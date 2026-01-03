Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Τα αναπάντητα ερωτήματα και το πάνελ στην οροφή

Απαντήσεις από τις φωτογραφίες και τα βίντεο, που τραβήχτηκαν μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου, αναζητούν οι ελβετικές αρχές στην προσπάθεια τους να βρουν γιατί εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα η φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους.

Το BBC μελέτησε τις εικόνες, που είδαν το φως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και τις συνέκριναν με δημόσιες φωτογραφίες του Le Constellation – χρησιμοποιώντας λεπτομέρειες όπως το σχεδιασμό του μπαρ και τις χαρακτηριστικές σωληνώσεις.

Στο μεταξύ σοκ προκαλεί βίντεο από το κλαμπ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, που καταγράφεται η στιγμή που οι φλόγες εξαπλώνονται στην οροφή, ενώ οι νεαροί θαμώνες, υποτιμώντας τον κίνδυνο, συνεχίζουν να διασκεδάζουν χάνοντας πολύτιμο χρόνο.

Κάποιοι εμφανίζονται να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ άλλοι κατευθύνονται βιαστικά προς τη σκάλα εξόδου φωνάζοντας.

Την Παρασκευή, η γενική εισαγγελέας της περιοχής Βαλέ, Μπεατρίς Πιλού, δήλωσε ότι όλα οδηγούν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από βεγγαλικά που ήταν προσαρτημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας που «μετακινήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή».

Ερωτήματα για την επένδυση αφρού στην οροφή

Ένα άλλο στοιχείο είναι η το πάνελ ηχομόνωσης στην οροφή του μπαρ και το κατά πόσον οι προδιαγραφές του ήταν σύμφωνες με τα πρότυπα ασφαλείας.

Δύο ειδικοί στην πυρασφάλεια δήλωσαν στο BBC ότι τα υλικά που είναι ορατά στις φωτογραφίες και τα βίντεο του Le Constellation φαινόταν να δείχνουν «αφρό από κουτί αυγών», έναν τύπο ηχοαπορροφητικού υλικού κατασκευασμένου από πολυουρεθάνη.

Στη φωτογραφία με τα μπουκάλια να κρατιούνται ψηλά, οι φλόγες είναι ορατές σε ένα μέρος της οροφής με ένα κάλυμμα που μοιάζει με αφρό.

Αυτός ο αφρός συχνά υποβάλλεται σε επεξεργασία με επιβραδυντικό φωτιάς πριν εγκατασταθεί ως αποσβεστήρας θορύβου σε εργοστάσια και χώρους ψυχαγωγίας, αλλά χωρίς επεξεργασία, μπορεί να είναι εξαιρετικά εύφλεκτος.

«Μόλις αναφλεγεί, ο ακουστικός αφρός πολυουρεθάνης μπορεί να εμφανίσει ταχεία εξάπλωση φλόγας σε όλο το προφίλ υψηλής επιφάνειάς του και να παράγει πυκνό, τοξικό καπνό, επιταχύνοντας σημαντικά την ανάπτυξη της φωτιάς και μειώνοντας τον διαθέσιμο χρόνο διαφυγής», εξήγησε ο Δρ Πίτερ Γουίλκισον.

Ο καθηγητής Έντουιν Γκάλεα, από το Πανεπιστήμιο του Greenwich, δήλωσε επίσης πως η αποτελεσματικότητα της επιβραδυντικής επεξεργασίας στον αφρό PU μπορεί να εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου.

Οι ελβετικές αρχές δηλώνουν ότι δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν τι είδους αφρώδες υλικό χρησιμοποιήθηκε στο μπαρ και αν συμμορφωνόταν με τα πρότυπα ασφαλείας.

Στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, οι αξιωματούχοι μίλησαν για το φαινόμενο του «flashover». Ο καθηγητής Γκάλεα εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει όταν θερμά αέρια ανεβαίνουν στην οροφή, φτάνουν σε κρίσιμη θερμοκρασία και στη συνέχεια αναφλέγουν το δωμάτιο σχεδόν ακαριαία.

Σύμφωνα με τον Μίκαελ Κλίπελ, ειδικό σε θέματα πυρασφάλειας στο Πανεπιστήμιο ETH της Ζυρίχης, «η επιβίωση μετά από έκρηξη είναι πολύ απίθανη».

Η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των επιθεωρήσεων πυρασφάλειας στο Κρανς-Μοντάνα είναι το Γραφείο Καντονικού Ελέγχου Πυρκαγιάς (OCF) του Καντονιού Βαλέ. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από τοπικούς αξιωματούχους.

Οι ελβετικές αρχές δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου ότι οι επιθεωρήσεις σε ένα κτίριο στο μέγεθος του Le Constellation θα έπρεπε να διενεργούνται κάθε χρόνο.

Οι έξοδοι από το μπαρ

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και οι έξοδοι του μπαρ, το οποίο εκτείνεται σε δύο επίπεδα – ισόγειο και υπόγειο. Η πυρκαγιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε στο υπόγειο, όπου τραβήχτηκαν οι δύο φωτογραφίες που αναφέρονται παραπάνω.

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες εφήβων που αγνοούνται μετά την έκρηξη, ζουν ώρες αγωνίας, περιμένοντας νεότερα και απευθύνοντας εκκλήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους αγαπημένους τους.

Μεταξύ των αγνοούμενων είναι και μια 15χρονη Ελληνίδα. Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, η οποία ήταν στο μπαρ και δεν έχει δώσει σημεία ζωής μετά την φωτιά όπως και οι τρεις φίλες της.

