Το γαλλικό πανεπιστήμιο όπου εκπαιδεύονται… κατάσκοποι

Ένα γαλλικό πανεπιστήμιο εκπαιδεύει μαζί φοιτητές και… εν ενεργεία πράκτορες, σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις σύγχρονες απειλές και την… κατασκοπεία.

Πρόκειται για το Sciences Po Saint-Germain, ένα πανεπιστήμιο στα προάστια του Παρισιού, που φιλοξενεί ένα μοναδικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα, εκπαιδεύοντας τόσο νεαρούς φοιτητές όσο και εν ενεργεία μέλη των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών. Ο υπεύθυνος του προγράμματος, καθηγητής Xavier Crettiez, παραδέχεται ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζει τα πραγματικά ονόματα ή το πλήρες υπόβαθρο των φοιτητών του, καθώς ορισμένοι από αυτούς είναι πράκτορες που συμμετέχουν με ψευδώνυμα.

Η εικόνα της πανεπιστημιούπολης ενισχύει τη διακριτικότητα του προγράμματος. Τα σκυθρωπά κτίρια των αρχών του 20ού αιώνα, οι πολυσύχναστοι δρόμοι γύρω τους και οι μεγάλες μεταλλικές πύλες δημιουργούν ένα περιβάλλον που ταιριάζει στη φύση των σπουδών. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η σύνθεση της τάξης, όπου φοιτητές περίπου 20 ετών συνυπάρχουν με επαγγελματίες πράκτορες ηλικίας 35 έως 50 ετών.

Photo: Sciences Po Saint-Germain

Το πρόγραμμα ονομάζεται «Diplôme sur le Renseignement et les Menaces Globales» και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Académie du Renseignement, τον εκπαιδευτικό βραχίονα των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών. Η δημιουργία του έγινε έπειτα από αίτημα των γαλλικών αρχών, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015 στο Παρίσι, όταν η κυβέρνηση ξεκίνησε εκτεταμένη ενίσχυση των υπηρεσιών πληροφοριών. Στόχος ήταν τόσο η εκπαίδευση νέων υποψηφίων πρακτόρων όσο και η συνεχιζόμενη κατάρτιση όσων ήδη υπηρετούν.

Το δίπλωμα περιλαμβάνει 120 ώρες μαθημάτων, κατανεμημένες σε τέσσερις μήνες. Για τους εξωτερικούς συμμετέχοντες, όπως πράκτορες και στελέχη επιχειρήσεων, το κόστος ανέρχεται περίπου στις 5.000 ευρώ. Τα βασικά αντικείμενα διδασκαλίας καλύπτουν την οικονομία του οργανωμένου εγκλήματος, τον ισλαμικό τζιχαντισμό, τη συλλογή επιχειρηματικών πληροφοριών, την πολιτική βία και τους κινδύνους από την υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία.

Photo: Google Maps / Ромаин1807

Η πρόσβαση στα μαθήματα είναι αυστηρά ελεγχόμενη και απαιτεί προηγούμενο έλεγχο από τις γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στην τάξη συμμετέχουν άτομα με διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα, όπως τραπεζίτες και σύμβουλοι επιχειρηματικού κινδύνου, που αξιοποιούν τις γνώσεις για διεθνείς δραστηριότητες, κυρίως σε περιοχές υψηλού ρίσκου.

Οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες έχουν επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αριθμούν περίπου 20.000 πράκτορες. Περιλαμβάνουν τη DGSE, αρμόδια για θέματα εξωτερικού, τη DGSI για εσωτερικές απειλές και την Tracfin, που ειδικεύεται στο ξέπλυμα χρήματος και την αντιμετώπιση της μαφίας και της διαφθοράς, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν έμπειρα στελέχη, όπως πρώην διπλωμάτες, αξιωματούχοι της DGSE και ανώτατα στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Το ενδιαφέρον μεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως στους τομείς της άμυνας, της αεροδιαστημικής και των πολυτελών προϊόντων, παραμένει έντονο, καθώς αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές κατασκοπείας και κυβερνοεπιθέσεων.

Στη φετινή τάξη συμμετέχουν 28 φοιτητές, εκ των οποίων έξι είναι κατάσκοποι. Σχεδόν οι μισοί είναι γυναίκες, γεγονός που θεωρείται σχετικά νέο. Παρά την εικόνα που καλλιεργεί η ποπ κουλτούρα, επισημαίνεται ότι οι περισσότερες θέσεις στις υπηρεσίες πληροφοριών είναι γραφείου και μόνο λίγοι καταλήγουν σε αποστολές πεδίου.

(Με στοιχεία από BBC)

