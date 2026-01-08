Ζελένσκι: Έτοιμο να οριστικοποιηθεί με τον Τραμπ το έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας 

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το διμερές έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον είναι «ουσιαστικό έτοιμο» για να οριστικοποιηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι είπε ότι στις χθεσινές συναντήσεις των εκπροσώπων των δύο χωρών στο Παρίσι συζήτησαν «πολύπλοκα ζητήματα» από το υπό συζήτηση πλαίσιο για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

Rustem Umerov reported on the results of our team’s negotiations in France yesterday. The bilateral document on security guarantees for Ukraine is now essentially ready for finalization at the highest level with the President of the United States. It is important that Ukraine is… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2026

«Κατανοούμε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί με την Ρωσία, και αναμένουμε σχόλια σχετικά με το αν ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Διαβάστε επίσης:

Τάνκερ χτυπήθηκε από drone στη Μαύρη Θάλασσα (Video)

Μακρόν κατά Τραμπ: Απομακρύνεται από τους συμμάχους του και τους διεθνείς κανόνες

Οι ΗΠΑ αντλούν περισσότερο αργό πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα – Γιατί θέλουν και τη Βενεζουέλα;