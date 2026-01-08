Οι ΗΠΑ αντλούν περισσότερο αργό πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα – Γιατί θέλουν και τη Βενεζουέλα;

Οι ΗΠΑ αντλούν περισσότερο πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, οπότε γιατί ο Πρόεδρος Τραμπ και αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πιστεύουν ότι τα αμερικανικά διυλιστήρια χρειάζονται το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Ενώ η άνθηση των γεωτρήσεων σχιστολιθικού πετρελαίου έχει οδηγήσει σε μια αυξημένη προσφορά πετρελαίου από μέρη όπως το Δυτικό Τέξας και η Βόρεια Ντακότα, συχνά δεν είναι το σωστό είδος αργού πετρελαίου για τα αμερικανικά διυλιστήρια, αναφέρει η Wall Street Journal.

Τα διυλιστήρια από το Puget Sound μέχρι τις ακτές του Τέξας σχεδιάστηκαν πριν από δεκαετίες για να λειτουργούν τους τύπους βαρύτερων και πιο όξινων ποιοτήτων αργού πετρελαίου που εισάγουν οι ΗΠΑ από χώρες όπως ο Καναδάς, το Μεξικό και η Βενεζουέλα. Μεγάλο μέρος του πετρελαίου που αντλείται στις ΗΠΑ είναι ελαφρύτερο αργό πετρέλαιο.

«Τα διυλιστήριά μας στην ακτή του Κόλπου είναι τα καλύτερα στον κόσμο όσον αφορά τη διύλιση αυτού του βαρέος αργού πετρελαίου και υπάρχει έλλειψη βαρέος αργού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, οπότε νομίζω ότι θα υπάρξει τεράστια ζήτηση και ενδιαφέρον από την ιδιωτική βιομηχανία εάν τους δοθεί ο χώρος για να το κάνουν», δήλωσε ο Ρούμπιο την Κυριακή στην εκπομπή «This Week» του ABC.

Περίπου το 70% της δυναμικότητας διύλισης των ΗΠΑ λειτουργεί πιο αποτελεσματικά με βαρύτερο αργό πετρέλαιο, σύμφωνα με τον εμπορικό όμιλο American Fuel & Petrochemical Manufacturers. Αυτά τα εργοστάσια βρίσκονται συγκεντρωμένα στην ακτή του Κόλπου, όπου βρίσκονται εννέα από τα 10 μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας. Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας έχει καταρρεύσει και το ελάχιστο που παράγει έχει ανακατευθυνθεί κυρίως σε χώρες όπως η Κούβα και η Κίνα.

Καθώς οι αποστολές από το Μεξικό και τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν, τα διυλιστήρια στράφηκαν στον Καναδά, ο οποίος έχει αυξήσει την παραγωγή αργού πετρελαίου από τα πετρελαιοφόρα κοιτάσματά του. Ο Καναδάς πλέον αποστέλλει περισσότερο πετρέλαιο στα διυλιστήρια των ΗΠΑ από όλους τους άλλους διεθνείς προμηθευτές μαζί.

Συνολικά, περίπου το 40% του πετρελαίου που διοχετεύεται μέσω των αμερικανικών διυλιστηρίων εισάγεται για να επιτευχθεί το σωστό μείγμα αργού πετρελαίου για τη δημιουργία διαφορετικών προϊόντων, από βενζίνη και ντίζελ μέχρι καύσιμο αεριωθούμενων και άσφαλτο. Το πλεονάζον πετρέλαιο που αντλείται στις ΗΠΑ μεταφέρεται στο εξωτερικό από τότε που άρθηκε η απαγόρευση εξαγωγής αργού πετρελαίου πριν από μια δεκαετία. Η Αμερική έκτοτε έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο, στέλνοντας δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου στην Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα και σε όλη την Ευρώπη.

