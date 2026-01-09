search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 14:56
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

09.01.2026 13:19

Ο Μακρόν αναβάλλει τη Σύνοδο των G7 για να μην «πέσει» πάνω στους… ειδικούς εορτασμούς του Τραμπ στον Λευκό Οίκο!

09.01.2026 13:19
macron-trump

Το Παρίσι αλλάζει το πρόγραμμα των ηγετών του πλανήτη μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να φιλοξενήσει αγώνες MMA για τα 80ά του γενέθλια.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, το Politico, η Γαλλία αποφάσισε να καθυστερήσει την έναρξη της φετινής Συνόδου Κορυφής της G7, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση με το μεγάλο αθλητικό γεγονός μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA) που προγραμματίζει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους με άμεση γνώση του σχεδιασμού, η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για τον συντονισμό των ηγετών.

Αρχικά, η Γαλλία είχε ανακοινώσει ότι η συγκέντρωση των ηγετών των επτά ισχυρότερων οικονομιών θα πραγματοποιούνταν από τις 14 έως τις 16 Ιουνίου στο Εβιάν-λε-Μπαιν, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Η ημερομηνία αυτή είναι ιδιαίτερα συμβολική για τον Αμερικανό Πρόεδρο, καθώς συμπίπτει με:

Τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Την Ημέρα της Σημαίας (Flag Day) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ είχε αποκαλύψει ήδη από τον Οκτώβριο την πρόθεσή του να φιλοξενήσει έναν «μεγάλο αγώνα UFC» εκείνη την ημέρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος του UFC, Dana White, επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι οι διοικητικές λεπτομέρειες έχουν οριστικοποιηθεί, σημειώνοντας ότι το γεγονός θα συγκεντρώσει έως και 5.000 άτομα στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου.

Μετά την αλλαγή, η Σύνοδος των G7 θα διεξαχθεί πλέον από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου.

Η επίσημη θέση της Γαλλίας

Το γραφείο του Εμανουέλ Μακρόν απέφυγε να συνδέσει επίσημα την αναβολή με το αθλητικό γεγονός του Τραμπ.

Σε δήλωσή του, το Ελιζέ ανέφερε απλώς ότι το νέο χρονοδιάγραμμα είναι «αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με τους εταίρους της G7», ενώ η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Παρίσι δεν έχει προβεί σε σχολιασμό.

Η πιθανότητα μεταφοράς της Συνόδου λόγω των γενεθλίων του Τραμπ είχε αναφερθεί αρχικά από το τοπικό γαλλικό μέσο LeMessager.

Η απόφαση της Γαλλίας να υποχωρήσει χρονικά διασφαλίζει τη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Ευρώπη αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εορτασμών στην Ουάσινγκτον.

