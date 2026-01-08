100 νεκρούς από την αμερικανική επίθεση ανακοίνωσε η Βενεζουέλα

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάδο Καμπέλο, δήλωσε αργά την Τετάρτη ότι 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση των ΗΠΑ, η οποία ανέτρεψε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία το Σάββατο.

Το Καράκας δεν είχε δώσει προηγουμένως έναν αριθμό νεκρών, αλλά ο στρατός δημοσίευσε μια λίστα με 23 ονόματα των νεκρών του. Βενεζουελάνοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ένα μεγάλο μέρος του σώματος ασφαλείας του Μαδούρο σκοτώθηκε «εν ψυχρώ» και η Κούβα έχει δηλώσει ότι 32 μέλη των στρατιωτικών και των υπηρεσιών πληροφοριών της στη Βενεζουέλα σκοτώθηκαν.

Η σύζυγος του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, η οποία κρατούνταν μαζί του, υπέστη τραύμα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιδρομής, δήλωσε ο Καμπέλο, και ο Μαδούρο τραυματίστηκε στο πόδι.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, την οποία ο Καμπέλο επαίνεσε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας εκπομπής του στην κρατική τηλεόραση ως «θαρραλέα», κήρυξε την Τρίτη εβδομάδα πένθους για τα μέλη του στρατού που σκοτώθηκαν στην επιδρομή.

