέρουν χρηματικά ποσά στο Προεδρικό υπό διάφορες μορφές, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων και να προωθούνται αιτήματά τους.

Δεν είναι προϊόν ΑΙ

Χθες ο Ν. Χριστοδουλίδης έκανε συνεχείς συσκέψεις για να δει πως θα διαχειριστεί τη νέα κρίση που αναμένεται να φέρει ραγδαίες εξελίξεις, ακόμη και σήμερα ίσως, σε επίπεδο Βουλής.

Ενα από τα τρία συγκυβερνώντα κόμματα, το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ) έχει σύσκεψη σήμερα με σκοπό να αποφασίσει πως θα πράξει. Ο πρόεδρός του, Νικόλας Παπαδόπουλος, ζήτησε σαφείς εξηγήσεις ωστόσο όπως έχουν αφήσει να εννοηθεί, δεν έχουν πειστεί από τις δηλώσεις περί «υβριδικού πολέμου» και μοντάζ στο βίντεο.

Το βίντεο εξετάστηκε από το Fact Check Cyprus μέσω του λογαριασμού «Emily Thompson» και είναι πάνω από ξεκάθαρο πως δεν είναι προϊόν ΑΙ, ωστόσο είναι επίσης ξεκάθαρο πως έχει δημοσιευτεί αποσπασματικά το επίμαχο μέρος που εκθέτει τον Χριστοδουλίδη και τους συνεργάτες του.

Στο βίντεο εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο CEO του ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος. Παράλληλα, μέρος της δημόσιας συζήτησης που ακολούθησε επικεντρώθηκε σε ισχυρισμούς και ερωτήματα που επανέφεραν ΜΜΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στις εκλογές του 2023.

Επιπλέον, η αντίστροφη (reverse) αναζήτηση του βίντεο δεν απέδωσε αποτελέσματα, γεγονός που καθιστά αδύνατη προς το παρόν την επαλήθευση της αρχικής πηγής ή προηγούμενων δημοσιεύσεων του ίδιου υλικού.

Σύμφωνα με τα δημόσια μεταδεδομένα της πλατφόρμας Χ, ο λογαριασμός «Emily Thompson» εμφανίζεται ενεργός από το 2022 και δηλώνει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτοπαρουσιαζόμενος ως «ανεξάρτητη αναλύτρια». Παρά την ύπαρξη ομώνυμου προφίλ στον ιστότοπο Eurasia Review, δεν κατέστη δυνατή η επαλήθευση ότι πρόκειται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο, ούτε υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πραγματική ταυτότητα του χειριστή του λογαριασμού. Το Fact Check Cyprus επισημαίνει, επίσης, ότι δεν υπάρχει πρόσβαση.

