Ζελένσκι: Έτοιμο να οριστικοποιηθεί με τον Τραμπ το έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το διμερές έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον είναι «ουσιαστικό έτοιμο» για να οριστικοποιηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Ζελένσκι είπε ότι στις χθεσινές συναντήσεις των εκπροσώπων των δύο χωρών στο Παρίσι συζήτησαν «πολύπλοκα ζητήματα» από το υπό συζήτηση πλαίσιο για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.
«Κατανοούμε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί με την Ρωσία, και αναμένουμε σχόλια σχετικά με το αν ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.
Διαβάστε επίσης:
Τάνκερ χτυπήθηκε από drone στη Μαύρη Θάλασσα (Video)
Μακρόν κατά Τραμπ: Απομακρύνεται από τους συμμάχους του και τους διεθνείς κανόνες
Οι ΗΠΑ αντλούν περισσότερο αργό πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα – Γιατί θέλουν και τη Βενεζουέλα;
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.