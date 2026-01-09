«Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει» – Η πρώτη δήλωση Χριστοδουλίδη μετά τον σάλο για το videogate

«Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο η έμμεσο χρηματισμό κατά τη διάρκειά της προεκλογικής μου εκστρατείας να τα καταθέσει στις Αρχές», είναι οι πρώτες δηλώσεις του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστουδουλίδη.

Όπως μεταδίδει ο Φιλελεύθερος, κατά την άφιξή του στην τελετή εγκαινίων του Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας στη Λάρνακα, ο κ. Χριστοδουλίδης υπέδειξε εμφαντικά ότι δεν πρόκειται να δώσει το δικαίωμα να κατηγορηθεί για θέματα διαφθοράς, σχολιάζοντας το επίμαχο βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα “Χ”, αφήνοντας βαριές «σκιές» στο Προεδρικό Μέγαρο για διαφθορά και διαπλοκή και προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις. «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς» υπογράμμισε.

Διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πρόσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων στην Κύπρο, την οποία άρχισε από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του και επικαλέστηκε τα θετικά αποτελέσματα των ταξιδιών του στις ΗΠΑ, που παρουσιάστηκαν σήμερα, Παρασκευή (9/1) σε δημοσιογραφική διάσκεψη από την υφυπουργό Παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική.

Παραδέχθηκε δε, ότι η κυβέρνηση επιδιώκει και θα συνεχίσει να επιδιώκει την στήριξη των επενδυτών στο κράτος, μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. «Και το κάνουν στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της άμυνας και σε άλλους τομείς».

Την ίδια ώρα, σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται από χθες η κυπριακή κυβέρνηση μετά την δημοσιοποίηση βίντεο σε λογαριασμό στο Χ, σύμφωνα με το οποίο στενοί συνεργάτες του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, εμφανίζονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διαφθοράς.

Το επίμαχο βίντεο δημοσιεύτηκε χθες το απόγευμα σε λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» και παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων του πρώην κυβερνητικού στελέχους, Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Με τον τρόπο που παρατίθενται οι τοποθετήσεις (το υλικό είναι μονταρισμένο) παρουσιάζεται η εικόνα ότι το επιτελείο του Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά για την προεκλογική του εκστρατεία υπερβαίνοντας το καθορισμένο από το Νόμο όριο του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Επιπλέον, οι δημιουργοί του σχετικού βίντεο παρουσιάζουν την εικόνα ενός μηχανισμού ώστε εταιρείες να εισφέρουν χρηματικά ποσά στο Προεδρικό υπό διάφορες μορφές, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων και να προωθούνται αιτήματά τους.

Χθες ο Ν. Χριστοδουλίδης έκανε συνεχείς συσκέψεις για να δει πως θα διαχειριστεί τη νέα κρίση που αναμένεται να φέρει ραγδαίες εξελίξεις, ακόμη και σήμερα ίσως, σε επίπεδο Βουλής.

Ενα από τα τρία συγκυβερνώντα κόμματα, το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ) έχει σύσκεψη σήμερα με σκοπό να αποφασίσει πως θα πράξει. Ο πρόεδρός του, Νικόλας Παπαδόπουλος, ζήτησε σαφείς εξηγήσεις ωστόσο όπως έχουν αφήσει να εννοηθεί, δεν έχουν πειστεί από τις δηλώσεις περί «υβριδικού πολέμου» και μοντάζ στο βίντεο.

Το βίντεο εξετάστηκε από το Fact Check Cyprus μέσω του λογαριασμού «Emily Thompson» και είναι πάνω από ξεκάθαρο πως δεν είναι προϊόν ΑΙ, ωστόσο είναι επίσης ξεκάθαρο πως έχει δημοσιευτεί αποσπασματικά το επίμαχο μέρος που εκθέτει τον Χριστοδουλίδη και τους συνεργάτες του.

Στο βίντεο εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο CEO του ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος. Παράλληλα, μέρος της δημόσιας συζήτησης που ακολούθησε επικεντρώθηκε σε ισχυρισμούς και ερωτήματα που επανέφεραν ΜΜΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στις εκλογές του 2023.

Επιπλέον, η αντίστροφη (reverse) αναζήτηση του βίντεο δεν απέδωσε αποτελέσματα, γεγονός που καθιστά αδύνατη προς το παρόν την επαλήθευση της αρχικής πηγής ή προηγούμενων δημοσιεύσεων του ίδιου υλικού.

Σύμφωνα με τα δημόσια μεταδεδομένα της πλατφόρμας Χ, ο λογαριασμός «Emily Thompson» εμφανίζεται ενεργός από το 2022 και δηλώνει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτοπαρουσιαζόμενος ως «ανεξάρτητη αναλύτρια». Παρά την ύπαρξη ομώνυμου προφίλ στον ιστότοπο Eurasia Review, δεν κατέστη δυνατή η επαλήθευση ότι πρόκειται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο, ούτε υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πραγματική ταυτότητα του χειριστή του λογαριασμού.

Το Fact Check Cyprus επισημαίνει, επίσης, ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο πλήρες οπτικοακουστικό υλικό, στις συνθήκες καταγραφής ή στο μη επεξεργασμένο αρχείο.

Διαβάστε επίσης:

Tι είναι η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Γιατί αντιδρούν οι αγρότες, πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

Απέναντι στον Τραμπ ο Πάπας Λέων ΙΔ΄: Ο πόλεμος είναι ξανά στη μόδα και ο ζήλος για συγκρούσεις εξαπλώνεται

Σε τεντωμένο σχοινί: Νέο αμερικανικό ρεσάλτο σε πέμπτο δεξαμενόπλοιο – Πειρατεία σε Ατλαντικό και Καραϊβική