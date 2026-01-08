Μακρόν κατά Τραμπ: Απομακρύνεται από τους συμμάχους του και τους διεθνείς κανόνες

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ «απελευθερώνονται από τους διεθνείς κανόνες» και «σταδιακά απομακρύνονται» από ορισμένους από τους συμμάχους τους.

Απηχώντας την κριτική του Γερμανού ομολόγου του, προειδοποίησε για την ολοένα και πιο δυναμική πολιτική των ΗΠΑ.

«Οι πολυμερείς θεσμοί λειτουργούν όλο και λιγότερο αποτελεσματικά», δήλωσε ο Μακρόν στην ετήσια ομιλία του προς τους Γάλλους πρέσβεις, όπως ανέφερε το AFP.

«Είναι η μεγαλύτερη αταξία, ο νόμος του ισχυρότερου και οι καθημερινοί άνθρωποι αναρωτιούνται αν η Γροιλανδία θα δεχθεί εισβολή, αν ο Καναδάς θα απειληθεί να γίνει η 51η πολιτεία (των Ηνωμένων Πολιτειών) ή αν η Ταϊβάν θα περικυκλωθεί περαιτέρω», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος επεσήμανε έναν «ολοένα και πιο δυσλειτουργικό» κόσμο όπου οι μεγάλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Κίνας, έχουν «έναν πραγματικό πειρασμό να χωρίσουν τον κόσμο μεταξύ τους».

EN DIRECT | Intervention devant les Ambassadrices et Ambassadeurs de France. https://t.co/50ST6P5prU January 8, 2026

Από την πλευρά του, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ επέκρινε έντονα την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι «υπάρχει μια κατάρρευση αξιών από τον πιο σημαντικό εταίρο μας, τις ΗΠΑ, οι οποίες συνέβαλαν στην οικοδόμηση αυτής της παγκόσμιας τάξης» εξαρχής.

Στην ομιλία του την Τετάρτη το βράδυ σε εκδήλωση του Ιδρύματος Körber για τα 70ά γενέθλιά του, ο Σταϊνμάγερ δήλωσε ότι η συμπεριφορά των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει μια δεύτερη ιστορική ρήξη στην παγκόσμια τάξη μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία, ανέφερε το Reuters.

Κάλεσε επίσης να γίνουν περισσότερα για να «αποτραπεί η μετατροπή του κόσμου σε άντρο ληστών, όπου οι πιο αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν».

Ο πρόεδρος μίλησε επίσης για την πίεση που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες «τόσο από έξω όσο και από μέσα», ιδίως από αυταρχικές και εθνικιστικές αφηγήσεις και «επιθετικό» δημόσιο λόγο.

