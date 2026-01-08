ΕΕ: Λυπηρή και ατυχής η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συνθήκη για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πρώτη αντίδραση για την αποχώρηση των ΗΠΑ από διεθνείς οργανισμούς για το κλίμα, χαρακτήρισαν αυτή τη κίνηση ως «λυπηρή».

Ο αρμόδιος για το κλίμα ευρωπαίος επίτροπος Βόπκε Χούκστρα, μετά την απόφαση που έλαβε χθες, Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε πως «η UNFCC είναι ο πυλώνας της παγκόσμιας δράσης υπέρ του κλίματος. Συνασπίζει χώρες για να στηρίξουν τη δράση για το κλίμα, να μειώσουν τις εκπομπές, να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να παρακολουθούν τις προόδους που σημειώνονται».

Συμπληρώνοντας σημείωσε ότι «η απόφαση που ελήφθη από τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και δεύτερη χώρα σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως να αποσυρθεί από αυτή τη σύμβαση είναι λυπηρή και ατυχής».

