Ο «Άγγελος των Μαχαιριών»: Ένα γλυπτό ενάντια στη βία φτιαγμένο από μαχαίρια (photos/videos)

Είναι ένα έργο τέχνης που το έφερε η βία. Η βία που σαρώνει τις μεγαλουπόλεις, η βία της αποξένωσης, η βία της φτώχειας, η βία της απόγνωσης των νέων, η βία της κοινωνίας του θεάματος…

Όλοι έχουμε διαπιστώσει πως τα συνεχόμενα επεισόδια βίας ανάμεσα σε εφήβους και μαθητές σχολείων γίνονται όλο και πιο συχνά, όλο και πιο βίαια, φτάνοντας ως τον θάνατο ενός 17χρονου και τη σύλληψη του15χρονου δράστη στις Σέρρες. Επεισόδια βίας που συχνά βιντεοσκοπούνται – αφού αποτελούν τα πλέον ανέξοδα τεκμήρια διαβίωσης σ’ αυτήν την «κοινωνία του θεάματος».

credit: Shutterstock

Οι διαπιστώσεις όμως για την άνοδο της βίας, εδώ και τρία χρόνια παραμένουν απλώς διαπιστώσεις, χωρίς να έχουν ακόμη εγκαινιάσει ένα δημόσιο διάλογο πάνω σ’ αυτό το ζήτημα.

Η νεανική βία μαστίζει βέβαια -εδώ και δεκαετίες- και την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και μοιάζει να είναι ο κοινός παρονομαστής μιας νέας γενιάς που καλείται να ζήσει μια «ζωή δίχως νόημα». Μια ζωή που αποθεώνει τον καταναλωτισμό περιθωριοποιώντας και απαξιώνοντας ταυτόχρονα τους νέους που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις αυτού του καταναλωτισμού, δημιουργώντας ένα αίσθημα αδικίας, ένα αίσθημα εξαίρεσης, στέρησης και οργής. Μια ζωή που θαρρείς πως στερείται την πραγματική χαρά, μια ζωή σε αφασία που έχει ανάγκη το φόβο και τον πόνο για να διεγερθεί.

Ο «Άγγελος των Μαχαιριών»

Στη Μεγάλη Βρετανία οι επιθέσεις από μαχαίρια ήταν τόσες πολλές ώστε ο γλύπτης Άλφι Μπράντλεϊ αποφάσισε να κάνει μια καμπάνια κατά της βίας δημιουργώντας το άγαλμα ενός άγγελου, ύψους οκτώ (8) μέτρων φτιαγμένο από 100.000 μαχαίρια και στιλέτα τα οποία παρέδωσαν ανώνυμα οι Βρετανοί πολίτες, αφήνοντάς τα στα ειδικά κουτιά (200 στο σύνολό τους) που τοποθέτησε για το σκοπό αυτό το Κέντρο Σιδηρουργίας σε όλες σχεδόν τις πόλεις και κωμοπόλεις της Μ. Βρετανίας.

Τα μαχαίρια που συλλέχθηκαν, απολυμάνθηκαν (πολλά είχαν πάνω τους βιολογικά υγρά) και στη συνέχεια οι λάμες τους λειάνθηκαν και συγκολλήθηκαν σ’ ένα μεγάλο μεταλλικό σκελετό δημιουργώντας τον κορμό του «Άγγελου των Μαχαιριών», ενώ τα υπόλοιπα κολλήθηκαν σε δύο πλάκες ώστε οι λάμες να δημιουργούν τα φτερά του αγάλματος.

Ο καλλιτέχνης κάλεσε μάλιστα τις οικογένειες που είχαν χάσει δικούς τους ανθρώπους από επίθεση με μαχαίρι να χαράξουν ένα μήνυμα στις λάμες των φτερών του αγάλματος, και τελικά 80 οικογένειες θυμάτων ανταποκρίθηκαν.

Το έργο ονομάστηκε «Άγγελος των Μαχαιριών» και εκτίθεται περιοδικά σε διάφορες πόλεις της Μ. Βρετανίας, έχοντας ήδη εκτεθεί σε 50 πόλεις και κωμοπόλεις ως τώρα.

Όσο για τη βία των νέων, ας αναλογιστούμε (εμείς οι μεγαλύτεροι) τι όραμα δίνουμε στους νέους μας, τι νόημα δίνουμε στη ζωή τους, πόση σημασία δίνουμε στην παιδεία, την καλλιέργεια και τα όνειρά τους…

