Ο Πούτιν προειδοποιεί την Ουκρανία και τη Δύση με όπλα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από το 2024

Η εκτόξευση ενός υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik από τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να στοχεύει στον εκφοβισμό της Ουκρανίας και στην αποστολή σήματος ρωσικής στρατιωτικής ισχύος στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια κρίσιμη καμπή των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα καυχηθεί για την ταχύτητα και την καταστροφική ισχύ του Oreshnik, τον οποίο η Ρωσία εκτόξευσε για πρώτη φορά στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024. Έκτοτε, διατηρεί το όπλο σε εφεδρεία.

Η νυχτερινή επίθεση με Oreshnik στη δυτική Ουκρανία ήρθε μετά από μια εβδομάδα οπισθοδρομήσεων για τη Ρωσία. Το Σάββατο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ για να συλλάβουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, έναν στενό σύμμαχο του Πούτιν, και την Τετάρτη οι αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία στον βόρειο Ατλαντικό.

This is what a strike by a Russian "Oreshnik"/"Kedr" (RS-26) ballistic missile looks like, tonight in Lviv



Again, without warheads, just empty submunitions – duds. Just like a year and a half ago in Dnipro.



HOW THIS MISSILE WORKS – The RS-26 reaches its target, splits into… pic.twitter.com/Md2OLDegqj — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) January 8, 2026

Την Τρίτη, η Βρετανία και η Γαλλία ανακοίνωσαν σχέδια για την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός – ωθώντας τη Μόσχα να απαντήσει ότι θα θεωρούσε τους ξένους στρατιώτες ως νόμιμους στόχους μάχης.

Ο Γκέρχαρντ Μάνγκοτ, ειδικός σε θέματα Ρωσίας στο Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ στην Αυστρία, δήλωσε ότι η Μόσχα ήταν απογοητευμένη που έμεινε στο περιθώριο κατά τη διάρκεια εβδομάδων διπλωματίας μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων και «ιδιαίτερα θυμωμένη» για την προγραμματισμένη πιθανή ανάπτυξη στρατευμάτων από τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου. Η χρήση του Oreshnik θα πρέπει να εξεταστεί σε αυτό το πλαίσιο, είπε.

«Είναι ένα μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους σχετικά με τις στρατιωτικές δυνατότητες του ρωσικού στρατού», δήλωσε ο Μάνγκοτ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Reuters.

Είπε ότι η Μόσχα ήθελε να μεταδώσει ότι «η Ρωσία πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, δεδομένου του στρατιωτικού της οπλοστασίου, και ότι οι Ευρωπαίοι και ο Τραμπ θα πρέπει να επιστρέψουν σε έναν ελάχιστο σεβασμό για τη ρωσική θέση στις διαπραγματεύσεις».

More footage of the Russian Oreshnik IRBM strike on Lviv Oblast.



pic.twitter.com/sewtUTlcWD January 9, 2026

«Η καταστροφή δεν είναι απαραίτητα ο στόχος»

Ο Oreshnik είναι ικανός να μεταφέρει πυρηνικές καθώς και συμβατικές κεφαλές, αν και δεν υπήρξε καμία υπόνοια για οποιαδήποτε πυρηνική συνιστώσα στην τελευταία επίθεση.

Ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο πύραυλος έπληξε μια κρατική επιχείρηση στη δυτική πόλη Λβιβ και πιθανότατα μετέφερε αδρανείς ή «ψευδείς» κεφαλές – όπως το 2024, όταν η Ρωσία τον πυροδότησε για πρώτη φορά για να δοκιμάσει το όπλο σε πόλεμο.

«Φαίνεται ότι σε αυτό το σημείο η Ρωσία χρησιμοποιεί τον Oreshnik για συμβολικούς σκοπούς, επομένως η καταστροφή δεν είναι απαραίτητα ο στόχος», δήλωσε στο Reuters ο Πάβελ Πόντβιγκ, διευθυντής του Ρωσικού Προγράμματος Πυρηνικών Δυνάμεων, όταν ρωτήθηκε αν η χρήση εικονικών κεφαλών θα μείωνε την ικανότητα της Μόσχας να εκφοβίσει την Ουκρανία και τους συμμάχους της.

