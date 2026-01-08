Renee Nicole Good: Ποιά ήταν η γυναίκα που σκότωσε πράκτορας της ICE στη Μινεάπολη

Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ ήταν 37 ετών όταν σκοτώθηκε στη Μινεάπολη από πυροβολισμό πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE). Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στην πόλη, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται το ίδιο βράδυ σε αγρυπνία με κεριά.

Η Γκουντ ήταν βραβευμένη ποιήτρια και μητέρα τριών παιδιών. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, είχε μια 15χρονη κόρη και δύο γιους, ηλικίας 12 και 6 ετών. Ήταν πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και οι ομοσπονδιακές αρχές δεν την κατονόμασαν δημόσια ούτε επιβεβαίωσαν την υπηκοότητά της μετά το περιστατικό.

Σπούδασε δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια και αποφοίτησε τον Δεκέμβριο του 2020 με πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το Academy of American Poets Prize, βραβείο που απονέμεται σε προπτυχιακούς φοιτητές για τη δουλειά τους στην ποίηση. Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, σε δήλωσή του μετά τον θάνατό της, αναφέρθηκε στη ζωή της ως παράδειγμα των αξιών της ελευθερίας, της αγάπης και της ειρήνης.

Η Γκουντ καταγόταν από το Colorado Springs. Σε παλαιότερη περίοδο της ζωής της είχε συνδιοργανώσει podcast με τον τότε σύζυγό της, τον κωμικό Τιμ Μακλιν. Ο Μακλιν πέθανε το 2023 και οι δυο τους είχαν αποκτήσει μαζί έναν γιο, σήμερα έξι ετών.

Σε λογαριασμό στο Instagram που αποδίδεται στην ίδια, περιέγραφε τον εαυτό της ως «ποιήτρια και συγγραφέα και σύζυγο και μαμά» από το Κολοράντο, που ζούσε πλέον στη Μινεάπολη. Αντίστοιχο σύντομο βιογραφικό, δημοσιευμένο όταν κέρδισε το ποιητικό βραβείο, την παρουσίαζε ως αφοσιωμένη στη γραφή και στη λογοτεχνία, αλλά και στα παιδιά της. Το ίδιο κείμενο ανέφερε ότι περνούσε τον χρόνο της γράφοντας, διαβάζοντας, μιλώντας για τη γραφή, βλέποντας ταινίες και κάνοντας τέχνη με την κόρη και τους δύο γιους της.

Την περίοδο του θανάτου της ζούσε με τον σύντροφό της στην ευρύτερη περιοχή των Twin Cities, σύμφωνα με όσα δήλωσε η μητέρα της. Ο πατέρας της, μιλώντας μετά τον θάνατό της, είπε ότι «είχε μια καλή ζωή, αλλά και μια δύσκολη ζωή», χαρακτηρίζοντάς την «υπέροχο άνθρωπο».

Ο θάνατός της προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις στη Μινεάπολη. Το ίδιο βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε αγρυπνία με κεριά στο κέντρο της πόλης, για να τιμήσουν τη μνήμη της και να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατό της. Η συγκέντρωση εξελίχθηκε σε δημόσια έκφραση πένθους αλλά και οργής, με πολλούς να ζητούν εξηγήσεις.

Πολιτικοί και τοπικοί αξιωματούχοι καταδίκασαν το περιστατικό και ζήτησαν πλήρη και αμερόληπτη διερεύνηση. Η υπόθεση της Ρενέ Νικόλ Γκουντ έγινε σημείο αναφοράς για τις αυξημένες επιχειρήσεις της ICE στην περιοχή και για τον φόβο που, όπως υποστήριξαν, αυτές προκαλούν στην καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει το περιστατικό, ο Τραμπ, μέσω Truth Social, υποστήριξε ότι πράκτορας της ICE παρασύρθηκε «βάναυσα» από το αυτοκίνητό της και νοσηλεύεται, κατηγορώντας τη «ριζοσπαστική Αριστερά» για στοχοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.

(Με στοιχεία από Washington Post)

Πυρά σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι των ΗΠΑ – Τουλάχιστον δύο νεκροί