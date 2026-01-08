Κύπρος: Σάλος από διαρροή βίντεο με διαλόγους για μίζες στο προεδρικό – «Σκιές» για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας Χριστοδουλίδη

Πολιτικό σάλο στην Κύπρο έχει προκαλέσει ένα βίντεο που διέρρευσε σήμερα στο Χ και δημιουργεί σκιές για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Το υλικό, που δημοσιεύτηκε ως διαρροή από τον λογαριασμό «Emily Thompson», περιλαμβάνει συνομιλίες με τον επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη, και τον CEO της εταιρίας Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό.

Από το βίντεο διαφαίνεται ότι υπήρχε καταγραφή με κρυφή κάμερα, σε συνομιλίες ιδιωτικού χαρακτήρα, όπου οι συμμετέχοντες εμφανίζονται να μην γνωρίζουν ότι μαγνητοσκοπούνται.

Τι αναφέρεται στις επίμαχες συνομιλίες

Όπως αναφέρει το politis.com.cy επικαλούμενο σχετικές πληροφορίες, τα πρόσωπα που τράβηξαν το βίντεο φέρονται να εμφανίστηκαν ως επενδυτές, οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

Μεγάλο μέρος των συνομιλιών περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει, σε γενικό πλαίσιο αναφοράς στις προεδρικές εκλογές, ότι το ανώτατο όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι, για να υπάρξει υπέρβαση, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει γενικά τον τρόπο λειτουργίας της πρόσβασης των επενδυτών στο Προεδρικό, χρησιμοποιώντας διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημο χαρακτήρα επικοινωνίας. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο παλάτι, δίπλα στον πρόεδρο», αναφέρει ο κ. Χαραλάμπους, προσθέτοντας ότι εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να προσεγγίσει τον πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και ύπαρξη χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Παράλληλα, ο CEO της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός, ακούγεται σε απόσπασμα να αναφέρεται στη στενή σχέση του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου».

Σε άλλο απόσπασμα δηλώνει ότι μπορεί να μιλά με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ελεύθερα και ότι τον βλέπει περίπου κάθε δύο εβδομάδες, προσθέτοντας ότι αποφεύγει δημόσιες εμφανίσεις μαζί του για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι «γι’ αυτό τον βοηθά».

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, το περιεχόμενο του βίντεο είναι σε γνώση των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό, ενώ δεν αποκλείεται – κατά την ίδια πηγή – να υπάρξουν ενέργειες ή καταγγελίες προς τις αρμόδιες Αρχές.

Το θέμα, άλλωστε, ανακύπτει σε μια ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία, καθώς η διαρροή σημειώνεται λίγες μέρες μετά την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι, σε μια πρώτη αντίδραση, η κυπριακή κυβέρνηση έκανε λόγο για «προϊόν κοπτοραπτικής».

