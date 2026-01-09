Κραν Μοντανά: Συνελήφθη για να μη διαφύγει ένας εκ των ιδιοκτητών του μπαρ που σημειώθηκε η φονική πυρκαγιά

Συνελήφθη, λόγω πιθανού κινδύνου διαφυγής, ο Ζακ Μορέτι συνιδιοκτήτης του ελβετικού μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, όπου βρήκαν φρικτό θάνατο 40 άτομα, όταν ξέσπασε φωτιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Μορέτρι συνελήφθη στη Σιόν, ανέφερε την Παρασκευή η τοπική εφημερίδα 24 Heures.

Οι εισαγγελείς ερευνούν τους Γάλλους ιδιοκτήτες του μπαρ ως ύποπτους για εγκλήματα για τη φονική φωτιά, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων έχουν υποβάλει μηνύσεις για την πυρκαγιά στο μπαρ που βρίσκεται στο καντόνι του Βαλαί.

Strage di Crans-Montana, arrestato il titolare del locale Jacques Morettihttps://t.co/gjwt9UdbkW — Domani (@DomaniGiornale) January 9, 2026

Η αστυνομία του Βαλαί αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενη την εισαγγελία, η οποία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του, Τζέσικα, γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική, είναι οι ιδιοκτήτες του μπαρ, στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους δεκάδες νεκρούς, την Πρωτοχρονιά.

Το ζευγάρι άνοιξε το μπαρ τον Δεκέμβριο του 2015, μετά από διακοπές που έκαναν στην περιοχή, καθώς όπως ανέφεραν είχαν «ερωτευτεί» το θέρετρο. Στην ιστοσελίδα του Κραν Μοντανά, το μπαρ περιγράφεται ως «κομψός χώρος» με «εορταστική ατμόσφαιρα». Ήταν επίσης ένα από τα λίγα μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο που επέτρεπε την είσοδο σε άτομα άνω των 16 ετών.

🔥ULTIMA ORA🔥



È STATO ARRESTATO JACQUES #MORETTI, IL PROPRIETARIO DEL #CONSTELLATION IL LOCALE IN CUI SI È VERIFICATA LA #STRAGE DI #CAPODANNO A CRANS MONTANA.



AL TERMINE DELL'INTERROGATORIO, L’IMPRENDITORE È USCITO DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI #SION A BORDO DI UN’AUTO DELLA… pic.twitter.com/Mb4xwuhhWw January 9, 2026

Οι Μορέτι έχουν έναν γιο και μένουν στο γαλλικό νησί της Κορσικής. Το Κραν Μοντανά, άλλωστε, προσελκύει τουρίστες από τη Γαλλία για διακοπές σκι και γκολφ.

Σύμφωνα με τη Sun, η Τζέσικα Μορέτι βρισκόταν στο μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά και υπέστη εγκαύματα στο χέρι, ενώ ο σύζυγός της εργαζόταν την ημέρα της Πρωτοχρονιάς σε άλλο κατάστημα ιδιοκτησίας τους.

Από την έναρξη λειτουργίας, οι Μορέτι άνοιξαν και άλλα εστιατόρια στην Ελβετία και απέκτησαν φήμη ενός εργατικού και επιτυχημένου ζευγαριού.

Ο Ζακ Μορέτι είχε μιλήσει στο παρελθόν σε τοπική εφημερίδα για τη δημιουργία του μπαρ, λέγοντας πως το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο και ότι ο ίδιος ανέλαβε μεγάλο μέρος των εργασιών ανακαίνισης, που διήρκησαν περίπου 6 μήνες.

A l'issue de l'audition du couple de gérants du Constellation, la procureure en charge de l'affaire Catherine Seppey a ordonné l'arrestation de Jacques Moretti, qui reste présumé innocent.



Sa compagne ressort libre et présente ses excuses.https://t.co/J9wyjytYdX#CransMontana pic.twitter.com/S9IdbDFLlY — Paul Trismuth (@PaulTrismuth) January 9, 2026

Πάντως, σύμφωνα με όσα ανέφερε δημοσιογράφος του BBC, που επισκεπτόταν συχνά το Κραν Μοντανά, αν και το θέρετρο είναι αρκετά πολυτελές, το «Le Constellation» δεν ήταν ιδιαίτερα κομψό.

Στον επάνω όροφο υπήρχε ένας χώρος με τηλεοράσεις, όπου πήγαινε κόσμος για να παρακολουθήσει αγώνες ποδοσφαίρου, ενώ στο ισόγειο υπήρχε ένα μεγάλο μπαρ όπου οι επισκέπτες έπιναν και χόρευαν.

Μπορούσε να φιλοξενήσει έως 300 άτομα και διέθετε μια μικρή βεράντα.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι μία από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους του χρόνου για τα χιονοδρομικά κέντρα των Άλπεων και το μπαρ ήταν γεμάτο Ελβετούς και τουρίστες που γιόρταζαν την έλευση του 2026.

Ένα διαφημιστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube για το «Le Constellation», τον Μάιο του 2024, έδειχνε γυναίκες με κράνη μοτοσικλέτας να περπατούν μέσα στο μπαρ, έχοντας στα χέρια τους μπουκάλια αλκοόλ και βεγγαλικά.

Η λεζάντα, γραμμένη στα γαλλικά, ανέφερε: «Το Constellation Crans-Montana σας καλωσορίζει καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 2 π.μ., 365 ημέρες τον χρόνο, χωρίς διακοπή».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά προκλήθηκε από βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας, ωστόσο οι αρχές αναφέρουν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία.