«Είναι πιθανώς ένα γενικό σημάδι αποφασιστικότητας για κλιμάκωση. Υποθέτω ότι θα ερμηνευτεί έτσι από τη Δύση», είπε.

Η αντίδραση της Δύσης στην επίθεση, περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, ήταν άμεση. Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας την χαρακτήρισαν «κλιμακούμενη και απαράδεκτη». Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι ήταν «μια σαφής κλιμάκωση κατά της Ουκρανίας και προοριζόταν ως προειδοποίηση προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ».

Η ρωσική δήλωση για τη χρήση του προκαλεί σκεπτικισμό

Ο ειδικός σε θέματα Ρωσίας, Μάνγκοτ, ήταν σκεπτικός σχετικά με την επίσημη δήλωση του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας ότι η εκτόξευση του Oreshnik ήταν απάντηση σε μια φερόμενη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Ουκρανίας που στόχευε μια από τις κατοικίες του Πούτιν, στη βόρεια περιοχή του Νόβγκοροντ, στα τέλη του περασμένου μήνα. Η Ουκρανία αρνήθηκε ότι έλαβε χώρα οποιαδήποτε τέτοια επίθεση, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι ψεύδεται γι’ αυτό προκειμένου να εκτροχιάσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Αρκετοί Ρώσοι πολεμικοί μπλόγκερ υψηλού προφίλ επέκριναν επίσης την επίσημη περιγραφή της επίθεσης ως επίθεση εκδίκησης. Ένας από αυτούς, ο Γιούρι Μπαράντσικ, υποστήριξε ότι θα «φαινόταν πιο πειστική» αν η Μόσχα είχε εκτοξεύσει τον πύραυλο στο καταφύγιο του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο.

Ο Μικ Ράιαν, Αυστραλός στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, συνέδεσε τη χρήση των όπλων με τις πρόσφατες αποτυχίες της Ρωσίας, ειδικά στη Βενεζουέλα.

Είπε ότι το ζητούμενο ήταν «να αποδειχθεί ότι η Ρωσία παραμένει μια πυρηνικά οπλισμένη παγκόσμια δύναμη. Με αυτή την μορφή, είναι ένα ψυχολογικό όπλο – ένα όργανο του γνωστικού πολέμου του Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας και της Δύσης – και όχι ένα όπλο μαζικής φυσικής καταστροφής».

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος που είναι τώρα αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Πούτιν, αναφέρθηκε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη σύλληψη του Μαδούρο, την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου από τις ΗΠΑ και την πιθανότητα περαιτέρω κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας, οι οποίες, όπως είπε, είχαν οδηγήσει σε ένα «θυελλώδες» ξεκίνημα του έτους.

Σε σχόλια που ασκούν έντονη κριτική στην Ουάσινγκτον, είπε ότι οι διεθνείς σχέσεις έχουν καταρρεύσει σε επίπεδο τρελοκομείου και συνέκρινε την επίθεση με Oreshnik με «μια ένεση αλοπεριδόλης, ενός αντιψυχωσικού φαρμάκου που σώζει ζωές».

Ο εξέχων Ρώσος πολεμικός blogger Fighterbomber, πρώην στρατιωτικός, είπε ότι πίστευε ότι η χρήση του Oreshnik ήταν μια επίδειξη ισχύος για να μεταδώσει ένα μήνυμα και ότι η Μόσχα δεν θα κατέφευγε σε αυτό συχνά.

Σημείωσε ότι ορισμένα συστήματα Oreshnik είχαν μεταφερθεί στη Λευκορωσία και ότι η Ρωσία θα είχε κάποια δικά της σε εφεδρεία, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι δεν υπήρχε ατελείωτη προσφορά του σχετικά νέου πυραύλου.

«Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις σταθερές, μπορούμε να υποθέσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τέτοιες επιδείξεις δύο ή τρεις φορές το χρόνο», έγραψε.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστούν περαιτέρω εκτοξεύσεις προς το παρόν, καταλήγοντας: «Τα σήματα έχουν σταλεί και έχουν ακουστεί».

