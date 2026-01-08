search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 22:02
ΚΟΣΜΟΣ

08.01.2026 20:19

Η Γαλλία θα καταψηφίσει τη συμφωνία EE-Mercosur ανακοίνωσε ο Μακρόν

08.01.2026 20:19
Την απόρριψη της συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και χωρών της Mercorur ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, επικαλούμενος μια «ομόφωνη πολιτική απόφαση» στη Γαλλία.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε σε δήλωσή του το βράδυ της Πέμπτης ότι η Γαλλία θα ψηφίσει «κατά της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur». Παρά την «αναμφισβήτητη πρόοδο», η οποία «πρέπει να αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», «πρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η συμφωνία θα απορριφθεί ομόφωνα, όπως αποδεικνύεται σαφώς από τις πρόσφατες συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία» στη Γαλλία, δήλωσε ο Πρόεδρος.

«Η Γαλλία υποστηρίζει το διεθνές εμπόριο, αλλά η συμφωνία ΕΕ-Mercosur είναι μια ξεπερασμένη συμφωνία, η οποία διαπραγματεύτηκε για πάρα πολύ καιρό σε ξεπερασμένες βάσεις», δήλωσε ο Πρόεδρος, δικαιολογώντας την απόρριψη της συμφωνίας από τη Γαλλία.

«Ενώ η διαφοροποίηση του εμπορίου είναι απαραίτητη, τα οικονομικά οφέλη της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur θα είναι περιορισμένα για τη γαλλική και την ευρωπαϊκή ανάπτυξη (αύξηση μόνο 0,05% στο ΑΕΠ της ΕΕ έως το 2040, σύμφωνα με την Επιτροπή). Δεν δικαιολογεί την έκθεση ευαίσθητων γεωργικών τομέων που είναι απαραίτητοι για την επισιτιστική μας κυριαρχία», υποστήριξε.

Χαιρέτισε επίσης άλλες «σημαντικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» σχετικά με τον μελλοντικό προϋπολογισμό για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και τις τιμές των λιπασμάτων. «Η υπογραφή της συμφωνίας δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη και συγκεκριμένη εφαρμογή των δεσμεύσεων που έλαβα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την προστασία των αγροτών μας», επιβεβαίωσε.

