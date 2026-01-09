search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 10:04
ΚΟΣΜΟΣ

09.01.2026 07:25

Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από βομβαρδισμούς στο Κίεβο – Πυραυλική επίθεση και στη Λβιβ (videos/photos)

09.01.2026 07:25
kiev_new

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στο Κίεβο τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο ανέφερε πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τέσσερις συνοικίες του Κίεβου, όπου κτίρια κατοικιών υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές.

Διευκρίνισε πως μεταξύ των νεκρών είναι ένας διασώστης ο οποίος έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε ενοίκους πολυκατοικίας που χτυπήθηκε από drones με διαφορά λίγων λεπτών. Άλλοι τέσσερις συνάδελφοί του τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση.

Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε επίσης ότι οι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές της πρωτεύουσας, προκαλώντας διακοπή υδροδότησης σε ορισμένες συνοικίες.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε μέσω Telegram ότι ρωσικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο, ενώ ένα άλλο συνετρίβη έξω από ιατρική δομή.

Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγιναν τη νύχτα υποδομές στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι και ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης πιθανολογούν ότι ενδεχομένως να πρόκειται για πλήγμα με Oreshnik – έναν νέο τύπο υπερηχητικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση.

Ο περιφερειάρχης Κοζίτσκι δήλωσε ότι εμπειρογνώμονες έσπευσαν στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο δήμαρχος Σαντόβι τόνισε πως εναπόκειται στους ειδικούς να αποφανθούν εάν στη συγκεκριμένη επίθεση χρησιμοποιήθηκε πύραυλος Oreshnik.

Η πρώτη φορά που πύραυλος αυτού του τύπου εκτοξεύτηκε εναντίον της Ουκρανίας ήταν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο (ανατολικά) τον Νοέμβριο του 2024.

