Κύπρος: Για «υβριδικό πόλεμο» μιλά η Λευκωσία για το βίντεο – «φωτιά» με συνεργάτες του Ν. Χριστοδουλίδη – Έρευνα της υπηρεσίας πληροφοριών

Σε αναμμένα κάρβουνα τελεί από χθες η κυπριακή κυβέρνηση μετά την δημοσιοποίηση βίντεο σε λογαριασμό στο Χ, σύμφωνα με το οποίο στενοί συνεργάτες του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, εμφανίζονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διαφθοράς.

Το επίμαχο βίντεο δημοσιεύτηκε χθες το απόγευμα σε λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» και παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων του πρώην κυβερνητικού στελέχους, Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Με τον τρόπο που παρατίθενται οι τοποθετήσεις (το υλικό είναι μονταρισμένο) παρουσιάζεται η εικόνα ότι το επιτελείο του Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά για την προεκλογική του εκστρατεία υπερβαίνοντας το καθορισμένο από το Νόμο όριο του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Επιπλέον, οι δημιουργοί του σχετικού βίντεο παρουσιάζουν την εικόνα ενός μηχανισμού ώστε εταιρείες να εισφέρουν χρηματικά ποσά στο Προεδρικό υπό διάφορες μορφές, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων και να προωθούνται αιτήματά τους.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Το οπτικό υλικό

Το ρεπορτάζ εμφανίζει αρχικά τον κ. Λακκοτρύπη να μιλά για την καμπάνια του Νίκου Χριστοδουλίδη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2023. Οι δηλώσεις του παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνεται να εννοηθεί πως πέραν του προκαθορισμένου από τη νομοθεσία ποσού του €1 εκατ. που δικαιούτο να χρησιμοποιήσει το εκλογικό επιτελείο του Χριστοδουλίδη, επιστρατεύτηκαν και μετρητά.

Στη συνέχεια του οπτικού υλικού παρουσιάζεται ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους να μιλά μέσω τηλεδιάσκεψης, ο οποίος σύμφωνα με τα λόγια της φερόμενης ρεπόρτερ είναι κλειδί στον φερόμενο μηχανισμό και ότι υπάρχουν «ομάδες πρόθυμες να καταβάλουν χρήματα στο Προεδρικό για ειδική μεταχείριση, χάρες, επιρροή και προσβάσεις». Ο κ. Χαραλάμπους παρουσιάζεται να λέει -μεταξύ άλλων- στον συνομιλητή του ότι «μπορείς να προσφέρεις για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και πως «ένας Αμερικανός ήθελε να κάνει εισφορά στην χώρα 500.000 δολάρια».

Στη συνέχεια, εμφανίζουν τον κ. Λακκοτρύπη να μιλά για καλές σχέσεις Προεδρικού και Remedica και ότι μέσω της Δημοκρατίας προωθούνται συμφέροντα εταιριών ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (υπόνοια για πιέσεις ώστε να αποφευχθούν κυρώσεις). «Η Remedica μετά από δική μου συμβουλή δώρισε €75.000 στο Προεδρικό» εμφανίζεται να λέει ο κ. Λακκοτρύπης και να προσθέτει ότι διευθέτησε τηλεφωνική επαφή της εταιρείας με τον Πρόεδρο.

Ο Χρυσοχός και οι εισφορές

Ο διευθυντής του ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός, μεταξύ άλλων, εμφανίζεται να λέει ότι «τον βλέπω κάθε δυο εβδομάδες» και πως «αν τον καλέσω τώρα θα απαντήσει». Σε άλλο σημείο παρουσιάζεται να λέει: «Η σχέση μας είναι το μεγαλύτερό μας περιουσιακό στοιχείο».

Οι δημιουργοί του βίντεο προβάλλουν τον ισχυρισμό πως διευθετούνται συναντήσεις για να γίνουν εισφορές σε προγράμματα του Προεδρικού που τυγχάνουν διαχείρισης από την Φιλίππα Καρσερά, σύζυγο του Προέδρου. Παρατίθενται και τοποθετήσεις του κ. Χρυσοχού: «Πάντα πρέπει να είσαι κάτω από το ραντάρ της δημοσιότητας, σωστά; Έτσι της δίνουμε €10.000 κάθε χρόνο (…) Στηρίζουμε άλλες πρωτοβουλίες όμως. Πληρώνω €250.000 ετησίως σε εισφορές».

Αυτοί που κατέγραψαν παράνομα τα όσα έλεγε ο κ. Λακκοτρύπης του παρουσιάστηκαν ως ολλανδικής υπηκοότητας πρόσωπα που διαχειρίζονται επενδυτικό ταμείο. Είχαν συναντηθεί με τον πρώην υπουργό ως ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν €150 εκατ. στον τομέα της ενέργειας για λογαριασμό του επενδυτικού ταμείου. Ο κ. Λακκοτρύπης συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με κύκλο δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και συνάντησε τους φερόμενους επενδυτές υπό αυτή ακριβώς την ιδιότητα.

Καταγγελίες και έρευνες

Ήδη, ο Γ. Λακκοτρύπης κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε λόγο για συρραφή τοποθετήσεών του με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται το αφήγημα των δημιουργών του οπτικού υλικού. Κυπριακά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αργά το βράδυ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης και ο προϊστάμενος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής.

Στο επίκεντρο των ερευνών στην παρούσα φάση βρίσκεται ο λογαριασμός που δημοσίευσε το βίντεο, ο οποίος ανήκει στην Emily Thompson, η οποία παρουσιάζεται να είναι ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας, με βασική εστίαση στην εξωτερική και εσωτερική των ΗΠΑ. Η τελευταία εμφανίζεται να έχει κάνει γεωπολιτικές αναλύσεις στην ιστοσελίδα Eurasia Review, που φέρεται να εδρεύει στις ΗΠΑ. Για την ώρα το προφίλ του εν λόγω λογαριασμού είναι υπό διερεύνηση. Πληροφορίες από τη Λευκωσία αναφέρουν ότι ο λογαριασμός φέρεται να σχετίζεται με ξένα συμφέροντα και υπηρεσίες τρίτης χώρας, γεγονός που κάνει την κυπριακή κυβέρνηση να μιλήσει για «υβριδικό πόλεμο».

Πολιτική θύελλα

Επισήμως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε ότι «τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας». Ο ίδιος προσέθεσε ότι «βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας».

Πάντως και παρά τις διαψεύσεις, το βίντεο προκαλεί πολιτική θύελλα στην Κύπρο: απαίτηση για εξηγήσεις έχουν κατατεθεί από την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, την βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου, την βουλευτή Αλεξάνδρα Ατταλίδου, τους βουλευτές του ΑΚΕΛ, Χρίστο Χριστοφίδη και Άριστο Δαμιανού, τον βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρύση Παντελίδη, τον βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκο Γεωργίου και την ΕΔΕΚ.

