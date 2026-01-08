«Παγώνει» η Ευρώπη από το πολικό ψύχος: Χιόνι, παγετός και ισχυροί άνεμοι φέρνουν τα… περάσματα καταιγίδων από τον Ατλαντικό

Σφοδρές χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και θερμοκρασίες αρκετά κάτω από το μηδέν φέρνει στην χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης η καταιγίδα Goretti που έρχεται από τον Ατλαντικό.

Η Βρετανία, που ήδη βρίσκεται εν μέσω μιας από εκ των πιο κρύων και μακροχρόνιων περιόδων ψύχους των τελευταίων ετών, βιώνει ισχυρές χιονοπτώσεις και δυνατούς ανέμους οι οποίες, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολογικών αρχών, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών.

Massive weather system over a large part of Europe! pic.twitter.com/nPsgAA7Y3C — Darryl Bailey (@bail89436) January 8, 2026

Το κύριο βάρος της καταιγίδας που έρχεται από τον Ατλαντικό αναμένεται να γίνει αισθητό στην κεντρική Αγγλία, με χιονοπτώσεις που θα φτάσουν τα 30 εκατοστά σε λίγες μόνο ώρες, κάτι που αναπόφευκτα θα έχει επιπτώσεις στις μετακινήσεις, το εμπόριο και τα σχολεία, ιδιαίτερα στις πιο αγροτικές περιοχές.

Η καταιγίδα “Goretti”, η οποία ονομάστηκε έτσι από τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία France Meteo, αναμένεται να απομακρυνθεί από τις ακτές της Βρετανίας μέχρι αργά την Παρασκευή, πριν επηρεάσει περαιτέρω άλλες περιοχές της βορειοδυτικής Ευρώπης, οι οποίες έχουν ήδη πληγεί από χιόνι, πάγο και πολικές θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες.

Met Éireann has said that the weather system associated with Storm Goretti "is not really very significant" for Ireland as it impacts Britain, northern Europe https://t.co/RrKKTpNant January 8, 2026

Ο Νιλ Άρμστρονγκ, επικεφαλής μετεωρολόγος στο Met Office, την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Βρετανίας, περιέγραψε τη“Goretti” ως ένα γεγονός που ενέχει «πολλαπλούς κινδύνους» με έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιόνι.

Το Met Office έχει εκδώσει πορτοκαλί συναγερμό για πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτές έχουν «αυξημένη πιθανότητα επιπτώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα», πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα καθυστερήσεων στα ταξίδια, κλεισίματος δρόμων και σιδηροδρόμων, ακυρώσεων πτήσεων, διακοπών ρεύματος και πιθανών κινδύνων για τη ζωή και την περιουσία.

Οι πορτοκαλί προειδοποιήσεις για το κρύο έχουν επίσης παραταθεί από την Υπηρεσία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου για όλες τις περιοχές της Αγγλίας μέχρι τις 12 Ιανουαρίου, πράγμα που σημαίνει ότι αναμένονται σοβαρές επιπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Οι αρχές αναμένουν αύξηση των θανάτων, ιδίως μεταξύ των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω ή με προβλήματα υγείας, με πιθανές επιπτώσεις και σε νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Πολλές περιοχές της Ουαλίας, της βόρειας Αγγλίας και της Σκωτίας έχουν καλυφθεί με χιόνι τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες διακοπές λειτουργίας σχολείων και διαταραχές στις μετακινήσεις.

Στην Ολλανδία, οι κακές καιρικές συνθήκες εξασθένησαν την Πέμπτη, βοηθώντας το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, το οποίο χτες είδε 800 πτήσεις να ακυρώνονται και χίλιους ταξιδιώτες να διανυκτερεύουν εκεί, να προσπαθεί να επιστρέψει στην κανονικότητα. Ωστόσο, το πρωί επλήγη από μια σύντομη διακοπή ρεύματος.

Η ολλανδική εθνική αεροπορική εταιρεία KLM ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ουρές επιβατών στο αεροδρόμιο, αλλά πρόσθεσε ότι «κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει την έγκαιρη αναχώρηση των επιβατών».

Σε κόκκινο συναγερμό και η Γαλλία

Στη βορειοδυτική Γαλλία οι ριπές του ανέμου αναμένεται να φτάσουν ως τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, κυρίως στον νομό Μαν, για τον οποίο η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει ύψιστο συναγερμό.

