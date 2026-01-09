Επελαύνει στην Ευρώπη η καταιγίδα Goretti: Χιλιάδες νοικοκυριά στο σκοτάδι, ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στoυς σιδηροδρόμους (Photos/Video)

Χιλιάδες νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι, αεροπλάνα καθηλώθηκαν και προβλήματα καταγράφηκαν στα δρομολόγια των τρένων, καθώς η καταιγίδα Goretti σάρωσε, συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους και σφοδρές χιονοπτώσεις, τη βόρεια Ευρώπη την Παρασκευή.

Storm Goretti visited us and left its mark. Today saw dramatic skies and snowy vistas. We are now cut off till the snow melts.

Η καταιγίδα έπληξε τη Βρετανία χθες προτού μετακινηθεί προς τα ανατολικά, στην ηπειρωτική Ευρώπη. Στη χιονισμένη Γερμανία, η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων έκανε λόγο για ένα από τα σφοδρότερα μετεωρολογικά γεγονότα των τελευταίων ετών.

Περίπου 380.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Γαλλία, ιδίως στη Νορμανδία και τη Βρετάνη, αν και το μεσημέρι τοπική ώρα η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί σε περίπου 60.000, την ώρα που 60.000 σπίτια στη Σκωτία και την κεντρική Αγγλία είχαν την ίδια τύχη.

Another fine visit to Cheltenham.



Getting a flight back from Birmingham airport rather than the 8 hour Stena ferry last evening through Storm Goretti.



Starting to think I'm an international snow magnet.

Ακυρώσεις Πτήσεων

Στην Ολλανδία, πτήσεις ακυρώθηκαν εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων.

Άνεμοι ταχύτητας άνω των 150 χιλιομέτρων την ώρα σάρωσαν τη νύχτα την περιοχή της Μάγχης, στη βορειοδυτική Γαλλία, με ένα ρεκόρ 213 χιλιομέτρων την ώρα να καταγράφεται στο Μπαρφλέρ, αναγκάζοντας τη σιδηροδρομική εταιρεία SNCF να αναστείλει τα δρομολόγια μεταξύ Παρισιού και Νορμανδίας.

Την ίδια ώρα, η κρατική εταιρεία ενέργειας της Γαλλίας EDF ανακοίνωσε πως εξαιτίας της καταιγίδας Γκορέτι δύο αντιδραστήρες χρειάστηκε να τεθούν εκτός σύνδεσης στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Φλαμανβίλ, αφού προέκυψε πρόβλημα σε μια γραμμή υψηλής τάσης, την ώρα που στέγες ξεκόλλησαν και δέντρα ξεριζώθηκαν.

Στα Δυτικά Μίντλαντς της Αγγλίας, ορισμένα δρομολόγια τρένων ανεστάλησαν, καθώς ένα πυκνό στρώμα χιονιού κάλυψε την περιοχή, με τις αρχές να συστήνουν στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. «Έχουν περάσει αρκετά χρόνια… χιονίζει λίγο και τα πάντα μοιάζουν να σταματάνε», δήλωσε ο 86χρονος Ντέιβιντ Γκολντστόουν, κάτοικος του Γούλβερχαμπτον.

Πεζοί προσπαθούν να διασχίσουν δρόμους και πεζοδρόμια, αποφεύγοντας τους όγκους χιονιού.

«Απλά δεν είμαστε συνηθισμένοι, έτσι δεν είναι;», δήλωσε η 53χρονη Τρέισι Γουίλκς.

Τσουχτερό κρύο

Στη βόρεια Γερμανία, η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Deutsche Bahn ανέστειλε τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων των τρένων, μέχρι νεωτέρας, επικαλούμενη ένα από τα σφοδρότερα μετεωρολογικά φαινόμενα εδώ και πολλά χρόνια.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε καταφέρει να αποφύγουμε καταστάσεις όπου επιβάτες έχουν αποκλειστεί (σε ακινητοποιημένα τρένα) στις γραμμές για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε σε δημοσιογράφους ένας εκπρόσωπος Τύπου, στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βερολίνου, προσθέτοντας πως συνεργεία εργάζονται για να καθαρίσουν τις γραμμές.

Στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, το πιο πολυσύχναστο της Γερμανίας, περίπου 40 πτήσεις ακυρώθηκαν, την ώρα που η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen έκλεισε το εργοστάσιό της στο Φόλφσμπουργκ νωρίς σήμερα, ενώ μια δεύτερη μονάδα στο Έμντεν δεν λειτούργησε καθόλου.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε πως ακύρωσε σήμερα τουλάχιστον 80 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ Schiphol.

Στην Ουγγαρία, ο στρατός κλήθηκε να βοηθήσει οδηγούς που είχαν παγιδευτεί στα οχήματά τους εξαιτίας των ισχυρών χιονοπτώσεων.

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε χώρες των δυτικών Βαλκανίων εξαιτίας της κακοκαιρίας. Χθες, ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός στην Αλβανία, που πλήττεται από πλημμύρες, ενώ στη βορειανατολική Τουρκία οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν στέγες κτιρίων.