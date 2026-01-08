Reuters: Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει να πληρώσει τους Γροιλανδούς για να τους πείσει να ενταχθούν στις ΗΠΑ

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν συζητήσει το σενάριο για εφάπαξ πληρωμές στους Γροιλανδούς στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να τους πείσουν να αποσχιστούν από τη Δανία και ενδεχομένως να ενταχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Reuters το οποίο επικαλείται τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ενώ το ακριβές ποσό σε δολάρια και η διοικητική υποστήριξη οποιασδήποτε πληρωμής δεν είναι σαφή, Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων συνεργατών του Λευκού Οίκου, έχουν συζητήσει ποσά που κυμαίνονται από 10.000 έως 100.000 δολάρια ανά άτομο, δήλωσαν δύο από τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν για να συζητήσουν εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Η ιδέα της άμεσης πληρωμής των κατοίκων της Γροιλανδίας, ενός υπερπόντιου εδάφους της Δανίας, προσφέρει μια εξήγηση για το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να «αγοράσουν» το νησί των 57.000 κατοίκων, παρά την επιμονή των αρχών στην Κοπεγχάγη και το Νουούκ ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται.

Η τακτική αυτή συγκαταλέγεται στα διάφορα σχέδια που συζητά ο Λευκός Οίκος για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού. Αλλά με αυτή την επιλογή η κυβέρνηση Τραμπ κινδυνεύει να φανεί υπερβολικά συναλλακτική και ακόμη και υποτιμητική για έναν πληθυσμό που εδώ και καιρό συζητά την ανεξαρτησία του και την οικονομική του απεξάρτηση από τη Δανία.

«Αρκετά πια… Τέλος οι φαντασιώσεις για προσάρτηση», έγραψε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε μια ανάρτηση στο Facebook την Κυριακή, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εκ νέου στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν το νησί.

Οι ηγέτες στην Κοπεγχάγη και σε όλη την Ευρώπη αντέδρασαν στα σχόλια του Τραμπ και άλλων αξιωματούχων του Λευκού Οίκου που διεκδίκησαν το δικαίωμά τους στη Γροιλανδία, με περιφρόνηση, ιδίως δεδομένου ότι οι ΗΠΑ και η Δανία είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ που δεσμεύονται από συμφωνία αμοιβαίας άμυνας.

Την Τρίτη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Βρετανία και η Δανία εξέδωσαν κοινή δήλωση, λέγοντας ότι μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίσουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους.

Όταν ρωτήθηκε για σχόλια σχετικά με τις συζητήσεις για την αγορά του νησιού, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας άμεσων πληρωμών στους Γροιλανδούς, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το Reuters σε σχόλια της γραμματέως Τύπου Καρολίν Λίβιτ και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Λέβιτ παραδέχτηκε ότι ο Τραμπ και οι βοηθοί του σε θέματα εθνικής ασφάλειας «εξετάζουν πώς θα μοιάζει μια πιθανή αγορά». Ο Ρούμπιο είπε ότι θα συναντηθεί με τον Δανό ομόλογό του την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν τη Γροιλανδία.

Οι συζητήσεις για τη Γροιλανδία γίνονται όλο και πιο σοβαρές

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία για διάφορους λόγους, κυρίως γιατί είναι πλούσια σε ορυκτά που απαιτούνται για προηγμένες στρατιωτικές εφαρμογές.

Ενώ εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με το πώς να αποκτήσουν τη Γροιλανδία έχουν λάβει χώρα μεταξύ των συνεργατών του Τραμπ από πριν αναλάβει τα καθήκοντά του πριν από ένα χρόνο, υπήρξε ανανεωμένη επείγουσα ανάγκη μετά την αιχμαλωσία του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια τολμηρή επιχείρηση απαγωγής το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις.

Μια πηγή ανέφερε ότι οι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου ήταν πρόθυμοι να μεταφέρουν την ορμή από την επιχείρηση Μαδούρο προς την επίτευξη των άλλων μακροχρόνιων γεωπολιτικών στόχων του Τραμπ.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα μπορέσει να το κάνει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή. «Είναι τόσο στρατηγικό».

Μία από τις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με τις εφάπαξ πληρωμές δεν ήταν απαραίτητα καινούργιες. Ωστόσο, είπε το άτομο αυτό, είχαν γίνει πιο σοβαρές τις τελευταίες ημέρες και οι σύμβουλοι διαπραγματεύονταν υψηλότερες τιμές, με μια πληρωμή 100.000 δολαρίων ανά άτομο – η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα μια συνολική πληρωμή σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων – μια πραγματική πιθανότητα.

Πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν πιθανές πληρωμές ήταν ασαφείς, όπως πότε και πώς θα αναγκάζονταν να προχωρήσουν εάν η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθούσε αυτή την οδό ή τι ακριβώς θα αναμενόταν από τους Γροιλανδούς σε αντάλλαγμα. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι η στρατιωτική επέμβαση είναι πιθανή, αν και αξιωματούχοι έχουν επίσης δηλώσει ότι οι ΗΠΑ προτιμούν να αγοράσουν το νησί ή να το αποκτήσουν με διπλωματικά μέσα.

Το σενάριο συμφωνίας ελεύθερης σύνδεσης

Μεταξύ των πιθανοτήτων που παρουσιάζουν οι συνεργάτες του Τραμπ, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου την Τρίτη, είναι η προσπάθεια σύναψης ενός είδους συμφωνίας με το νησί που ονομάζεται Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες των συμφωνιών COFA – οι οποίες έχουν επεκταθεί μόνο στα μικρά νησιωτικά έθνη της Μικρονησίας, των Νήσων Μάρσαλ και του Παλάου – ποικίλλουν ανάλογα με τον υπογράφοντα. Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνήθως παρέχει πολλές βασικές υπηρεσίες, όπως η παράδοση αλληλογραφίας και η στρατιωτική προστασία. Σε αντάλλαγμα, ο στρατός των ΗΠΑ λειτουργεί ελεύθερα στις χώρες της COFA και το εμπόριο με τις ΗΠΑ είναι σε μεγάλο βαθμό αδασμολόγητο.

Συμφωνίες COFA έχουν υπογραφεί προηγουμένως με ανεξάρτητες χώρες και η Γροιλανδία πιθανότατα θα πρέπει να αποσχιστεί από τη Δανία για να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο. Θεωρητικά, οι πληρωμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να παρακινηθούν οι Γροιλανδοί να ψηφίσουν για την ανεξαρτησία τους ή να υπογράψουν μια COFA μετά από μια τέτοια ψηφοφορία.

Ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών επιθυμεί ανεξαρτησία, οι ανησυχίες για το οικονομικό κόστος της απόσχισης από τη Δανία – μεταξύ άλλων ζητημάτων – έχουν εμποδίσει τους περισσότερους Γροιλανδούς βουλετές να ζητήσουν δημοψήφισμα ανεξαρτησίας. Οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι οι περισσότεροι Γροιλανδοί, αν και ανοιχτοί στο να αποσχιστούν από τη Δανία, δεν θέλουν να αποτελέσουν μέρος των ΗΠΑ.