🌀 Cette nuit, la tempête Goretti touchera le nord-ouest de la France. C'est en Manche que les vents les plus violents sont prévus avec plus de 150 km/h sur le Cotentin ! Plus d'infos au https://t.co/XjZw90YHQA pic.twitter.com/d3VUWyGd9H — Météo Express (@MeteoExpress) January 8, 2026

Προειδοποιήσεις για έκτακτα καιρικά φαινόμενα έχουν εκδοθεί και για περίπου άλλους 30 νομούς της Γαλλίας.

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και μην χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας», τόνισαν στον λογαριασμό τους στο Χ οι τοπικές αρχές στη Μάγχη, οι οποίες κάλεσαν τους κατοίκους να φροντίσουν να έχουν αποθέματα πόσιμου νερού και έκτακτα μέσα φωτισμού.

Tempête Goretti dans la Manche : face à la bombe météorologique, le préfet conseille de "préparer vos kits de survie"

➡️ https://t.co/9CmWbYXlUb pic.twitter.com/v46NmVHDkz — ICI (@ici_officiel) January 8, 2026

Μέτρα και στη Γερμανία

Στην Γερμανία, η κακοκαιρία «Elli» κάνει ήδη αισθητή την παρουσία της με θερμοκρασίες σημαντικά κάτω από το μηδέν, κατά τόπους έντονες χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και παγετό. Τρία κρατίδια ανακοίνωσαν ήδη ότι αύριο δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία, οι σιδηρόδρομοι περιορίζουν τα δρομολόγια των τρένων, ενώ το υπουργείο Υγείας προειδοποιεί για τους κινδύνους από την έκθεση στο δριμύ ψύχος. Το ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας για τη χώρα σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, με -27 βαθμούς Κελσίου, στο Μαρίενμπεργκ-Κουνχάιντε της Σαξονίας.

Europe was set to be buffeted by weather ranging from severe winds to snow and freezing temperatures with the arrival of Storm Goretti on Thursday, with forecasters issuing warnings from Britain to Germany.https://t.co/alWDcf0mUa — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) January 8, 2026

Ενόψει της αναμενόμενης από απόψε επιδείνωσης του καιρού, το Αμβούργο, η Βρέμη και η Κάτω Σαξονία ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι τη Παρασκευή τα μαθήματα των σχολείων θα πραγματοποιηθούν μόνο διαδικτυακά, ενώ οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) περιορίζουν προληπτικά τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων στα βόρεια και στα βορειοανατολικά της χώρας. Επιπλέον, οι υπερταχείες θα περιορίσουν την ανώτερη ταχύτητά τους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις. Για τη συγκεκριμένη περιοχή η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρούς ανέμους, χιονοπτώσεις, ακόμη και χιονοστιβάδες και παγετό.

Ακυρώσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια των πλοίων από και προς τα νησιά της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής, αλλά και στα υπεραστικά λεωφορεία.

A travel nightmare has persisted for days as a winter storm has wreaked havoc across much of Europe. Here are the latest updates. https://t.co/wgHjvf0ooh — The Weather Channel (@weatherchannel) January 8, 2026

Στον αυτοκινητόδρομο Α2 κοντά στο Ανόβερο ένας 31χρονος έχασε την Πέμπτη τη ζωή του όταν ανετράπη το φορτηγό στο οποίο επέβαινε. Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν ασαφείς, στην περιοχή ωστόσο υπάρχει χιόνι και πάγος. Η Λέσχη αυτοκινήτου ADAC στο Αμβούργο συνέστησε στους οδηγούς να αποφύγουν τη Παρασκευή τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, καθώς «παρότι τα ειδικά συνεργεία βρίσκονται συνεχώς στους δρόμους, οι συνθήκες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες, με χιόνι και παγετό».

Κρατίδια και οργανώσεις απευθύνουν επίσης έκκληση για βοήθεια προς τους άστεγους, ζητώντας από τους πολίτες να ειδοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες όταν εντοπίζουν τέτοιες περιπτώσεις. «Μην στρέφετε αλλού το βλέμμα σας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στο Βερολίνο Κάρστεν Χίντσμαν και ανέφερε ότι δύο «ζεστά λεωφορεία» θα βρίσκονται σε διαρκή λειτουργία τα επόμενα εικοσιτετράωρα, για να προσφέρουν προστασία από το ψύχος και ζεστό φαγητό σε όσους έχουν ανάγκη.

Η ομοσπονδιακή υπουργός Υγείας Νίνα Βάρκεν προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο από την έκθεση στο δριμύ ψύχος και τον παγετό σε δρόμους και πεζοδρόμια και κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν όσο είναι εφικτό την έξοδο από το σπίτι και, αν χρειάζεται να μεταβούν κάπου, να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τη μετακίνησή τους.

Πυκνό χιόνι καλύπτει και μεγάλο μέρος της Ρωσίας.

