Η Ρωσία κάνει επίδειξη δύναμης με ανάπτυξη πυραύλων Oreshnik πυρηνικής ισχύος στη Λευκορωσία (Video)

Η Ρωσία δημοσίευσε την Τρίτη βίντεο που δείχνει την ανάπτυξη του υπερηχητικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik, με δυνατότητα πυρηνικής ενέργειας, στη Λευκορωσία, μια κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας της Μόσχας να πλήττει στόχους σε όλη την Ευρώπη σε περίπτωση πολέμου.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι ήταν η πρώτη φορά που το υπουργείο Άμυνας επέδειξε τα κινητά πυραυλικά συστήματα Oreshnik, τα οποία ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι αδύνατο να αναχαιτιστούν λόγω των ταχυτήτων των πυραύλων που φέρεται να είναι 10 φορές μεγαλύτερες από την ταχύτητα του ήχου.

Η ανάπτυξη και η ανακοίνωση της Μόσχας ότι οι πύραυλοι έχουν τεθεί σε ενεργό υπηρεσία σε μια χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία και τα μέλη του ΝΑΤΟ, Πολωνία, Λιθουανία και Λετονία, έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή θα επέτρεπε στους ρωσικούς πυρηνικούς πυραύλους να φτάσουν σε ευρωπαϊκούς στόχους λίγο πιο γρήγορα σε οποιονδήποτε πόλεμο.

Εξάρτηση από την πυρηνική απειλή

Ορισμένοι Δυτικοί ειδικοί έχουν δηλώσει ότι η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη εξάρτηση του Κρεμλίνου από την απειλή των πυρηνικών όπλων, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει τα μέλη του ΝΑΤΟ από το να προμηθεύουν την Ουκρανία με όπλα που μπορούν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Δύο Αμερικανοί ερευνητές δήλωσαν ότι, σύμφωνα με τη μελέτη τους σε δορυφορικές εικόνες, η Μόσχα πιθανότατα τοποθετεί τους πυραύλους και τους κινητούς εκτοξευτές τους σε μια πρώην αεροπορική βάση στην ανατολική Λευκορωσία.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τα υπουργεία Άμυνας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας την Τρίτη δεν αποκάλυψε την τοποθεσία των πυραυλικών συστημάτων. Ωστόσο, το υλικό έδειχνε κινητούς εκτοξευτές και τα πληρώματά τους να κινούνται κατά μήκος δασικών δρόμων και εξειδικευμένα στρατεύματα να καμουφλάρουν τα συστήματα με δίχτυα.

Ένας ανώτερος Ρώσος αξιωματικός απεικονίστηκε να λέει στα στρατεύματα ότι τα συστήματα είχαν επίσημα τεθεί σε μαχητική υπηρεσία και, καθώς έπεφτε ελαφριά χιονόπτωση στο βάθος, να μιλάει για τακτικές εκπαιδευτικές και αναγνωριστικές ρουτίνες για τα πληρώματα πυραύλων.

Η Μόσχα δοκίμασε ένα συμβατικά οπλισμένο Oreshnik – στα ρωσικά σημαίνει φουντουκιά – εναντίον ενός στόχου στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η καταστροφική ισχύς του Oreshnik είναι συγκρίσιμη με αυτή ενός πυρηνικού όπλου, ακόμη και όταν είναι εξοπλισμένος με συμβατική κεφαλή. Οι πύραυλοι μεσαίου μεγέθους έχουν βεληνεκές έως και 5.500 χιλιόμετρα, γεγονός που τους επιτρέπει να χτυπήσουν οπουδήποτε στην Ευρώπη ή στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες από τη Ρωσία.

Σκεπτικισμός σχετικά με τις δυνατότητες του Oreshnik

Ορισμένοι Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με τις δυνατότητες του Oreshnik. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι το όπλο δεν θεωρείται ότι θα αλλάξει τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, ένθερμος σύμμαχος του Πούτιν, ο οποίος έχει επίσης ξεκινήσει συνομιλίες με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχε ήδη επισημάνει την εγκατάσταση των πυραύλων.

Είπε ότι δεν θα αναπτυχθούν περισσότεροι από δώδεκα, ένα βήμα που ο υπουργός Άμυνας του χαρακτήρισε απαραίτητο λόγω αυτού που αποκάλεσε επιθετικές κινήσεις των Δυτικών αντιπάλων.

Ο Λουκασένκο επέτρεψε στα ρωσικά στρατεύματα να χρησιμοποιήσουν τη χώρα του για να εισέλθουν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά δεν έχει αναπτύξει λευκορωσικά στρατεύματα για να πολεμήσουν στο πλευρό των δυνάμεων της Μόσχας στην Ουκρανία.

