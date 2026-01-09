Νικ Ράινερ: Δεν καταλαβαίνει γιατί βρίσκεται στη φυλακή – Πιστεύει ότι η σύλληψή του είναι συνωμοσία

Ο Νικ Ράινερ — ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του, Μισέλ και Ρομπ Ράινερ — δεν καταλαβαίνει γιατί βρίσκεται στη φυλακή.

Ο 32χρονος φέρεται να πιστεύει ότι οι άνθρωποι που τον έβαλαν πίσω από τα κάγκελα εμπλέκονται σε μια «συνωμοσία» εναντίον του, δήλωσε μια πηγή στο TMZ την Παρασκευή.

Η ίδια πηγή σημείωσε επίσης ότι ο Νικ φέρεται να γνωρίζει το έγκλημά του — αν και είχε στιγμές που βρισκόταν εκτός πραγματικότητας.

Αυτή η τελευταία ενημέρωση έρχεται μετά την αναβολή της απαγγελίας κατηγοριών για δεύτερη φορά στις 7 Ιανουαρίου λόγω της ξαφνικής αποχώρησης του δικηγόρου του, Άλαν Τζάκσον.

Το πρωί της Τετάρτης, ο Τζάκσον ενημέρωσε τον δικαστή που επέβλεπε την υπόθεση ότι «δεν είχε άλλη επιλογή από το να αποσυρθεί και να ζητήσει να απαλλαγεί».

Αντίθετα, θα εκπροσωπηθεί τώρα από την Αναπληρώτρια Δημόσια Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες, Κίμπερλι Γκριν, και η νέα ημερομηνία έχει οριστεί για τις 23 Φεβρουαρίου.

Ο Νικ, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο με φρεσκοξυρισμένο κεφάλι και βυθισμένα μάτια, μίλησε μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της απαγγελίας κατηγοριών για να δηλώσει ότι συμφωνεί με την αλλαγή συνηγόρου.

Στις 14 Δεκεμβρίου, η Μισέλ και ο Ρομπ βρέθηκαν μαχαιρωμένοι θανάσιμα στο σπίτι τους από την κόρη τους, Ρόμι, αφού είχαν τσακωθεί με τον Νικ σε ένα πάρτι το προηγούμενο βράδυ. Αυτός ήταν 78 ετών και εκείνη 70.

Το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι πέθανε από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρά αντικείμενα», κρίνοντας ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Νικ συνελήφθη και κατηγορήθηκε με κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού.

Αντιμετωπίζει τη μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης ή θανατικής ποινής.

Μετά τις δολοφονίες, αναφέρθηκε ότι ο Νικ είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια πριν από τις δολοφονίες του ηθοποιού-σκηνοθέτη και της συζύγου του. Έχει επίσης μακρύ ιστορικό εθισμού στα ναρκωτικά.

Ο κατηγορούμενος — ο οποίος βρισκόταν υπό την φροντίδα ψυχιάτρου — φέρεται να είχε γίνει «ανησυχητικός» τις εβδομάδες που προηγήθηκαν των δολοφονιών.

Εκείνη την εποχή, οι γιατροί φέρεται να είχαν αλλάξει τα φάρμακα του Νικ, κάτι που τον έκανε να «τρελαθεί».

