Εγκρίθηκε μετά από 25 χρόνια η συμφωνία ΕΕ – Mercosur – Οι δικλείδες ασφαλείας για τους αγρότες και η ελληνική ψήφος

Εγκρίθηκε η εμπορική συμφωνία με τη Λατινική Αμερική παρά τις σφοδρές αντιδράσεις της Γαλλίας και άλλων τεσσάρων κρατών, με τη θετική ψήφο και της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, μια ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την εμπορική συμφωνία του μπλοκ με τις χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη, Ουρουγουάη), ανοίγοντας τον δρόμο για τις τελικές υπογραφές, σύμφωνα με δηλώσεις τεσσάρων Ευρωπαίων διπλωματών.

Για να περάσει η συμφωνία, χρειαζόταν η θετική ψήφος τουλάχιστον 15 από τις 27 χώρες, που να αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ.

Έλλειψη ομοφωνίας

Οι κυριότερες χώρες που ψήφισαν υπέρ είναι:

Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία, Δανία,Πορτογαλία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ελλάδα.

Η στάση της Ιταλίας ήταν το «κλειδί», καθώς, ενώ αρχικά δίσταζε, η Τζόρτζια Μελόνι έδωσε τελικά το πράσινο φως μετά από κάποιες επιπλέον εγγυήσεις για τους αγρότες.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ενώ το Βέλγιο απείχε από την ψηφοφορία.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν πλέον προθεσμία μέχρι τις 5 μ.μ. σήμερα (Παρασκευή) για να καταθέσουν τυχόν επίσημες ενστάσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να εγκρίνει τη συμφωνία πριν τεθεί σε ισχύ.

Δικλείδες ασφαλείας για τους αγρότες

Προκειμένου να καμφθούν οι ανησυχίες για τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, οι πρεσβευτές της ΕΕ ενέκριναν επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την αγροτική αγορά. Αυτά τα μέτρα θα ενεργοποιούνται αυτόματα σε περίπτωση που υπάρξει υπερβολική αύξηση των εισαγωγών από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, προστατεύοντας τους Ευρωπαίους παραγωγούς από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Tι είναι η συμφωνία Mercosur και τι προβλέπει

Η συμφωνία Mercosur είναι μια εμπορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur, δηλαδή της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Ουρουγουάης και της Παραγουάης. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια και στόχος της συμφωνίας είναι η διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη σταδιακή κατάργηση δασμών σε μεγάλο μέρος των προϊόντων που διακινούνται μεταξύ ΕΕ και των χωρών αυτών. Ουσιαστικά διευκολύνει την πρόσβαση ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων και αυτοκινήτων στις αγορές της Νότιας Αμερικής, ενώ αυξάνει τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στην Ευρώπη, όπως βοδινό κρέας, πουλερικά, ζάχαρη και σόγια, σε βάρος ωστόσο των ευρωπαίων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Να σημειωθεί πως το 2024 οι χώρες της Mercosur εξήγαγαν γεωργικά και αγροδιατροφικά προϊόντα αξίας 23,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ΕΕ, σύμφωνα με την Eurostat, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ να ανέλθει σε 20,1 δισεκατομμύρια ευρώ (23,6 δισεκατομμύρια δολάρια). Με τη συμφωνία η Λατινική Αμερική θα επωφεληθεί περισσότερο και ο ευρωπαϊκός κλάδος θα ζημειωθεί περαιτέρω.

Οι αγρότες στα αιτήματά τους προς τη κυβέρνηση, συμπεριλαμβάνουν την απαίτηση να μην υπογραφεί η συμφωνία από την Ελλάδα, ενώ Γαλλία και Ιταλία διαφώνησαν… προκαταβολικά τον Δεκέμβριο.

Στην Παραγουάη η Φον ντερ Λάιεν

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προγραμματίζει να ταξιδέψει στην Παραγουάη την επόμενη εβδομάδα για την επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας, η οποία θεωρείται ιστορική για το παγκόσμιο εμπόριο.

