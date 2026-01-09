search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 18:57
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 17:49

Νικ Ράινερ: Δεν καταλαβαίνει γιατί βρίσκεται στη φυλακή – Πιστεύει ότι η σύλληψή του είναι συνωμοσία

09.01.2026 17:49
NickReiner2

Ο Νικ Ράινερ — ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του, Μισέλ και Ρομπ Ράινερ — δεν καταλαβαίνει γιατί βρίσκεται στη φυλακή.

Ο 32χρονος φέρεται να πιστεύει ότι οι άνθρωποι που τον έβαλαν πίσω από τα κάγκελα εμπλέκονται σε μια «συνωμοσία» εναντίον του, δήλωσε μια πηγή στο TMZ την Παρασκευή.

Η ίδια πηγή σημείωσε επίσης ότι ο Νικ φέρεται να γνωρίζει το έγκλημά του — αν και είχε στιγμές που βρισκόταν εκτός πραγματικότητας.

Αυτή η τελευταία ενημέρωση έρχεται μετά την αναβολή της απαγγελίας κατηγοριών για δεύτερη φορά στις 7 Ιανουαρίου λόγω της ξαφνικής αποχώρησης του δικηγόρου του, Άλαν Τζάκσον.

Το πρωί της Τετάρτης, ο Τζάκσον ενημέρωσε τον δικαστή που επέβλεπε την υπόθεση ότι «δεν είχε άλλη επιλογή από το να αποσυρθεί και να ζητήσει να απαλλαγεί».

Αντίθετα, θα εκπροσωπηθεί τώρα από την Αναπληρώτρια Δημόσια Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες, Κίμπερλι Γκριν, και η νέα ημερομηνία έχει οριστεί για τις 23 Φεβρουαρίου.

Ο Νικ, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο με φρεσκοξυρισμένο κεφάλι και βυθισμένα μάτια, μίλησε μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της απαγγελίας κατηγοριών για να δηλώσει ότι συμφωνεί με την αλλαγή συνηγόρου.

Στις 14 Δεκεμβρίου, η Μισέλ και ο Ρομπ βρέθηκαν μαχαιρωμένοι θανάσιμα στο σπίτι τους από την κόρη τους, Ρόμι, αφού είχαν τσακωθεί με τον Νικ σε ένα πάρτι το προηγούμενο βράδυ. Αυτός ήταν 78 ετών και εκείνη 70.

Το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι πέθανε από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρά αντικείμενα», κρίνοντας ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Νικ συνελήφθη και κατηγορήθηκε με κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού.

Αντιμετωπίζει τη μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης ή θανατικής ποινής.

Μετά τις δολοφονίες, αναφέρθηκε ότι ο Νικ είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια πριν από τις δολοφονίες του ηθοποιού-σκηνοθέτη και της συζύγου του. Έχει επίσης μακρύ ιστορικό εθισμού στα ναρκωτικά.

Ο κατηγορούμενος — ο οποίος βρισκόταν υπό την φροντίδα ψυχιάτρου — φέρεται να είχε γίνει «ανησυχητικός» τις εβδομάδες που προηγήθηκαν των δολοφονιών.

Εκείνη την εποχή, οι γιατροί φέρεται να είχαν αλλάξει τα φάρμακα του Νικ, κάτι που τον έκανε να «τρελαθεί».

Διαβάστε επίσης:

Ο Πούτιν προειδοποιεί την Ουκρανία και τη Δύση με όπλα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από το 2024

Κραν Μοντανά: Συνελήφθη για να μη διαφύγει ένας εκ των ιδιοκτητών του μπαρ που σημειώθηκε η φονική πυρκαγιά

«Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει» – Η πρώτη δήλωση Χριστοδουλίδη μετά τον σάλο για το videogate

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikos-plakias
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για κόμμα Καρυστιανού: «Τη γλείφει ό,τι άστεγο πολιτικά μπας και τους πάρει στο κόμμα»

affleck garner
LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει πώς ξεπέρασε το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

sokolata-new]
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γνωστής σοκολάτας λόγω αλλεργιογόνου συστατικού

verolino xioni 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επελαύνει στην Ευρώπη η καταιγίδα Goretti: Χιλιάδες νοικοκυριά στο σκοτάδι, ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στoυς σιδηροδρόμους (Photos/Video)

Tileorasi
MEDIA

Διατηρήθηκε πρώτο το Mega στην κούρσα τηλεθέασης της Πέμπτης (8/1)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 18:56
nikos-plakias
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για κόμμα Καρυστιανού: «Τη γλείφει ό,τι άστεγο πολιτικά μπας και τους πάρει στο κόμμα»

affleck garner
LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει πώς ξεπέρασε το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

sokolata-new]
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γνωστής σοκολάτας λόγω αλλεργιογόνου συστατικού

1 / 3