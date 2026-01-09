Μινεάπολη: Καμία εμπιστοσύνη στις ομοσπονδιακές αρχές για την έρευνα της δολοφονίας της Γκουντ, λέει ο δήμαρχος – Νέες διαμαρτυρίες

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης εξέφρασε την Παρασκευή την ανησυχία του για την έλλειψη αμεροληψίας στην ομοσπονδιακή έρευνα για τον θάνατο της 37χρονης γυναίκας την οποία πυροβόλησε και σκότωσε, πριν από δύο ημέρες, ένα μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης, απευθύνοντας έκκληση για τη συμμετοχή τοπικών ερευνητών σε μια υπόθεση που αποκρυσταλλώνει το τεταμένο κλίμα με τη διοίκηση Τραμπ.

Ο θάνατος την Τετάρτη της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στο τιμόνι του αυτοκινήτου της έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην πόλη στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ, όπου διαδηλωτές αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων και ζητούν επιτακτικά την απόσυρση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Οι τοπικές αρχές, υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών, αποκλείστηκαν από την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου, την οποία διεξάγουν αποκλειστικά οι ομοσπονδιακές αρχές και κυρίως το FBI.

Από την Τετάρτη, αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνουν πως ο αστυνομικός που σκότωσε την 37χρονη Αμερικανίδα ενήργησε για να προστατεύσει τη ζωή του και τις ζωές των συναδέλφων του, διότι το θύμα επιχείρησε να τους παρασύρει με το όχημα που οδηγούσε.

«Το γεγονός ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της Παμ Μπόντι και αυτή η κυβέρνηση έχουν ήδη καταλήξει σε ένα συμπέρασμα σε αυτήν την υπόθεση είναι πολύ ανησυχητικό», δήλωσε ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Γνωρίζουμε πως έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος της έρευνας», συμπλήρωσε ο Δημοκρατικός δήμαρχος.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως μια ερευνητική υπηρεσία της πολιτείας Μινεσότα «αναλάμβανε πάντα αυτές τις έρευνες», διερωτώμενος «γιατί αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία».

Οι αιρετοί αξιωματούχοι αυτού του προπυργίου του Δημοκρατικού Κόμματος αμφισβητούν ανοικτά την επίσημη εκδοχή όσων εκτυλίχθηκαν, βασιζόμενοι σε βίντεο τα οποία διαψεύδουν το γεγονός ότι ο αστυνομικός που πυροβόλησε την Γκουντ κινδύνευε.

Η υπόθεση πρωταγωνιστεί στην επικαιρότητα στις ΗΠΑ και διαδηλώσεις κατά της αστυνομίας μετανάστευσης διεξάγονται σε πολλές πόλεις της χώρας.

Η Κρίστι Νόεμ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αρχές της Μινεσότα δεν έχουν «δικαιοδοσία» επί της έρευνας.

Οι δηλώσεις του Φρέι υπογράμμισαν τον βαθμό στον οποίο η καταστολή της μετανάστευσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε πόλεις που διοικούνται κυρίως από Δημοκρατικούς – παρά την αντίθεση των δημάρχων τους – έχει κλονίσει σοβαρά την εμπιστοσύνη μεταξύ τοπικών και ομοσπονδιακών αξιωματούχων.

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον, επαναλαμβάνοντας τον Φρέι, δήλωσε ότι δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι η εκδοχή της κυβέρνησης ήταν βάσιμη μέχρι να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα. «Υπήρχε μια εποχή που μπορούσαμε να τους πιστεύουμε στα λόγια τους», δήλωσε ο Γουίλσον, Δημοκρατικός, για τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους. «Αυτή η εποχή έχει περάσει προ πολλού».

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Όρεγκον, Νταν Ρέιφιλντ, δήλωσε στο CNN το πρωί της Παρασκευής ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ ομοσπονδιακών και πολιτειακών ερευνητών μέχρι στιγμής, αλλά ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα.

«Οι ομοσπονδιακές αρχές σπέρνουν χάος»

Και στις δύο περιπτώσεις, Δημοκρατικοί δήμαρχοι και κυβερνήτες κάλεσαν την κυβέρνηση Τραμπ να αποσύρει τους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία τους σπέρνει χάος και δημιουργεί άσκοπα εντάσεις στους δρόμους.

Ο αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ που πυροβόλησε την Γκουντ ήταν ένας από τους περισσότερους από 2.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε να αναπτυχθούν στη Μινεάπολη σε αυτό που το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη επιχείρηση» στην ιστορία του.

Αναγνωρίστηκε ως Τζόναθαν Ρος, με βάση σχόλια ομοσπονδιακών αξιωματούχων ότι ο αξιωματικός είχε προηγουμένως συρθεί από το αυτοκίνητο ενός μετανάστη κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης το περασμένο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές εκδορές. Οι λεπτομέρειες ταίριαζαν με αυτές που αντικατοπτρίζονταν στα δικαστικά αρχεία μιας υπόθεσης στο Μπλούμινγκτον της Μινεσότα, τον Ιούνιο του 2025, στην οποία ένας άνδρας τελικά καταδικάστηκε για επίθεση στον Ρος.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αρνήθηκε να επιβεβαιώσει το όνομα του αξιωματικού.

Βίντεο από τους πυροβολισμούς φαίνεται να δείχνουν την Γκουντ να γυρίζει τους τροχούς της μακριά από τον αστυνομικό καθώς αυτή κινείται προς τα εμπρός, ενώ αυτός πυροβολεί τρεις φορές ενώ πηδάει προς τα πίσω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου.

Οι δύο τελευταίες βολές φαίνεται να γίνονται μέσα από το παράθυρο του οδηγού, αφού ο μπροστινός προφυλακτήρας του αυτοκινήτου έχει ήδη περάσει δίπλα από τα πόδια του αστυνομικού.

