search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 13:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 11:25

ΕΕ: Λυπηρή και ατυχής η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συνθήκη για το κλίμα

08.01.2026 11:25
komission 77- new

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πρώτη αντίδραση για την αποχώρηση των ΗΠΑ από διεθνείς οργανισμούς για το κλίμα, χαρακτήρισαν αυτή τη κίνηση ως «λυπηρή».

Ο αρμόδιος για το κλίμα ευρωπαίος επίτροπος Βόπκε Χούκστρα, μετά την απόφαση που έλαβε χθες, Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε πως «η UNFCC είναι ο πυλώνας της παγκόσμιας δράσης υπέρ του κλίματος. Συνασπίζει χώρες για να στηρίξουν τη δράση για το κλίμα, να μειώσουν τις εκπομπές, να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να παρακολουθούν τις προόδους που σημειώνονται». 

Συμπληρώνοντας σημείωσε ότι «η απόφαση που ελήφθη από τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και δεύτερη χώρα σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως να αποσυρθεί από αυτή τη σύμβαση είναι λυπηρή και ατυχής».

Διαβάστε επίσης:

Το αφεντικό τρελάθηκε: Ο Τραμπ ζήτησε αμυντικό προϋπολογισμό 1,5 τρισ. δολάρια για το 2027

Renee Nicole Good: Ποιά ήταν η γυναίκα που σκότωσε πράκτορας της ICE στη Μινεάπολη

O Tραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς και συνθήκες για το κλίμα – UNESCO και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανάμεσά τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trakter-bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άρχισαν οι αποκλεισμοί, τα Τέμπη κλείνουν οι αγρότες της Νίκαιας, έκλεισαν και τα Μάλγαρα – Μαρινάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα (Video)

sag-awards_0801_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

SAG Awards: Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson και η σειρά «The Studio» σάρωσαν στις υποψηφιότητες (video)

Ballerina_Photo 1
ADVERTORIAL

Καταιγιστική δράση με τη «Ballerina» και τους Keanu Reeves, Ana de Armas στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

pigmalion-dadakaridis-new
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Το 2025 ήταν κάπως ιδιαίτερη χρονιά οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια» (Video)

FREGATA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eπανέρχεται στις προκλήσεις η Άγκυρα – Στο στόχαστρο της Τουρκίας Αστυπάλαια και Αμοργός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 13:30
trakter-bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άρχισαν οι αποκλεισμοί, τα Τέμπη κλείνουν οι αγρότες της Νίκαιας, έκλεισαν και τα Μάλγαρα – Μαρινάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα (Video)

sag-awards_0801_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

SAG Awards: Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson και η σειρά «The Studio» σάρωσαν στις υποψηφιότητες (video)

Ballerina_Photo 1
ADVERTORIAL

Καταιγιστική δράση με τη «Ballerina» και τους Keanu Reeves, Ana de Armas στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

1 / 3