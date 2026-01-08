search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 16:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 15:23

Οι ΗΠΑ αντλούν περισσότερο αργό πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα – Γιατί θέλουν και τη Βενεζουέλα;

08.01.2026 15:23
venezuela oil

Οι ΗΠΑ αντλούν περισσότερο πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, οπότε γιατί ο Πρόεδρος Τραμπ και αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πιστεύουν ότι τα αμερικανικά διυλιστήρια χρειάζονται το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Ενώ η άνθηση των γεωτρήσεων σχιστολιθικού πετρελαίου έχει οδηγήσει σε μια αυξημένη προσφορά πετρελαίου από μέρη όπως το Δυτικό Τέξας και η Βόρεια Ντακότα, συχνά δεν είναι το σωστό είδος αργού πετρελαίου για τα αμερικανικά διυλιστήρια, αναφέρει η Wall Street Journal.

Τα διυλιστήρια από το Puget Sound μέχρι τις ακτές του Τέξας σχεδιάστηκαν πριν από δεκαετίες για να λειτουργούν τους τύπους βαρύτερων και πιο όξινων ποιοτήτων αργού πετρελαίου που εισάγουν οι ΗΠΑ από χώρες όπως ο Καναδάς, το Μεξικό και η Βενεζουέλα. Μεγάλο μέρος του πετρελαίου που αντλείται στις ΗΠΑ είναι ελαφρύτερο αργό πετρέλαιο.

«Τα διυλιστήριά μας στην ακτή του Κόλπου είναι τα καλύτερα στον κόσμο όσον αφορά τη διύλιση αυτού του βαρέος αργού πετρελαίου και υπάρχει έλλειψη βαρέος αργού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, οπότε νομίζω ότι θα υπάρξει τεράστια ζήτηση και ενδιαφέρον από την ιδιωτική βιομηχανία εάν τους δοθεί ο χώρος για να το κάνουν», δήλωσε ο Ρούμπιο την Κυριακή στην εκπομπή «This Week» του ABC.

Περίπου το 70% της δυναμικότητας διύλισης των ΗΠΑ λειτουργεί πιο αποτελεσματικά με βαρύτερο αργό πετρέλαιο, σύμφωνα με τον εμπορικό όμιλο American Fuel & Petrochemical Manufacturers. Αυτά τα εργοστάσια βρίσκονται συγκεντρωμένα στην ακτή του Κόλπου, όπου βρίσκονται εννέα από τα 10 μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας. Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας έχει καταρρεύσει και το ελάχιστο που παράγει έχει ανακατευθυνθεί κυρίως σε χώρες όπως η Κούβα και η Κίνα.

Καθώς οι αποστολές από το Μεξικό και τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν, τα διυλιστήρια στράφηκαν στον Καναδά, ο οποίος έχει αυξήσει την παραγωγή αργού πετρελαίου από τα πετρελαιοφόρα κοιτάσματά του. Ο Καναδάς πλέον αποστέλλει περισσότερο πετρέλαιο στα διυλιστήρια των ΗΠΑ από όλους τους άλλους διεθνείς προμηθευτές μαζί.

Συνολικά, περίπου το 40% του πετρελαίου που διοχετεύεται μέσω των αμερικανικών διυλιστηρίων εισάγεται για να επιτευχθεί το σωστό μείγμα αργού πετρελαίου για τη δημιουργία διαφορετικών προϊόντων, από βενζίνη και ντίζελ μέχρι καύσιμο αεριωθούμενων και άσφαλτο. Το πλεονάζον πετρέλαιο που αντλείται στις ΗΠΑ μεταφέρεται στο εξωτερικό από τότε που άρθηκε η απαγόρευση εξαγωγής αργού πετρελαίου πριν από μια δεκαετία. Η Αμερική έκτοτε έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο, στέλνοντας δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου στην Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα και σε όλη την Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης:

Εντολή της Κομισιόν στο Χ για τη διατήρηση εσωτερικών εγγράφων και δεδομένων του Grok ως το τέλος του 2026

«Δεν είμαστε προς πώληση, αλλά είμαστε ανοιχτοί για μπίζνες»: Οι Γροιλανδοί μεταξύ φόβου και αγανάκτησης λόγω Τραμπ

Ο Ιμάμογλου τα βάζει με Ερντογάν, Τραμπ και… Ελλάδα από τη φυλακή – Οι απαντήσεις του σε ερωτήσεις που του έθεσαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-67458
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Η Ελλάδα «κόπηκε» στα δύο, μπλόκα παντού – Πρόσκληση της κυβέρνησης για συνάντηση με Μητσοτάκη την Τρίτη

kideia venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

100 νεκρούς από την αμερικανική επίθεση ανακοίνωσε η Βενεζουέλα

korinthia
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε σπίτι στην Κορινθία – Δύο νεκροί (Video)

dimarxeio agrinioy 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό συμβάν στο Δημαρχείο Αγρινίου: Άνδρας σε αμόκ απείλησε τον Δήμαρχο – Δάγκωσε υπάλληλο

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

H «απογείωση» τηλεθέασης από το μεσημέρι και έπειτα χάρισε την πρωτιά στο Mega την Τετάρτη (7/1)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 16:51
agrotes-67458
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Η Ελλάδα «κόπηκε» στα δύο, μπλόκα παντού – Πρόσκληση της κυβέρνησης για συνάντηση με Μητσοτάκη την Τρίτη

kideia venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

100 νεκρούς από την αμερικανική επίθεση ανακοίνωσε η Βενεζουέλα

korinthia
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε σπίτι στην Κορινθία – Δύο νεκροί (Video)

1 / 3