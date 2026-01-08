search
08.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

08.01.2026 19:56

Νέος γύρος διαδηλώσεων στη Μινεάπολη για τη δολοφονία της Γκουντ – «Ήταν πράξη εγχώριας τρομοκρατίας», λέει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη Μινεάπολη για τον θάνατο της 37χρονης Τζέιν Νικόλ Γκουντ από τα πυρά πράκτορα του ICE. 

Εκατοντάδες πολίτες, αψηφώντας το κρύο έχουν συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία της Μινεάπολη, φωνάζοντας συνθήματα κατά του ICE.  Σε βίντεο φαίνονται πράκτορες να ακινητοποιούν διαδηλωτές, ενώ έγινε και ρίψη χημικών.

«Πράξη εγχώριας τρομοκρατίας», λέει η Νοέμ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε υπερασπίστηκε τον πράκτορα που σκότωσε την 37χρονη, λέγοντας ότι θεώρησε ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Μάλιστα, χαρακτήρισε το περιστατικό «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας». 

«To όχημα χρησιμοποιήθηκε για να χτυπήσει τον πράκτορα. Χρησιμοποιήθηκε ως όπλο και ο πράκτορας ένιωσε ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο», είπε. «Χρησιμοποιήθηκε για να διαπραχθεί μια βίαιη πράξη, για την οποία ο πράκτορας έλαβε μέτρα για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους συναδέλφους του», είπε χαρακτηριστικά.

Ισχυρίστηκε ακόμα, ότι ο πράκτορας τραυματίστηκε, αν και βίντεο τον δείχνουν να απομακρύνεται από το σημείο μετά τον πυροβολισμό χωρις να έχει υποστεί το παραμικρό. «Χτυπήθηκε από το όχημα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο και τώρα περνάει χρόνο με την οικογένειά του».

Το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα (BCA) απέσυρε τη συμμετοχή του από την έρευνα, καταγγέλλοντας ότι το FBI, μπλόκαρε την πρόσβαση του στα στοιχεία.

