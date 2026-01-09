«Ο Παχλαβί θα επιστρέψει» – Ο εξόριστος πρίγκιπας του Ιράν συνδέεται με τις μαζικές διαδηλώσεις κατά του Χαμενεΐ

Ο αυτοανακηρυγμένος σάχης του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, ισχυρίστηκε ότι είναι «διαχειριστής μιας εθνικής μετάβασης στη δημοκρατία» εν μέσω των κλιμακούμενων διαμαρτυριών στο Ιράν κατά του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ.

Αρκετοί αξιωματικοί της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Τεχεράνης σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, όταν δέχθηκαν επίθεση από «ένοπλους διαδηλωτές», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Το όνομα του Παχλαβί φέρεται να φωνάζεται στους δρόμους μεγάλων ιρανικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης και της Μασάντ, με φράσεις «Ο Παχλαβί θα επιστρέψει» και «Ο Σεγέντ Αλί θα ανατραπεί».

Δεκάδες Ιρανοί έχουν σκοτωθεί σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που απαιτούσαν αλλαγή καθεστώτος και αναφέρθηκε πανεθνική διακοπή του διαδικτύου. Ο Παχλαβί είναι το άτομο που έχει δηλώσει ότι φέρνει τη δημοκρατία σε μια χώρα που βρίσκεται υπό Ισλαμική Δημοκρατία από το 1979.

Γεννημένος τον Οκτώβριο του 1960, ο Παχλαβί είναι ο μεγαλύτερος γιος του Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, του τελευταίου σάχη του Ιράν πριν ανατραπεί και καταργηθεί η μοναρχία κατά τη διάρκεια της Ιρανικής Επανάστασης με επικεφαλής τον Χομεϊνί.

Η οικογένεια έζησε στην εξορία από τότε, καθώς ο Παχλαβί μετακόμισε στις ΗΠΑ ένα χρόνο πριν από την επανάσταση, για να εκπαιδευτεί ως πιλότος στην αεροπορική βάση Reese στο Λάμποκ του Τέξας. Αργότερα, ο Παχλαβί ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια.

Ο Παχλαβί προσφέρθηκε εθελοντικά να υπηρετήσει στον στρατό του Ιράν ως πιλότος μαχητικού κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ, αλλά απορρίφθηκε από το καθεστώς.

«Παρά το γεγονός ότι αναγκάστηκε να ζήσει στην εξορία, η δέσμευση και το πατριωτικό καθήκον του Ρεζά Παχλαβί προς το Ιράν παραμένουν», αναφέρει ο ιστότοπός του.

«Για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, ο Ρεζά Παχλαβί υπήρξε ηγέτης και υποστηρικτής των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους συμπατριώτες του. Διατηρεί συνεχή επαφή με τους συμπατριώτες του και τις ομάδες της αντιπολίτευσης, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας.

Ο Παχλαβί ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο συναντώντας αρχηγούς κρατών, νομοθέτες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ομάδες συμφερόντων και φοιτητικές ομάδες, μιλώντας για τη δεινή θέση των Ιρανών υπό το ισλαμικό καθεστώς στο Ιράν».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Παχλαβί έγραψε ένα άρθρο γνώμης στην εφημερίδα The Washington Post, λέγοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ήταν «πιο αδύναμη και πιο διχασμένη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από το 1979» και η αντίδρασή του στη διαφωνία με μαζικές συλλήψεις, εκτελέσεις και καταστολή «δείχνει ότι το καθεστώς φοβάται».

«Τις τελευταίες ημέρες, οι διαμαρτυρίες έχουν κλιμακωθεί σε σχεδόν όλες τις επαρχίες και σε πάνω από 100 πόλεις σε όλο το Ιράν. Οι διαδηλωτές φωνάζουν το όνομά μου παράλληλα με εκκλήσεις για ελευθερία και εθνική ενότητα», είπε.

«Δεν το ερμηνεύω αυτό ως πρόσκληση για διεκδίκηση της εξουσίας. Το φέρω ως βαθιά ευθύνη. Αντανακλά την αναγνώριση – εντός του Ιράν – ότι το έθνος μας χρειάζεται μια ενωτική προσωπικότητα για να βοηθήσει στην καθοδήγηση της μετάβασης από την τυραννία και προς ένα δημοκρατικό μέλλον που θα επιλέξει ο ίδιος ο λαός.

Έχω, επομένως, κάνει ένα βήμα για να ηγηθώ και να υπηρετήσω με αυτή την ιδιότητα: όχι ως κυβερνήτης εν αναμονή, αλλά ως διαχειριστής μιας εθνικής μετάβασης στη δημοκρατία».

Το άρθρο γνώμης του Παχλαβί και μια ανάρτηση στο X ευχαρίστησε επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την υπόσχεση να λογοδοτήσει το Ιράν, περιγράφοντάς τον ως «ηγέτη του ελεύθερου κόσμου».

Παρά τα συγχαρητήριά του προς τον Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέκλεισε το ενδεχόμενο να τον συναντήσει, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ δεν ήταν έτοιμες να υποστηρίξουν έναν διάδοχο σε περίπτωση κατάρρευσης της ιρανικής κυβέρνησης.

«Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τους πάντες να βγουν έξω και να δούμε ποιος θα αναδειχθεί», δήλωσε ο Τραμπ στο podcast The Hugh Hewitt Show.

«Δεν είμαι απαραίτητα σίγουρος ότι θα ήταν κάτι που πρέπει να κάνουμε».

Ο αυτοαποκαλούμενος εναλλακτικός ηγέτης για ένα δημοκρατικό Ιράν είναι επίσης κοντά στο Ισραήλ, κάτι που έχει προκαλέσει κριτική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023 ο Παχλαβί συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η επίσκεψή του προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι τον επαίνεσαν ως «γέφυρα» επειδή εμφανίστηκε με κιπά και κατήγγειλε τον αντισημιτισμό.

Άλλοι υποστήριξαν ότι ήταν υποκριτικό να συναντηθούν με Ισραηλινούς αξιωματούχους την ώρα που ο στρατός συγκρούονταν με Παλαιστίνιους που ζούσαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

