Νέοι κομπασμοί Τραμπ: Ακύρωσα δεύτερη επίθεση στη Βενεζουέλα, ελεύθερος μεγάλος αριθμός πολιτικών κρατουμένων

09.01.2026 12:15
trump

Με μια ανάρτηση στο αγαπημένο του Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ανέστειλε νέα στρατιωτική επίθεση στη Βενεζουέλα και, ταυτόχρονα, κομπάζει ότι το καθεστώς στο Καράκας προχώρησε στην απελευθέρωση πολλών «πολιτικών κρατουμένων» εις ένδειξη καλής θέλησης.

Εντούτοις, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποσυρθούν από την ευρύτερη περιοχή, επικαλούμενος «λόγους ασφαλείας», αν και αναλυτές εκτιμούν ότι η παρουσία των δυνάμεων αποτελεί μέσο πίεσης στην κυβέρνηση του Καράκας.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ γράφει ότι «η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη “αναζήτησης ειρήνης“. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση. Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, ειδικά όσον αφορά την ανασυγκρότηση, σε μια πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή, των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Τονίζει, δε, ότι «λόγω αυτής της συνεργασίας, ακύρωσα τη δεύτερη σειρά επιθέσεων που είχε προγραμματιστεί, η οποία φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί, ωστόσο, όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας. Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στο Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Ιράν: Καζάνι που βράζει η χώρα με 45 νεκρούς και διαδηλώσεις σε 92 πόλεις – Ο Τραμπ απειλεί το καθεστώς Χαμενεΐ

Ουκρανία: Ρωσική «απάντηση» για την επίθεση στην κατοικία Πούτιν με Ορέσνικ στο Λβιβ – «Παγκόσμιες απαντήσεις» απαιτεί το Κίεβο (videos)

Κύπρος: Υπό πίεση ο Χριστοδουλίδης για το βίντεο με τις μίζες – Ποιος κρύβεται πίσω από την αποκάλυψη, προς αποχώρηση το ΔΗ.ΚΟ

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν τις 22:00

astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού από κρατούμενο

taxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Θα περιμένουμε να συναντηθούμε με τον Κυρανάκη μέχρι τελικής πτώσεως» λέει ο Λυμπερόπουλος

xionia-ioannina
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σφοδρή χιονόπτωση μέσα στη πόλη 

karystianou new
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: Οι αντιδράσεις των συγγενών η πρώτη δοκιμασία – Ρούτσι, Ασλανίδης, Πλακιάς απέναντι στο κόμμα

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Καρυστιανού  

xionia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα χιονίσει ακόμα και μέσα στην Αθήνα

