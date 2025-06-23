«Το τέλος του καθεστώτος πλησιάζει» εκτιμά ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη της Περσίας

«Το τέλος του καθεστώτος πλησιάζει» στο Ιράν, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γιος του τελευταίου σάχη της Περσίας και μορφή της εξόριστης αντιπολίτευσης Ρεζά Παχλαβί, κάνοντας λόγο για μια στιγμή όμοια με αυτήν «της πτώσης του τείχους του Βερολίνου».

«Το καθεστώς είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Πρέπει να διευκολύνουμε αυτό το κίνημα και να σταθούμε στο πλευρό (του ιρανικού λαού), όχι πετώντας μια νέα σανίδα σωτηρίας στο καθεστώς», του οποίου ηγείται από το 1989 ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε απευθυνόμενος στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να μην αρχίσουν τυχόν νέες διαπραγματεύσεις με το θρησκευτικό σύστημα που έχει την εξουσία στην Τεχεράνη.

Ο τελευταίος διάδοχος της μοναρχίας του Ιράν κάλεσε σήμερα τα δυτικά κράτη να δεχτούν ότι η κατάρρευση των σημερινών ιρανικών αρχών είναι απαραίτητη για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και περιφερειακής σταθερότητας.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα καθεστώς τόσο πολύ μειωμένο και ουσιαστικά ταπεινωμένο θα έχει διάθεση να διαπραγματευτεί εκ νέου», πρόσθεσε ο 64χρονος πρώην πρίγκιπας διάδοχος που ζει εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το Σάββατο, έχουν δηλώσει ότι θέλουν να αποτρέψουν το Ιράν από να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και όχι να αρχίσουν έναν ευρύτερο πόλεμο.

«Τώρα είναι η στιγμή να σταθούμε δίπλα στον ιρανικό λαό. Να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Να μην πετάξουμε στο καθεστώς αυτό μια σανίδα σωτηρίας. Η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του καθεστώτος από μόνη της δεν θα εξασφαλίσει την ειρήνη», δήλωσε ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος σάχη.

«Έχετε δίκιο που ανησυχείτε για να σταματήσει η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και να εξασφαλιστεί η περιφερειακή σταθερότητα, αλλά μόνο μια δημοκρατική μετάβαση στο Ιράν μπορεί να διασφαλίσει ότι οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν και θα έχουν διάρκεια».

Ο Παχλαβί ζει εξόριστος για περίπου τέσσερις δεκαετίες, από τότε που ο πατέρας του, ο υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ σάχης, ανατράπηκε με την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Είναι θιασώτης εδώ και καιρό της αποκατάστασης των δεσμών με το Ισραήλ και της αναγνώρισης του κράτους αυτού, και αρνήθηκε να καταδικάσει τα ισραηλινά πλήγματα.

Είναι ασαφές πόσο μεγάλη υποστήριξη έχει ο Παχλαβί στο Ιράν. Πολλοί Ιρανοί θυμούνται την κατασταλτική μυστική αστυνομία του σάχη, τη Σαβάκ, ενώ κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν κατά το παρελθόν ακούστηκαν συνθήματα υπέρ και κατά της μοναρχίας.

Χωρίς να παράσχει περαιτέρω στοιχεία, ο Παχλαβί δήλωσε ότι το κυβερνών σύστημα στο Ιράν καταρρέει και ότι ο ανώτατος ηγέτης, η οικογένειά του και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ετοιμάζονται να φύγουν από τη χώρα.

«Αυτή είναι η στιγμή της δικής μας πτώσης του τείχους του Βερολίνου. Αλλά όπως όλες οι στιγμές της μεγάλης αλλαγής, έρχεται γεμάτη κινδύνους», δήλωσε αναφερόμενος στην πτώση του τείχους που χώριζε το Ανατολικό και το Δυτικό Βερολίνο το 1989 κατά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Όταν ρωτήθηκε αν θέλει να ηγηθεί μιας μελλοντικής μετάβασης ή να γίνει ο νέος σάχης, ο Παχλαβί δήλωσε ότι δεν επιδιώκει πολιτική εξουσία.

Δηλώνει ότι υποστηρίζει ένα νέο σύστημα με θεμελιώδεις αρχές την εδαφική ακεραιότητα, τις ατομικές ελευθερίες, την ισότητα όλων των πολιτών, και τον διαχωρισμό θρησκείας και κράτους.

«Η τελική μορφή αυτής της μελλοντικής δημοκρατίας που επιδιώκουμε θα είναι αυτή που θα αποφασιστεί από τον ιρανικό λαό σε ένα εθνικό δημοψήφισμα», δήλωσε αυτή η προσωπικότητα ενός εκ των πολλών ρευμάτων της αντιπολίτευσης στην ιρανική εξουσία, που είναι γνωστά για τις εσωτερικές τους διαμάχες.

Η αντιπολίτευση στη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν είναι κατακερματισμένη, χωρίς σαφή αναγνωρισμένο ηγέτη και με ένα πλήθος εθνοτικών ομάδων.

Όταν ρωτήθηκε για έναν πιθανό ρόλο ως προέδρου ή και βασιλιά, για να ηγηθεί μιας τέτοιας διαδικασίας, απάντησε: «Παρεμβαίνω για να ηγηθώ αυτής της μετάβασης. Δεν νομίζω ότι χρειάζομαι τίτλο για να παίξω αυτόν τον ρόλο. Το σημαντικό είναι να είσαι κάποιος που μπορεί να κινητοποιήσεις ένα έθνος».

Ο Παχλαβί δήλωσε ότι οι ομάδες του επεξεργάζονται ένα μελλοντικό οικονομικό σχέδιο και ότι ο ίδιος θέλει να συγκαλέσει μια συγκέντρωση εθνικής ενότητας που θα περιλαμβάνει ακτιβιστές, διαφωνούντες και ομάδες από όλο το ιδεολογικό φάσμα για να συμφωνήσουν στις αρχές της πολιτικής μετάβασης. Θα συγκεντρώσει επίσης ηγέτες του επιχειρηματικού κλάδου, επαγγελματίες και ειδικούς, τόνισε χωρίς να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα.

Δήλωσε ότι έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την ιρανική ασφάλεια, την αστυνομία και στρατιωτικούς αξιωματούχους για να τον ακολουθήσουν εάν θέλουν να εγκαταλείψουν την κυβέρνηση.

Όταν ρωτήθηκε για τους δισταγμούς μερικών δυτικών ηγετών ως προς τις εν δυνάμει συνέπειες από μια κατάρρευση των σημερινών αρχών στο Ιράν, ο Παχλαβί δήλωσε: Δεν είναι ότι πρέπει να υποστηρίξουν την αλλαγή του καθεστώτος. Είναι ότι πρέπει απλά να αναγνωρίσουν ότι η αλλαγή του καθεστώτος είναι η μόνη οριστική λύση.

Διαβάστε επίσης:

Κατρακυλά η δημοτικότητα Τραμπ: Οι πολίτες ανησυχούν για την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν

Ανάλυση BBC: Προσεκτικά υπολογισμένη και χορογραφημένη η απάντηση από το Ιράν – Στόχος να σωθεί η υπόληψή του

Μεγάλη βουτιά στις τιμές πετρελαίου μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις