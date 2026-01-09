Νέοι κομπασμοί Τραμπ: Ακύρωσα δεύτερη επίθεση στη Βενεζουέλα, ελεύθερος μεγάλος αριθμός πολιτικών κρατουμένων

Με μια ανάρτηση στο αγαπημένο του Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ανέστειλε νέα στρατιωτική επίθεση στη Βενεζουέλα και, ταυτόχρονα, κομπάζει ότι το καθεστώς στο Καράκας προχώρησε στην απελευθέρωση πολλών «πολιτικών κρατουμένων» εις ένδειξη καλής θέλησης.

Εντούτοις, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποσυρθούν από την ευρύτερη περιοχή, επικαλούμενος «λόγους ασφαλείας», αν και αναλυτές εκτιμούν ότι η παρουσία των δυνάμεων αποτελεί μέσο πίεσης στην κυβέρνηση του Καράκας.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ γράφει ότι «η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη “αναζήτησης ειρήνης“. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση. Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, ειδικά όσον αφορά την ανασυγκρότηση, σε μια πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή, των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Τονίζει, δε, ότι «λόγω αυτής της συνεργασίας, ακύρωσα τη δεύτερη σειρά επιθέσεων που είχε προγραμματιστεί, η οποία φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί, ωστόσο, όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας. Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στο Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

