ΚΟΣΜΟΣ

08.01.2026 15:04

08.01.2026 15:04

Εντολή της Κομισιόν στο Χ για τη διατήρηση εσωτερικών εγγράφων και δεδομένων του Grok ως το τέλος του 2026

08.01.2026 15:04
grok

Η Κομισιόν έδωσε εντολή στην πλατφόρμα X του Ελον Μασκ να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok έως το τέλος του 2026, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που διακινούνται στην πλατφόρμα X είναι παράνομες και αποτρόπαιες ενώνοντας την φωνή της με την χορεία των αξιωματούχων σε όλον τον κόσμο που καταδικάζουν την σωρεία κρουσμάτων δημοσίευσης μη συναινετικού οπτικού υλικού στην πλατφόρμα.

Η Κομισιόν αποφάσισε έτσι να παρατείνει εντολή διατήρησης στοιχείων που είχε αποσταλεί στο X πέρυσι, η οποία αφορούσε τους αλγορίθμους και τη διασπορά παράνομου περιεχομένου, δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ο εκπρόσωπος Τομά Ρενιέ.

«Αυτό σημαίνει ότι λέμε σε μια πλατφόρμα: κρατήστε τα εσωτερικά σας έγγραφα, μην τα ξεφορτωθείτε, διότι έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τη συμμόρφωσή σας… και πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε πρόσβαση σε αυτά αν το ζητήσουμε ρητά», είπε ο εκπρόσωπος.

Πρόσθεσε δε ότι η κίνηση αυτή δεν σημαίνει πως η Κομισιόν έχει ξεκινήσει νέα επίσημη έρευνα βάσει του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA).

