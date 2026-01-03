search
03.01.2026 07:37

Μεξικό: Τουλάχιστον δύο νεκροί από τον σεισμό 6,5 Ρίχτερ – Πολλά σπίτια καταστράφηκαν

03.01.2026 07:37
mexico seismos

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Παρασκευή στο Μεξικό εξαιτίας του σεισμού 6,5 βαθμών που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας νωρίς το πρωί (τοπική ώρα) καταστρέφοντας πολλά σπίτια κοντά στο επίκεντρο, στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 07:58 (τοπική ώρα· 15:58 ώρα Ελλάδας) κι ώθησε πολλούς κατοίκους στην πρωτεύουσα να βγουν από τα σπίτια τους, πολλούς με τις πιτζάμες.

Ανάγκασε την πρόεδρο, Κλαούδια Σέινμπαουμ, να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στη Σαν Μάρκος, στην πολιτεία Γκερέρο, κάπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, ανέφερε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS), που εκτίμησε πως το εστιακό βάθος ήταν 35 χιλιόμετρα.

Επιστρέφοντας στο εθνικό παλάτι, την έδρα της προεδρίας, μερικά λεπτά μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, η πρόεδρος Σέινμπαουμ ανέφερε πως κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχαν διαπιστωθεί «σοβαρές ζημιές», ούτε στην πρωτεύουσα, ούτε στην πολιτεία Γκερέρο.

Ωστόσο κατόπιν οι αρχές στην πρωτεύουσα έκαναν λόγο για έναν θάνατο από ατύχημα, άνδρα 60 ετών που έπεσε καθώς έβγαινε από το διαμέρισμά του στον 2ο όροφο. Η δήμαρχος της πόλης Κλάρα Μπρουγάδα έκανε λόγο μέσω X για άλλους 12 τραυματίες.

Η πόλη Σαν Μάρκος, κοντά στη διάσημη λουτρόπολη Ακαπούλκο των 650.000 κατοίκων, υπέστη το βαρύτερο χτύπημα.

Γυναίκα 50 ετών «έχασε τη ζωή της όταν το σπίτι της κατέρρευσε πάνω της», ανακοίνωσε η κυβερνήτρια της πολιτείας Γκερέρο, η Έβελιν Σαλγάδο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σαν Μάρκος (13.000 κάτοικοι), τον Μισαέλ Λορέντσο Καστίγιο, κάπου πενήντα σπίτια καταστράφηκαν εντελώς και «όλα τα σπίτια έχουν ρωγμές».

Κάτοικοι της Σαν Μάρκος επέδειξαν σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου τις ρωγμές στα σπίτια τους και κομμάτια τοίχων που κατέρρευσαν. «Η Σαν Μάρκος χτυπήθηκε σκληρά, υπέστη μεγάλη καταστροφή», είπε μπροστά στο σπίτι του κάτοικος, ο Ροχέλιο Μορένο.

Ο Ρικάρδο, μεξικανός τουρίστας που έσπευσε να βγει από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Ακαπούλκο μη φορώντας παρά το εσώρουχό του, είπε πως λυπάται που «άρχισε η χρονιά με τέτοιο τρόμο», προσθέτοντας πως αισθάνθηκε πολλούς μετασεισμούς.

Σύμφωνα με τη μεξικανική σεισμολογική υπηρεσία, καταγράφτηκαν 546 μετασεισμικές δονήσεις, που ήταν πάντως ασθενείς.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Το Μεξικό διαθέτει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που ενεργοποιούνται όταν επίκεινται μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Δίνουν στον πληθυσμό, με μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, περίπου ένα λεπτό για να προστατευτεί.

Η δήμος του Μεξικού έχει επίσης τοποθετήσει μεγάφωνα σε στύλους του συστήματος φωτισμού των οδών, μέσω των οποίων μπορούν να προειδοποιούνται οι κάτοικοι για μεγάλους σεισμούς.

«Κοιμόμουν όταν άρχισε να ηχεί προειδοποίηση στον δρόμο. Με τρόμαξε διότι έλεγε “ισχυρός σεισμός”. Σηκώθηκα πανικόβλητη», είπε στο AFP η Κάρεν Γκόμες, 47 ετών, υπάλληλος γραφείου που ζει στον 13ο όροφο πολυκατοικίας στη συνοικία Άλβαρο Ομπρεγόν, στην πρωτεύουσα.

Ξύπνησαν μνήμες από τον σεισμό του 1985

Το Μεξικό βρίσκεται πάνω από τη συμβολή πέντε τεκτονικών πλακών, κάτι που κάνει τη χώρα αυτή εξαιρετικά επιρρεπή σε ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ειδικά στην ακτογραμμή της στον Ειρηνικό, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη σεισμικότητα στην υφήλιο.

Το 1985, σεισμός 8,1 βαθμών σάρωσε μεγάλο μέρος του κεντρικού και του νότιου τμήματος της χώρας. Άφησε πίσω πάνω από 12.000 νεκρούς και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πρωτεύουσα.

Μέρος της τεράστιας πόλης, ιδίως τομείς του κέντρου της, είναι χτισμένο πάνω σε άλλοτε ελώδες υπέδαφος, στο παρελθόν λίμνη, κι είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε μεγάλους σεισμούς.

Τη 19η Σεπτεμβρίου 2017, σεισμός 7,1 βαθμών είχε στοιχίσει τη ζωή σε 369 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους στην πρωτεύουσα. Ακριβώς πέντε χρόνια αργότερα, το κέντρο του Μεξικού είχε χτυπηθεί από άλλον σεισμό, μερικές ώρες έπειτα από άσκηση με τη συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων για την αντιμετώπιση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

1 / 3