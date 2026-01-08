Ο Ιμάμογλου τα βάζει με Ερντογάν, Τραμπ και… Ελλάδα από τη φυλακή – Οι απαντήσεις του σε ερωτήσεις που του έθεσαν

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών μέσω του Politico, επιτέθηκε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ, αλλά και την Ελλάδα.

Ο φυλακισμένος έκπτωτος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ανέφερε για τη χώρα μας πως «συνεχίζει, κατά παράβαση συμφωνιών, να στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου. Επίσης η συμμαχία Ελλάδας, Ισραήλ και Νότιας Κύπρου ενισχύεται διαρκώς εις βάρος της Τουρκίας».

Από το κελί της φυλακής, ο Ιμάμογλου έκανε λόγο για μια ταραχώδη περιοχή λόγω Τραμπ.

«Η διπλωματία μετατοπίστηκε από τους θεσμούς σε απευθείας σχέσεις ηγετών, εγκλωβισμένες σε γρήγορα παζάρια που σπάνια οδηγούν κάπου», σημειώνει, ενώ έθεσε και ερωτήματα για την στρατηγική της Αγκυρας.

«Παρά τους ισχυρισμούς περί βελτίωσης των σχέσεων, η Τουρκία δεν επέστρεψε στο πρόγραμμα των F-35 και οι κυρώσεις δεν έχουν αρθεί» είπε.

Για το Ισραήλ, σημείωσε ότι «ακολουθεί προκλητικές πολιτικές απέναντι στους Κούρδους σε διάφορες χώρες της περιοχής», ενώ επέκρινε και το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο χαρακτηρίζει αποτέλεσμα «νοοτροπίας μεσίτη ακινήτων».

Ακόμη, ο Ιμάμογλου χαρακτήρισε τον εαυτό του «πολιτικό κρατούμενο» χαρακτηρίζοντας τη δίωξή του ως «πολιτική πολιορκία».

«Αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν είναι μια γνήσια νομική διαδικασία. Eίναι μια στρατηγική πολιτικής πολιορκίας. Στόχος του Ερντογάν δεν είναι απλώς να διαμορφώσει τις επόμενες εκλογές. Είναι να σβήσει την υποψηφιότητά μου, τώρα και στο μέλλον, και να με εξαλείψει πλήρως από την πολιτική. Ξέρουν ότι σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές μπορώ να νικήσω τον πρόεδρο Ερντογάν και προσπαθούν να το αποτρέψουν», επέμεινε.

Διαβάστε επίσης:

Ρεπουμπλικανοί κατά Τραμπ για το ενδεχόμενο προσάρτησης της Γροιλανδίας με στρατιωτική δράση – «Ακραία βλακεία, ας συνέλθει»

Το γαλλικό πανεπιστήμιο όπου εκπαιδεύονται… κατάσκοποι

ΕΕ: Λυπηρή και ατυχής η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συνθήκη για το κλίμα