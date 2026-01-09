Σε τεντωμένο σχοινί: Νέο αμερικανικό ρεσάλτο σε πέμπτο δεξαμενόπλοιο – Πειρατεία σε Ατλαντικό και Καραϊβική

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε σε πέμπτο πετρελαιοφόρο νωρίς το πρωί της Παρασκευής και συνέχισε να παρακολουθεί άλλα πλοία που προσπαθούσαν να παρακάμψουν τον αμερικανικό αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια που έχουν υποστεί κυρώσεις και ταξιδεύουν προς και από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το δεξαμενόπλοιο που έγινε στόχος την Παρασκευή ήταν το Olina, δήλωσαν οι αξιωματούχοι και η Vanguard, μια εταιρεία ασφάλειας και παρακολούθησης πλοίων. Το πλοίο, που προηγουμένως ονομαζόταν Minerva M, υπέστη κυρώσεις από τις ΗΠΑ για τον ρόλο του στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Η κίνηση αυτή είναι πιθανό να πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ κατέλαβαν ένα πλοίο που συνοδευόταν από το Ρωσικό Ναυτικό.

The U.S. in is in the process of seizing OLINA in the Caribbean near Trinidad, per @Reuters. It's flying a false flag of Timor Leste. It's loaded with oil cargo from Venezuela, per @Kpler and @TankerTrackers. And last known location is 12.16769, -62.6113, per @oballinger. https://t.co/UPcRRMtCom pic.twitter.com/hxIFrkukVk — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 9, 2026

Το πλοίο φέρει σημαία Ανατολικού Τιμόρ και η τελευταία φορά που μετέδωσε τη θέση του ήταν στα μέσα Νοεμβρίου κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με την Marine Traffic, μια παγκόσμια υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων, η οποία πρόσθεσε ότι έπλεε με ψευδή σημαία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της U.S. Southern Command την Παρασκευή, «για άλλη μια φορά, οι κοινές διατλαντικές μας δυνάμεις έστειλαν ένα σαφές μήνυμα σήμερα το πρωί: «δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους εγκληματίες». Σε επιχείρηση πριν από την αυγή, Πεζοναύτες και Ναύτες από την Κοινή Ομάδα Εργασίας Southern Spear, προς υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, απογειώθηκαν από το USS Gerald R. Ford και κατέλαβαν το tanker Olina στην Καραϊβική. Συλλήψεις σαν κι αυτή υποστηρίζονται από την πλήρη ισχύ της Αμφίβιας Ομάδας Ετοιμότητας του Ναυτικού των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των έτοιμων και θανατηφόρων πλατφορμών των USS Iwo Jima, USS San Antonio και USS Fort Lauderdale. Η Επιχείρηση Southern Spear παραμένει ακλόνητη στην αποστολή της να υπερασπιστεί την πατρίδα μας τερματίζοντας την παράνομη δραστηριότητα και αποκαθιστώντας την ασφάλεια στο Δυτικό Ημισφαίριο».

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”



In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx January 9, 2026

Οι κατασχέσεις χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση Τραμπ για να ασκήσει πίεση στην προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας και να θέσει εκτός λειτουργίας τον λεγόμενο σκοτεινό στόλο δεξαμενόπλοιων. Ο σκοτεινός στόλος, γνωστός και ως σκιώδης στόλος, περιλαμβάνει περισσότερα από 1.000 πλοία που εμπλέκονται σε παραπλανητικές δραστηριότητες για να αποκρύψουν τον ρόλο τους στη μεταφορά πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις και είναι παράνομο.

Παράλληλα, η Ρωσία δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να απελευθερώσουν δύο Ρώσους μέλη του πληρώματος ενός πετρελαιοφόρου υπό ρωσική σημαία που κατέσχεσε η Ουάσινγκτον νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι το δεξαμενόπλοιο ήταν μέρος ενός σκιώδους στόλου που μετέφερε πετρέλαιο για χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Ρωσία και το Ιράν, παραβιάζοντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ, και το κατέσχεσαν στον Βόρειο Ατλαντικό, παρά το γεγονός ότι το πλοίο συνοδευόταν από το Ρωσικό Ναυτικό.

U.S. Seizes Fifth sanctioned Oil Tanker Near Trinidad 🚨



The US just seized alse-Timor flagged tanker OLINA (IMO 9282479)



Other seized vessels are:



Skipper (IMO 9304667) – Seized Dec 10

Centuries (IMO 9206310) – Seized Dec 20

Marinera (IMO 9230880, ex-Bella 1) – Seized Jan… pic.twitter.com/5WnRL6FVlM — Martin Kelly (@_MartinKelly_) January 9, 2026

«Απαντώντας στο αίτημά μας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να απελευθερώσει δύο Ρώσους πολίτες που επέβαιναν στο δεξαμενόπλοιο Marinera, οι οποίοι είχαν προηγουμένως συλληφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον Βόρειο Ατλαντικό», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Ρωσίδα Υπουργός Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Χαιρετίζουμε αυτήν την απόφαση και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην ηγεσία των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε στο Telegram ότι ο Τραμπ αποφάσισε να απελευθερώσει «όλους τους Ρώσους» που επέβαιναν στο δεξαμενόπλοιο Marinera.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι το πλήρωμα του Marinera θα μπορούσε να διωχθεί — κάτι που η Ρωσία χαρακτήρισε «κατηγορηματικά απαράδεκτο».

Η Μόσχα κατηγόρησε την Πέμπτη την Ουάσινγκτον ότι υποδαυλίζει εντάσεις και απειλεί τη διεθνή ναυτιλία με την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου, την οποία έχει χαρακτηρίσει παράνομη.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η κίνηση αυτή «θα οδηγήσει μόνο σε περαιτέρω στρατιωτικές και πολιτικές εντάσεις», προσθέτοντας ότι ανησυχεί για «την προθυμία της Ουάσινγκτον να δημιουργήσει οξείες διεθνείς καταστάσεις κρίσης».

